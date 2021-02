Vitrerie des Experts / Glass Experts célèbre 35 ans en affaires

Vitrerie des Experts / Glass Experts ont su se démarquer de la compétition en offrant à leur clientèle des produits faits à la main. La philosophie de l'entreprise a toujours mis de l'avant le travail de l'artisan plutôt que la fabrication de miroirs industriels. Contrairement aux quincailleries à grande surface, ils peuvent couper au jet d'eau, polir, tremper, laminer et biseauter le verre. Les clients le savent et ils viennent en magasin avec les mesures qu'ils désirent pour concevoir le projet de rénovation de leurs rêves. À l'heure actuelle, la compagnie a délivré plus de 100 000 projets de verre autant dans le résidentiel que le commercial.

Vitrerie des Experts / Glass Experts a toujours su appliquer le principe "Do it yourself" (DIY) que l'on pourrait traduire en français, faites-le par vous-même. Il est possible de se procurer du verre pour leurs projets résidentiels en magasin.

Enfin, l'entreprise a également dû réagir rapidement avec la COVID-19. Ainsi, elle a ajouté, comme produit, le pare-haleine en verre trempé afin de répondre aux besoins des commerçants concernant le respect des consignes sanitaires publiques.

À propos de Vitrerie des Experts / Glass Experts

Depuis 1986, nous fabriquons différents produits en verre pour le secteur résidentiel comme commercial dans la grande région métropolitaine. Nous assurons la vente, l'installation et la réparation de nos produits manufacturés de première qualité.

Nos spécialités résidentielles sont :

Miroirs sur mesure

Verre trempé sur mesure

Douche en verre

Garde-corps en verre

Dessus de table en verre

Facebook

Instagram

Pinterest

YouTube

Liens connexes

https://www.glassexperts.com

SOURCE Vitrerie des Experts / Glass Experts

Renseignements: Jo-Ann Harding, copropriétaire de Vitrerie des Experts / Glass Experts, 514-484-6206, [email protected]

Liens connexes

https://www.glassexperts.com/fr/