Vitrai devient la première entreprise en santé numérique certifiée «Carboneutre Or» au Canada

Au terme d'un processus réalisé conjointement avec l'entreprise LCL | Génie, environnement et développement durable, l'entreprise québécoise Vitrai Inc. est fière d'obtenir la certification «Carboneutre Or», témoignant de son dévouement à réduire l'impact environnemental de ses produits employant l'intelligence artificielle et de ses opérations de déploiement au Québec et dans le reste du Canada.

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le numérique, et plus précisément l'intelligence artificielle, compte pour une part sans cesse grandissante des gaz à effet de serre (GES) émis par les humains. Alors qu'à travers le monde en 2021, on estimait que le domaine numérique générait environ 1,76 tonnes de gaz carbonique (CO2), il est estimé qu'en 2040, le numérique en générera plus de 7 milliards, passant ainsi de la 8ème à la 3ème des plus grandes sources de GES après la production d'électricité et le transport (Our World in Data, 2025).

La certification «Carboneutre Or» indique que Vitrai a quantifié l'ensemble de ses sources directes et indirectes d'émission de GES (communément appelé «scope 3»), s'est engagée dans un plan de réduction de ces émissions et a compensé la totalité des émissions produites pendant son plus récent exercice financier (2023-2024) en supportant des projets de capture de carbone via l'achat de crédits carbone certifiés Gold Standard. Au total, ce sont 27 tonnes de GES qui ont été compensées par le soutien d'initiatives environnementales de l'organisme Planetair.

Carboneutre signifie donc que pendant la période s'écoulant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, Vitrai a permis de capturer autant d'émission de GES que ce qu'elle a produit. En faisant ainsi, Vitrai devient la première entreprise du secteur de la santé numérique à être certifiée «Carboneutre Or» à l'échelle canadienne.

« On réalise encore peu, comme patient, les coûts environnementaux reliés à l'utilisation de la technologie dans les soins qu'on reçoit. Orienter les patients vers les bons rendez-vous dans le bon délai, c'est bien, mais pas si on le fait au détriment des générations futures. Choisir avec soin, ça touche aussi nos technologies et comment elles sont utilisées dans le respect de la nature. »

Alexandre Chagnon, pharmacien et fondateur, Vitrai

À propos de Vitrai Inc.

Vitr.ai est une entreprise québécoise dont les produits visent à orienter chaque patient vers le bon rendez-vous, dans le bon délai. Depuis 2022, ses produits ont été déployés dans près de 300 cliniques médicales et centrales d'appel au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et ils s'apprêtent à être déployés dans près de 500 nouvelles cliniques médicales au cours des 12 prochains mois.

