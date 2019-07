Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. annonce la clôture de l'appel public à l'épargne avec inscription à la Bourse NYSE et l'exercice partiel de l'option de surattribution des syndicataires

MEXICO, 31 juillet 2019 /CWN/ - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la « Société »), une société pétrolière et gazière indépendante latino-américaine, annonce aujourd'hui la clôture et le règlement de la prise ferme des Actions de série A de l'appel public à l'épargne de la Société (les « Actions de série A »), dans le cadre de l'émission nouvelle mondiale de 10 000 000 Actions de série A. L'émission mondiale prévoyait (a) un placement international aux États-Unis et dans des pays autres que le Mexique de 9 291 304 actions américaines représentatives d'actions étrangères (ADS) à un prix de 9,25 $ US par ADS, et (b) un appel public à l'épargne concurrent au Mexique de 708 696 Actions de série A à un prix équivalent à 9,25 $ US en pesos mexicains par Actions de série A, à un taux de change de 19,089 4 pesos mexicains par dollar américain. Chaque ADS représente une Action de série A.

L'émission mondiale a commencé le 18 juillet 2019. L'émission mondiale a été faite conformément à (a) une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), entrée en vigueur le 25 juillet 2019, et (b) un prospectus préparé en vertu des lois mexicaines, dont la distribution et l'appel public à l'épargne associé ont été autorisés par la Commission nationale bancaire et des valeurs mobilières du Mexique (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ou la « CNBV »).

En lien avec l'émission mondiale, la Société a accordé aux syndicataires (comme définis ci-dessous) une option de surattribution pour acquérir ou effectuer le placement d'un nombre maximal de 1 500 000 Actions de série A additionnelles, qui peuvent être représentées par des ADS, laquelle expire le 25 août 2019. Les Syndicataires mexicains (comme définis ci-dessous) ont pleinement exercé leur option de surattribution pour acquérir ou effectuer le placement de 106 304 Actions de série A à un prix équivalent à 9,25 $ US en pesos mexicains par Action de série A, à un taux de change de 19,089 4 pesos mexicains par dollar américain, dans le cadre d'une transaction qui devrait s'achever le 31 juillet 2019. Les Syndicataires internationaux (comme définis ci-dessous) ont partiellement exercé leur option de surattribution selon laquelle ils souhaitaient acheter ou effectuer le placement de 799 953 des 1 393 696 ADS offertes à eux à des fins de surattribution à un prix de 9,25 $ US par ADS, dans le cadre d'une transaction qui devrait s'achever le 31 juillet 2019. Après le règlement des options de surattribution qui ont été exercées, le produit brut total de l'émission mondiale de la Société atteindra environ 101 millions $ US, avant les frais et les charges.

Citigroup Global Markets Inc. et Credit Suisse Securities (USA) LLC ont agi conjointement à titre de chefs de file et teneurs de livre de même que comme co-coordonnateurs internationaux, alors que Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Santander Investment Securities Inc. ont agi conjointement à titre de chefs de file et teneurs de livre pour l'émission internationale (les « Syndicataires internationaux »). Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico ont agit à titre de syndicataires pour l'appel public à l'épargne mexicain (les « Syndicataires mexicains » et, collectivement avec les Syndicataires internationaux, les « Syndicataires »).

Les ADS ont commencé à être négociées à la Bourse de New York le 26 juillet 2019 sous le symbole « VIST ». Les Actions de série A de la Société sont inscrites à la Bourse mexicaine sous le symbole « VISTA ». La Société prévoit se servir du produit net de l'émission mondiale pour financer les dépenses en capital relatives à son plan de mise en valeur.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation en vue d'une offre d'achat, et aucune vente de ces valeurs mobilières n'aura lieu dans tout État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente contrevient aux lois applicables avant que l'inscription ou la certification soit faite conformément aux lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire. Des copies de la déclaration d'enregistrement sont disponibles par l'entremise du site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus provisoire de la déclaration d'enregistrement et les autres documents déposés auprès de la SEC et autorisés par celle-ci pour obtenir des renseignements plus complets à propos de la Société et de cette offre. Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus provisoire lié à l'émission mondiale en contactant Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ligne sans frais : (800) 831-9146, ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat, ni un appel public à l'épargne, et aucune vente ni offre de ces valeurs mobilières au Mexique n'aura lieu autres que celles autorisées préalablement par la CNBV. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus préparé en vertu des lois mexicaines et les autres documents déposés auprès de la CNBV et autorisés par celle-ci pour obtenir des renseignements plus complets à propos de la Société et de cette offre au Mexique.

À propos de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. :

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. est une société pétrolière et gazière indépendante latino-américaine en activité depuis le 4 avril 2018. La Société détient des actifs producteurs traditionnels de grande qualité, à faible coût d'exploitation et très rentables, situés en Argentine et au Mexique, la plupart de sa production et de ses recettes provenant de l'Argentine. De plus, la majorité de ses travaux et activités de forage continus, de ses réserves estimées prouvées et de ses actifs sont situés en Argentine, dont ses puits Vaca Muerta, qui sont en exploitation. Menée par une équipe de direction expérimentée, la Société cherche à générer de solides rendements pour ses actionnaires en tirant parti de ses actifs traditionnels robustes qui produisent de la trésorerie et en aménageant sa première exploitation de schiste couvrant environ 54 200 hectares nets dans la zone de gaz de schiste Vaca Muerta en Argentine. Elle accroît aussi, à cette fin, le facteur de récupération de pétrole de ses actifs traditionnels qu'elle exploite en Argentine. En date du 31 mars 2019, la Société était le sixième plus important producteur de pétrole de l'Argentine, selon le Secrétariat de l'énergie de ce pays.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois des États-Unis. Ces déclarations prospectives représentent les attentes et les opinions de la Société à l'égard d'événements futurs, et il se peut que les résultats décrits dans ce communiqué de presse ne se matérialisent pas. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont formulés dans les énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif est valable uniquement en date de sa formulation et, sauf si la loi l'exige, la Société n'assume une quelconque obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de toute autre raison. De nouveaux facteurs se profilent de temps en temps, et la Société ne peut prévoir de tels facteurs. Lorsque vous évaluez ces déclarations prospectives, gardez à l'esprit les facteurs de risque et les autres mises en garde indiqués dans le prospectus provisoire de la Société déposé auprès de la SEC et le prospectus préparé en vertu des lois mexicaines déposé auprès de la CNBV en lien avec l'émission. Les facteurs de risque et les autres facteurs indiqués dans le prospectus provisoire de la Société déposé auprès de la SEC ainsi que le prospectus déposé auprès de la CNBV sont susceptibles d'entraîner un écart substantiel entre les résultats réels de la Société et les résultats escomptés qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs.

