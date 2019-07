Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. annonce le prix de son offre publique inscrite à la cote de la Bourse de New York

MEXICO, 26 juillet 2019 /CNW/ - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la « société »), une société pétro-gazière indépendante d'Amérique latine, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique souscrite des actions de série A (les « actions de série A » dans le cadre d'une offre primaire mondiale de 10 000 000 d'actions de série A. L'offre mondiale consiste en deux volets : une offre internationale aux États-Unis et dans d'autres pays que le Mexique, et une offre publique concurrente au Mexique. Les actions de série A, vendues dans le cadre de l'offre mondiale, peuvent l'être sous forme d'actions américaines de dépositaire (American Depositary Shares, « ADS »), chacune représentant une action de série A.

L'offre mondiale est fixée à 9,25 $ US par action de série A et ADS.

Les ADS devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York, le 26 juillet 2019, sous le symbole « VIST ». Les actions de série A de la société sont inscrites à la cote de la Bourse mexicaine sous le symbole « VISTA ». L'offre mondiale devrait fermer le 30 juillet 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société entend consacrer le produit net de l'offre mondiale au financement des dépenses en immobilisations liées à son plan de développement.

La société a accordé aux preneurs fermes l'option d'acheter jusqu'à 1 500 000 actions supplémentaires de série A, qui peuvent être représentées par des ADS, pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.

L'offre mondiale a été faite conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), laquelle est entrée en vigueur aujourd'hui, et à un prospectus établi en vertu de la loi mexicaine et autorisé par la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (Comisión Nacional Bancaria y de Valores ou la « CNBV »).

Citigroup Global Markets Inc. et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissent en qualité de teneurs de livres et de coordinateurs mondiaux conjoints, et Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Santander Investment Securities Inc. agissent en tant que co-responsables de la tenue des livres dans le cadre de l'offre mondiale. Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico ont agi à titre de souscripteurs de l'offre publique mexicaine.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire. Des copies de la déclaration d'enregistrement sont accessibles par le truchement du site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Avant d'investir, vous devez lire (i) le prospectus provisoire dans la déclaration d'enregistrement et les autres documents que nous avons déposés auprès de la SEC, et (ii) le prospectus établi en vertu de la loi mexicaine, ainsi que les autres documents déposés auprès de la CNBV et autorisés par celle-ci, pour obtenir des renseignements exhaustifs sur la société et l'offre mondiale. Les personnes intéressées qui souhaitent obtenir des exemplaires du prospectus provisoire relatif à l'offre mondiale peuvent contacter Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; appel sans frais : (800) 831-9146, ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

L'offre publique au Mexique a reçu l'autorisation de la CNBV.

About Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. :

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. une société pétro-gazière indépendante d'Amérique latine en exercice depuis le 4 avril 2018. La société détient, tant en Argentine qu'au Mexique, des actifs de production classiques de haute qualité, à faible coût d'exploitation et à marge bénéficiaire élevée, la majeure partie de sa production et de son chiffre d'affaires provenant d'Argentine. En outre, ses activités de forage et de reconditionnement en cours, ses réserves prouvées estimatives et ses actifs se trouvent en Argentine, pour la plupart, y compris ses puits de Vaca Muerta actuellement en production. Sous la conduite d'une équipe de direction expérimentée, la société cherche à réaliser des rendements élevés pour ses actionnaires en tirant parti de ses actifs conventionnels générateurs de flux de trésorerie importants et en mettant en valeur son principal champ dans sa zone prospective du schiste de Vaca Muerta, en Argentine, qui couvre environ 54 200 hectares nets, ainsi qu'en augmentant le facteur de récupération du pétrole des actifs conventionnels exploités en Argentine. Au 31 mars 2019, la société était le sixième producteur de pétrole en importance en Argentine, selon le Secrétariat argentin de l'énergie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation des États-Unis, notamment des déclarations concernant l'inscription attendue à la Bourse de New York et la date de clôture de l'offre mondiale. Ces déclarations prospectives traduisent les attentes ou les opinions de la société à l'égard d'événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, ce qui pourrait faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats présentés dans les déclarations prospectives.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date où elle est publiée et, sauf si la loi l'exige, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, quelle qu'elle soit, par suite de nouvelles informations, d'événements ultérieurs ou pour toute autre raison. De nouveaux facteurs se font jour de temps à autre si bien qu'il n'est pas possible pour la société de prévoir les facteurs de ce genre dans leur ensemble. En examinant ces déclarations prospectives, vous devrez garder à l'esprit les facteurs de risque et autres mises en garde exposés dans le prospectus provisoire de la société, lequel a été déposé auprès de la SEC, et le prospectus déposé auprès de la CNBV relativement à la présente offre. Les facteurs de risque et les autres facteurs mentionnés dans le prospectus provisoire de la société, déposé auprès de la SEC, et le prospectus déposé auprès de la CNBV pourraient entraîner des variations importantes entre les événements ou les résultats réels de la société et ceux contenus dans une déclaration prospective quelconque.

