NEW YORK, 28 juillet 2022 /CNW/ - Le ministère israélien du Tourisme a annoncé que le nombre de touristes à destination d'Israël, pour la première fois depuis plus de deux ans, approche du même nombre record que celui de l'été 2019. Cette tendance à la hausse fait suite à la réouverture du pays aux voyageurs internationaux en mars, quel que soit leur statut de vaccination.

« Nous sommes ravis de constater que les voyageurs du monde entier sont impatients de visiter Israël de nouveau; depuis notre réouverture totale à tous les voyageurs, nous constatons un afflux de visiteurs, a déclaré Eyal Carlin, commissaire au tourisme pour l'Amérique du Nord. Avec de nouveaux hôtels, des rénovations et des restaurations de nombreux sites historiques, de nouvelles offres de visites et de nouveaux restaurants dans chaque région, nous constatons que la demande pour visiter Israël est très élevée - et avec toutes les choses incroyables à faire en Israël, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour visiter le pays. »

Depuis le mois de mars de cette année, le ministère a enregistré une croissance exponentielle d'un mois à l'autre, et le pays s'attend à revenir très bientôt aux chiffres de 2019, avant la pandémie de COVID-19. En juin 2022, Israël a accueilli 112 700 touristes nord-américains (excluant les visiteurs d'une journée et les passagers de croisière), tandis qu'en juin 2019, environ 131 800 touristes nord-américains étaient entrés au pays.

« Nous sommes vraiment ravis de constater une croissance continue des voyages en Israël depuis le Canada, a déclaré Gal Hana, directeur et consul du ministère israélien du Tourisme pour le Canada. Avec un certain nombre de mises à niveau relatives à l'accessibilité, des ouvertures d'hôtel et, bien sûr, la beauté naturelle du pays, Israël devrait être tout en haut de la liste des voyageurs cette année! »

Alors que le tourisme est sur le point de revenir aux chiffres de 2019 et de les dépasser, le pays a publié plusieurs déclarations soulignant la façon dont Israël reste concentré sur le secteur du tourisme, notamment :

Le ministère israélien du Tourisme et de l'Administration des investissements a récemment annoncé que 107 entrepreneurs ont demandé des subventions au ministère du Tourisme pour ouvrir de nouveaux hôtels. Les investisseurs cherchent à aménager et à convertir des immeubles existants en hôtels, à agrandir des établissements existants ou à les restaurer à leur vocation originale. Le ministère israélien du Tourisme a alloué 165 millions de nouveaux shekels (49 millions de dollars) en subventions pour soutenir ce type de projets.

De nombreux hôtels ont ouvert leurs portes au cours des six derniers mois, et d'autres prévoient ouvrir leurs portes en 2022 et 2023, y compris le Six Senses Shaharut, le Brut Brown Hotel, le David Kempinski Tel-Aviv, le Nobu Hotel Tel-Aviv, le Port Tower Hotel d'Isrotel, Alberto Tel-Aviv, et plus encore.

Tel Aviv Pride 2022 a accueilli plus de 10 000 touristes cette année, et plus de 170 000 personnes ont participé au défilé de la fierté qui a eu lieu le 10 juin.

Les visites guidées gratuites ont été rétablies en février, ce qui signifie que des dizaines de milliers de visites gratuites sont maintenant offertes chaque jour de la semaine. À ce jour, plus de 1 800 guides touristiques ont répondu à l'invitation à participer à ce projet et des visites guidées en anglais, en russe, en français et en arabe sont offertes en plus des visites guidées en hébreu actuellement offertes.

La scène de la restauration et des boissons continue de prospérer, car Israël demeure une destination de choix pour les passionnés de cuisine. Les voyageurs peuvent s'attendre à découvrir plus de 300 établissements vinicoles, nouvelles brasseries et distilleries, dont la nouvelle distillerie Thinker's Distillery de Jérusalem, et un plus grand nombre de restaurants dans les marchés locaux qui utilisent des produits frais de la région, un abondant choix végétalien, et plus encore.

L'accessibilité dans la vieille ville s'est grandement améliorée. Après plusieurs années de travaux, près de 4 milles de rues et de ruelles dans la vieille ville ont été rendus accessibles grâce à l'installation de garde-corps et de rampes d'accès. Un autre grand progrès est l'ajout de l'application Step-Hear, qui aide et soutient les personnes ayant une déficience visuelle.

Les travaux d'amélioration de l'infrastructure du mur des Lamentations sont en cours. En tant que l'un des sites les plus emblématiques et les plus visités d'Israël, le gouvernement a approuvé un montant de 35 millions de dollars pour des travaux d'amélioration du mur des Lamentations. Le plan vise à encourager un plus grand nombre de visites sur le site en améliorant l'accessibilité des transports en commun, en élaborant de nouveaux programmes d'éducation et en poursuivant les projets de développement existants.

De nouvelles liaisons aériennes continuent de voir le jour. À compter du 29 octobre, American Airlines assurera un service quotidien entre Miami et Tel-Aviv. El Al a repris son service sans escale à partir de l'aéroport Logan de Boston et a ajouté un troisième vol hebdomadaire pour cette destination. En mai, Delta a annoncé un vol sans escale à partir de Boston.

