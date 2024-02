HOFFMAN ESTATES, Illinois, 7 février 2024 /CNW/ - Vistex a annoncé aujourd'hui la nomination d'Amos Biegun à titre de chef de la direction par intérim.

À la suite du décès tragique du fondateur et chef de la direction de Vistex, Sanjay Shah, Vistex a nommé M. Biegun à la tête de l'entreprise. Au cours des dix dernières années chez Vistex, M. Biegun a dirigé le secteur des droits et redevances et a occupé le poste de directeur général de la société au Royaume-Uni. Avant cela, M. Biegun était le chef de la direction de Counterpoint Systems, un important fournisseur de logiciels de droits et de redevances, pendant près de 20 ans avant que Vistex n'acquière la société en 2014. Son expérience antérieure à titre de chef de la direction et d'entrepreneur et sa longue expérience à Vistex comme membre de l'équipe de direction mondiale de Vistex ont fait de M. Biegun le candidat idéal pour diriger l'entreprise au cours de cette prochaine phase.

« Sanjay était un visionnaire et un entrepreneur incroyable. Son décès nous a tous brisé le cœur. Je suis honoré d'avoir été choisi comme chef de la direction de Vistex, alors que nous passons à la prochaine étape. Vistex continuera d'offrir des solutions et des services logiciels de calibre mondial à ses clients, a déclaré M. Biegun. Avec notre équipe de la haute direction et tous nos collègues de Vistex, je demeure déterminé à réaliser la vision que Sanjay a énoncée, et je continuerai de le faire, maintenant et à l'avenir. »

À propos de Vistex

Les solutions de Vistex aident les entreprises à prendre le contrôle de leurs processus essentiels à la mission. Avec une multitude de programmes portant sur les prix, le commerce, les redevances et les incitatifs, il peut être compliqué de voir où va tout l'argent, sans parler de la différence que cela fait sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Avec Vistex, les intervenants du milieu des affaires peuvent voir les chiffres, voir ce qui fonctionne vraiment et voir ce qu'il faut faire ensuite - pour s'assurer que chaque dollar dépensé ou gagné stimule vraiment la croissance, et pas seulement les coûts supplémentaires. Les chefs de file mondiaux dans un large éventail d'industries comptent sur Vistex tous les jours pour propulser leurs entreprises. Visitez www.vistex.com .

