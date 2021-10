Vivace - MU inaugure une murale au cœur de Ville-Marie !

MU est fier de ce projet collaboratif dans son quartier! La transformation de cette friche urbaine en un lieu à usage transitoire avenant facilite le développement d'initiatives citoyennes qui favorisent les échanges et les rencontres et procure désormais sécurité, vie et couleurs aux résident-e-s et passant-e-s.

L'œuvre a été réalisée par MSHL, un artiste graffiti et illustrateur qui fait partie du collectif Gentil Crew. Il travaille chez MU depuis cinq ans comme artiste-éducateur. Il privilégie le geste spontané, une ligne à la main qui a plus d'histoire à raconter qu'un trait tracé à la règle. Lorsqu'il travaille sur un mur, tout peut influencer le résultat : les particularités du mur, l'atmosphère des alentours, l'ambiance. « Le choix de l'artiste MSHL était donc une évidence puisque nous avions besoin de quelqu'un sachant allier textures et formes abstraites, tout en intégrant une dimension de médiation culturelle au projet », mentionne Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l'organisme MU.

« Nous souhaitions mettre en valeur ce mur peu commun tout en respectant son essence et sa vie passée, en jouant avec ce qu'on pourrait penser être des défauts, qui lui confèrent pourtant sa personnalité si unique. Ce projet, alliant murale, participation citoyenne, animation et usages transitoires est la parfaite incarnation de notre mission : une murale comme vecteur de transformation sociale, une MUe pour le quartier ! », mentionne Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l'organisme MU.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

www.mumtl.org Facebook: facebook.com/MUMTL | Twitter: @MUMTL | Instagram: @MUMTL

Pour les photos de la réalisation de la murale : https://photos.app.goo.gl/ovLDtteV8K4KS8u18

Crédit photos : Olivier Bousquet

