SAN DIEGO et CALGARY, Alberta, 12 mai 2026 /CNW/ - Vistage annonce l'acquisition de son licencié de longue date, TEC Canada, dans le but d'accroître sa portée et son impact au sein de son organisation consultative de pairs pour les PDG du Canada.

Depuis 1957, Vistage regroupe des PDG et des chefs de direction hautement performants grâce à une expérience de leadership éprouvée qui produit des résultats tant sur le plan personnel que professionnel. Lorsque les dirigeants se rassemblent en toute confidentialité au sein de l'organisation consultative de pairs, ils gagnent en perspective, en clarté et en soutien pour devenir de meilleurs leaders et accélérer la croissance de leur entreprise. Aujourd'hui, 45 000 membres à travers le monde comptent sur Vistage pour prendre de meilleures décisions pour leur entreprise, leur famille et leur collectivité.

Vistage a été fondé aux États-Unis en 1957 sous le nom de The Executive Committee (TEC). En 1985, W. Lynn Tanner a lancé son organisation consultative de pairs pour les PDG au Canada en fondant TEC Canada.

« Après plus de 40 ans à bâtir TEC Canada, le moment est venu de passer ce flambeau », déclare W. Lynn Tanner, fondateur de TEC Canada. « Ce qui était au départ une vision destinée à soutenir les chefs de direction s'est transformé en une communauté de confiance, ancrée dans les défis, la responsabilisation et une croissance significative. Je suis fier de ce qui a été accompli et je suis convaincu que cela continuera d'évoluer de manière à servir les membres et les chairs partout au pays. »

TEC Canada a évolué pour devenir une communauté dynamique regroupant plus de 1 600 membres et plus de 75 chairs. En tant que l'un des licenciés les plus établis de Vistage, il a développé un réseau solide de PDG, dirigeants et de propriétaires d'entreprise déterminés à améliorer leur efficacité en matière de leadership et leurs résultats d'affaire.

« Nous avons bâti quelque chose de vraiment remarquable chez TEC Canada, une communauté guidée par des valeurs fortes, vouée à un meilleur leadership et de meilleures décisions », déclare Todd Millar, ancien PDG de TEC Canada. « Ce nouveau chapitre offre l'occasion d'élargir cet impact, en donnant à nos membres et à nos chairs un meilleur accès aux ressources de Vistage, des connexions plus riches avec des pairs à l'international, et davantage d'occasions de collaborer et d'apprendre. »

Avec effet immédiat, Pearl Gittins et Jody Milhousen assumeront les fonctions de co-directrices générales de TEC Canada. Ayant toutes deux contribué de manière déterminante à la croissance de TEC Canada au cours des dernières années, elles apportent une compréhension approfondie de la communauté des membres et chairs.

Rob Ristagno, président des opérations internationales chez Vistage, déclare : « TEC Canada a bâti une communauté de leaders exceptionnelle et durable, engagée dans la croissance, la confiance et la prise de décisions de haute intégrité. Nous sommes reconnaissants pour cette solide fondation et nous avons hâte de collaborer afin d'élargir l'organisation consultative de pairs pour les PDG de Vistage partout au Canada. C'est une étape de plus vers notre vision d'être la ressource la plus fiable pour les PDG et propriétaires de PME partout dans le monde, pour les décisions qui comptent le plus. »

Si vous souhaitez devenir un membre ou chair de Vistage au Canada, visitez tec-canada.com.

À propos de Vistage Worldwide, Inc.

Vistage est la plus grande organisation consultative de pairs pour les PDG au monde. Depuis 1957, nous guidons les PDG et les propriétaires de PME vers une plus grande réussite. C'est pourquoi les entreprises membres de Vistage ont en moyenne plus de 21 ans d'existence, alors que la plupart des entreprises américaines échouent dans les cinq ans. Aujourd'hui, 45 000 membres dans 40 pays se tournent vers Vistage pour devenir de meilleurs dirigeants qui génèrent de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, visitez vistage.com.

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SOURCE Vistage Worldwide, Inc.

CONTACT : Katie McWeeney, Vistage, [email protected]