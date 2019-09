Visique | FYidoctors est très enthousiaste à l'annonce du nouveau programme Mieux voir pour réussir

VILLE DE QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Visique | FYidoctors, la plus grande entreprise à propriété d'optométristes au monde est heureuse d'apprendre les détails du programme Mieux Voir pour Réussir du gouvernement du Québec dévoilé ce matin.

Le programme, annoncé dans le budget provincial de mars, entré en vigueur le 1er septembre, prévoit que les familles seront admissibles à un remboursement de 250 $ par enfant tous les 24 mois afin de couvrir le coût des lunettes ou des lentilles cornéennes pour les enfants de 17 ans et moins et ce, en plus de la couverture actuelle des examens de la vue pour ce même groupe de patients.

« Nous sommes enchantés de voir le gouvernement provincial fournir un soutien financier supplémentaire aux soins oculaires, en particulier pour un groupe démographique très important - les enfants », a déclaré le Dr Alan Ulsifer, Optométriste et président et chef de la direction de FYidoctors. « Selon l'Association canadienne des optométristes, plus de 25% des enfants d'âge scolaire ont des problèmes de vision. Compenser les coûts associés à des soins oculaires appropriés est un excellent premier pas pour résoudre ce problème.»

Visique | FYidoctors reconnaît que la vision fait partie intégrante de l'éducation d'un enfant et fournit un soutien similaire à tous les Canadiens par le biais d'un programme nommé Meilleure Vision. Meilleurs Notes depuis 2014 déjà. À travers ce programme, les optométristes et le personnel de Visique et FYidoctors travaillent avec les écoles locales et les organisations communautaires pour identifier des enfants (de 13 ans ou moins) qui pourraient avoir des problèmes de vision et qui pourraient avoir besoin de verres correcteurs, mais dont les familles n'ont peut-être pas les moyens de les payer. Une fois identifiés, des examens oculaires complets sont entrepris pour créer des ajustements personnalisés pour ces jeunes patients et des lunettes gratuites sont aussi fournies.

Enrichir la vie des Canadiens en leur donnant accès à des soins de la vue et à des lunettes de qualité est primordial pour Visique | FYidoctors et le gouvernement provincial commençant maintenant son programme, la société reste déterminée à faire un don de 5 $ sur chaque achat de lunettes pour enfants afin de soutenir notre programme Meilleure Vision. Meilleurs Notes. Afin d'aider un plus grand nombre d'enfants à travers le pays.

À propos de Visique | FYidoctors

Visique est la bannière au Québec de FYidoctors, une entreprise de soins de la vue privée, dirigée, opérée et à la propriété d'optométristes, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, ainsi qu'un laboratoire de fabrication entièrement automatisé et un centre de distribution situés à Delta, en Colombie-Britannique. FYidoctors | Visique est actuellement le plus grand fournisseur mondial de produits et services optométriques appartenant à des optométristes, avec plus de 450 optométristes répartis dans 195 emplacements. Pour en savoir plus, visitez le site visique.com.

SOURCE FYidoctors

Renseignements: Personne-ressource pour les medias: Jerry Nasr, Relationniste et gestionnaire des médias sociaux, media@venturecommunications.ca, 416.585.2090