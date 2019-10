Visite du ministre français de l'Éducation au Québec - Les cousins d'infortune

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Déclaration commune du Collectif Apprendre Ensemble (France) et du Mouvement L'école ensemble (Québec) à l'occasion de la visite au Québec de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de France :

« L'enjeu principal de la rencontre qu'aura M. Blanquer avec son homologue québécois, M. Jean-François Roberge, doit être la lutte contre la ségrégation scolaire. En rendant visite à deux écoles privées subventionnées1, le ministre Blanquer envoie malheureusement le message que le tri socioéconomique des enfants est acceptable, voire souhaitable.

« Le rapport L'injuste système d'éducation québécois est venu récemment confirmer grâce à des données de l'OCDE ce dont tout le monde se doutait : le Québec a le système d'éducation le plus injuste au Canada. En triant les élèves dans trois réseaux (privé subventionné, public sélectif et public ordinaire), le Québec maximise le lien entre l'origine socioéconomique des enfants et leurs résultats. Tous n'ont pas la même chance d'apprendre.

« Les mêmes données de l'OCDE indiquent que le système éducatif français figure parmi les pires au monde en matière de reproduction des inégalités sociales. Elles confirment ainsi que l'école républicaine s'éloigne de plus en plus de ses idéaux. En France, la répartition des moyens entre les territoires et entre les établissements est injuste. Et le système privé jouit d'un financement identique à celui du public alors qu'il sélectionne ses élèves et favorise la discrimination. Le constat est limpide : nos enfants grandissent séparément et apprennent dans un système à deux vitesses.

« En ce qui concerne leur système d'éducation, Français et Québécois sont des cousins d'infortune. Nos systèmes se contentent de reproduire les inégalités sociales. C'est une vérité qui dérange. Nos ministres de l'Éducation doivent cesser de l'ignorer. »

