BEIJING, le 20 août 2025 /CNW/ - Du 15 au 17 août, la 31e China International Medical Equipment Exhibition and Scientific Conference (China-Hospeq 2025) a eu lieu à Beijing. Vital Materials a officiellement lancé VITA Genesis, le tomodensitomètre à comptage photonique (PCCT) détenu exclusivement par la Chine, marquant l'entrée de la technologie mondiale d'imagerie médicale dans l'ère de la détection des flux quantiques et renforçant l'innovation chinoise en matière de diagnostic et de traitement de précision.

Les détecteurs à comptage photonique, en tant que principale technologie des PCCT, diffèrent considérablement des détecteurs d'intégration de l'énergie traditionnels. Les tomodensitomètres traditionnels exigent que les photons de rayons X soient d'abord convertis en lumière visible, puis en signaux électriques. En revanche, le PCCT utilise des matériaux à semi-conducteurs, où les photons de rayons X excitent les électrons, créant des paires de trous d'électrons proportionnelles à l'énergie des photons. Les porteuses de charge des paires sont séparées par un champ électrique pour générer des impulsions électriques. Les circuits intégrés propres à une application (ASIC) catégorisent ces impulsions par cellules d'énergie, ce qui permet un dénombrement précis des photons et une résolution d'énergie. Cette percée fournit un soutien technique crucial pour l'imagerie spectrale multiénergie, améliorant considérablement la valeur diagnostique de l'imagerie médicale.

À l'heure actuelle, les PCCT utilisent principalement trois matériaux : le telluride de cadmium-zinc (CdZnTe ou CZT), le tellurure de cadmium (CdTe) et le silicium profond. Le CZT devient une percée pour la technologie d'imagerie médicale de prochaine génération en raison de ses capacités de détection exceptionnelles. La valeur fondamentale de VITA Genesis réside non seulement dans l'adoption d'une solution de détecteur basée sur le CZT, mais surtout dans la maîtrise de la technologie d'intégration verticale complète des PCCT. Cela comprend la purification et la composition de métaux de très haute pureté, la croissance et le traitement à cristal unique, la conception et le développement de composants, l'intégration du système de tomodensitométrie et le développement d'algorithmes d'imagerie, établissant un paradigme mondial dans le domaine des PCCT.

