CLEVELAND, 5 septembre 2024 /CNW/ - Vitamix®, la marque de 103 ans qui définit le mélange haut de gamme depuis des décennies, lance sa gamme de produits la plus avancée de son histoire, la nouvelle série Ascent® X. Cette machine de premier plan ouvre la voie à l'avenir du mélange de comptoir pour les cuisiniers domestiques, avec jusqu'à 10 programmes de mélange, un programme d'autonettoyage, des commentaires des utilisateurs, une apparence simplifiée et plus de mises à niveau - tous conçus avec la qualité de dernière qualité de Vitamix.

La nouvelle série Vitamix® Ascent® X est une évolution de la gamme de mélangeurs haut de gamme de la marque, combinant performance et durabilité emblématiques de Vitamix avec une conception et une fonctionnalité modernes.

La nouvelle série Ascent X est dotée d'une conception réinventée et intemporelle et d'une interface intuitive. Dix programmes de mélange, y compris des desserts congelés, des smoothies, des soupes, des trempettes et des tartinades, des cocktails congelés, des bols frappés, des beurres de noix, des laits non laitiers, le broyage d'épices et un programme d'autonettoyage automatique, sont conçus pour inspirer les utilisateurs à « tout essayer » et à aller au-delà des smoothies. Le nouveau look saisissant est moderne et disponible dans de magnifiques teintes - y compris bleu minuit, blanc polaire et inoxydable brossé - qui complètent toute cuisine.

« Vitamix a puisé dans la base d'adeptes incroyablement passionnés de notre marque et a tiré parti des renseignements sur les consommateurs pour créer la nouvelle série Ascent X », a déclaré Laura Ostenkamp, vice-présidente, Ventes et marketing chez Vitamix. « Comme tous les produits Vitamix, la performance, la technologie et la qualité de la série Ascent X représentent un investissement conçu pour durer des générations ».

Les modèles de la série Ascent® X - Ascent X2, Ascent X3, Ascent X4 et Ascent X5 - offrent une gamme de fonctions actualisées et privilégiées par les consommateurs, notamment :

Un puissant moteur et une lame de haute qualité faits d'un seul morceau d'acier inoxydable

Programme pratique d'autonettoyage

Jusqu'à 10 programmes de recettes

Entreposage inviolable pour une accessibilité rapide

Un nouveau conteneur de 48 onces avec une poignée confortable et une base mince pour un rangement sous l'armoire

Connectivité sans fil intégrée pour détecter la taille et la fixation des conteneurs

Contrôle de vitesse variable et fonctions d'impulsion pour affiner manuellement la texture de n'importe quelle recette

Une minuterie numérique qui élimine les conjectures avec les recettes que les utilisateurs traitent manuellement

Pour ceux qui sont prêts à tout essayer dans la cuisine, les modèles Ascent® X4 et X5 offrent des caractéristiques exceptionnellement exclusives, notamment :

Nouvelle technologie de rétroaction de mélange pour guider les utilisateurs vers le mélange parfait chaque fois, y compris un indicateur d'inviolabilité qui indique aux cuisiniers à la maison quand utiliser l'outil pour garder les mélanges plus épais en mouvement

pour guider les utilisateurs vers le mélange parfait chaque fois, y compris un indicateur d'inviolabilité qui indique aux cuisiniers à la maison quand utiliser l'outil pour garder les mélanges plus épais en mouvement Un nouveau bouton +15 secondes pour prolonger un programme de mélange lorsqu'un mélange a besoin d'un peu plus de temps

pour prolonger un programme de mélange lorsqu'un mélange a besoin d'un peu plus de temps Nouvelles commandes modernes et intuitives pour un fonctionnement facile

pour un fonctionnement facile Un livre de recettes imprimé en prime mettant en vedette plus de 30 recettes élaborées par l'équipe culinaire interne de Vitamix

La nouvelle série Ascent X allie la performance et la durabilité emblématiques de Vitamix® à une conception et à une fonctionnalité modernes. Les machines Vitamix résistent à l'épreuve du temps parce qu'elles sont conçues avec un puissant moteur qui fonctionne à froid, un système d'entraînement en métal et des lames en acier inoxydable. Ils durent jusqu'à 10 fois plus longtemps qu'un mélangeur moyen.

La garantie de premier ordre de Vitamix reflète les attentes de la marque en matière de durabilité et de qualité. En fait, moins de 2 % des produits Vitamix actuellement sous garantie aux États-Unis ont été retournés à Vitamix aux fins d'entretien. La série Ascent X est soutenue par une garantie complète de 10 ans.

Le Vitamix Ascent X2 se vend 549,95 $ US (749,95 $ CA), le Ascent X3 se vend 649,95 $ US (849,95 $ CA), le Ascent X4 se vend 699,95 $ US (949,95 $ CA) et le Ascent X5 se vend 749,95 $ US (999,95 $ CA). La série Ascent X est disponible sur vitamix.com et auprès de grands détaillants comme Amazon, Williams Sonoma et Crate and Barrel. La disponibilité varie pour chaque modèle.

Les photos des produits de la série Ascent X, la disponibilité des détaillants et les comparaisons des modèles peuvent être téléchargées ici; utilisez le mot de passe #TryEverything2024.

À propos de Vitamix®

La famille d'entreprises Vitamix®, privée et familiale depuis 1921, célèbre actuellement son 103e anniversaire. Des millions de personnes dans le monde utilisent des machines Vitamix pour préparer des aliments entiers nutritifs dans leurs cuisines domestiques et obtenir des résultats exceptionnels et constants dans leurs cuisines commerciales. La liste des clients commerciaux de l'entreprise se lit comme une liste des grandes chaînes de restaurants, et les chefs gastronomiques affirment que leurs machines Vitamix sont aussi importantes pour eux que leurs couteaux. L'entreprise a mis au point le premier véritable mélangeur de qualité commerciale au début des années 1990, mettant en marche les mouvements du smoothie et du café congelé, et a été nommée le meilleur mélangeur de boissons de sa catégorie pendant neuf années consécutives par les lecteurs du magazine Foodservice Equipment & Supplies. Vitamix continue de remporter des prix pour ses produits, sa culture et son expérience utilisateur et se trouve dans plus de 130 pays. L'entreprise a son siège social dans le canton d'Olmsted, en Ohio, près de Cleveland. Pour en savoir plus, consultez le site vitamix.com.

