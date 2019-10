Vita Health Products annonce le rappel volontaire au Canada de ses produits à base de ranitidine

En septembre 2019, la US Food and Drug Administration (Administration américaine des aliments et des médicaments), Santé Canada et des organismes réglementaires européens ont alerté les fabricants sur le fait que, suite à des tests réalisés par des laboratoires indépendants, de la NDMA avait été détectée dans certaines marques de médicaments de ranitidine ainsi que certains génériques. Ils ont demandé à tous les fabricants d'interrompre volontairement leurs livraisons et d'effectuer des tests supplémentaires sur les produits à base de ranitidine, ce à quoi Vita Health Products s'est immédiatement conformée.

Le rappel concerne les produits ci-dessous :

Produit Désignation UCP Lots 307118 STANLEY RÉDUCTEUR D'ACIDE RANITIDINE 75 mg 90 COMPRIMÉS 0 66000 02035 6 Tous les lots 306939 EQUATE RÉDUCTEUR D'ACIDE DOSE MAXIMUM 150 mg 8 COMPRIMÉS 0 67002 30284 6 Tous les lots 306940 EQUATE RÉDUCTEUR D'ACIDE DOSE MAXIMUM 150 mg 24 COMPRIMÉS 0 67002 30285 3 Tous les lots 306170 EQUATE RÉDUCTEUR D'ACIDE RANITIDINE 75 mg 10 COMPRIMÉS 0 67002 04685 6 Tous les lots 306175 EQUATE RÉDUCTEUR D'ACIDE RANITIDINE 75 mg 30 COMPRIMÉS 0 67002 04686 3 Tous les lots 306178 EQUATE RÉDUCTEUR D'ACIDE RANITIDINE 75 mg 60 COMPRIMÉS 0 66000 02055 4 Tous les lots 306180 EQUATE RÉDUCTEUR D'ACIDE RANITIDINE 75 mg 90 COMPRIMÉS 0 67002 30001 9 Tous les lots 307317 WESTERN FAMILY RÉDUCTEUR D'ACIDE DOSE MAXIMALE RANITIDINE 150 mg 24 COMPRIMÉS 0 62639 32560 2 Tous les lots 307116 WESTERN FAMILY RÉDUCTEUR D'ACIDE RANITIDINE 75 mg 30 COMPRIMÉS 0 62639 24151 3 Tous les lots 400182 iPHARMA RÉDUCTEUR D'ACIDE DOSE MAXIMALE RANITIDINE 150 mg 8 COMPRIMÉS 6 67888 33789 7 Tous les lots 308286 iPHARMA RÉDUCTEUR D'ACIDE RANITIDINE 75 mg 10 COMPRIMÉS 0 67888 13248 3 Tous les lots

Les consommateurs qui ont ces produits en leur possession doivent les renvoyer au lieu d'achat ou appeler le service à la clientèle de Vita Health Products au 1 877 637-7557, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30 (HE) afin de connaitre la marche à suivre.

Pour plus d'information :

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Nicole Hayes

Responsable de la Communication

nhayes@nbty.com

1 631 200-2650

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017774/EQUATE_ACID_REDUCER_RANITIDINE_75MG_10_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017775/EQUATE_MAXIMUM_STRENGTH_ACID_REDUCER_RANITIDINE_150MG_8_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017776/WESTERN_FAMILY_ACID_REDUCER_RANITIDINE_75MG_30_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017777/EQUATE_MAXIMUM_STRENGTH_ACID_REDUCER_RANITIDINE_150MG_24_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017778/EQUATE_ACID_REDUCER_RANITIDINE_75MG_90_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017779/iPHARMA_MAXIMUM_STRENGTH_ACID_REDUCER_RANITIDINE_150MG_8_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017780/iPHARMA_ACID_REDUCER_RANITIDINE_75MG_10_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017782/EQUATE_ACID_REDUCER_RANITIDINE_75MG_30_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017783/EQUATE_ACID_REDUCER_RANITIDINE_75MG_60_TABLETS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017784/WESTERN_FAMILY_MAXIMUM_STRENGTH_ACID_REDUCER_RANITIDINE_150MG_24.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017785/STANLEY_ACID_REDUCER_RANITIDINE_75MG_90_TABLETS.jpg

SOURCE Vita Health Products Inc.