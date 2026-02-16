BANGALORE, Inde, 16 février 2026 /CNW/ - Visionet Systems, une importante entreprise mondiale de services en TI, annonce avoir obtenu la certification Certified™ by Great Place to Work® pour la deuxième année consécutive dans les cinq régions clés : États-Unis, Canada, Inde, Royaume-Uni/Irlande et Allemagne.

Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de l'engagement indéfectible de Visionet à favoriser un environnement de travail positif, inclusif et performant. L'obtention de la certification Great Place to Work® dans toutes les régions pour la deuxième année consécutive souligne l'importance qu'accorde l'entreprise à la valorisation de ses employés, au renforcement de la confiance de ses clients et à la poursuite de sa démarche pour devenir un employeur de choix à l'échelle mondiale.

La certification Great Place to Work® repose entièrement sur les commentaires des employés et évalue les dimensions fondamentales de la culture en milieu de travail, y compris la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et le sentiment d'appartenance. Visionet a une fois de plus enregistré une forte participation dans l'ensemble des marchés géographiques, soulignant la cohérence de sa culture à l'échelle mondiale.

Cette certification, surtout pour une deuxième année consécutive dans toutes nos régions, est le reflet de la culture que nous continuons à bâtir ensemble », déclare Suvarna Nikam, vice-présidente principale, Ressources humaines chez Visionet. « Cette certification renforce notre engagement à créer un environnement de travail dans lequel nos employés se sentent valorisés, soutenus, inspirés et habilités à grandir, tout en renforçant la confiance que nos clients nous accordent en tant que partenaire de choix.

La culture axée sur les gens de Visionet est ancrée dans ses valeurs et renforcée par une communication ouverte, des initiatives inclusives et des politiques qui favorisent à la fois le perfectionnement professionnel et la conciliation travail-vie personnelle. Les employés soulignent constamment que l'accessibilité, l'équité et un fort sentiment d'appartenance des dirigeants sont des facteurs clés de leur mobilisation.

« Nos employés sont au cœur du succès de Visionet », affirme Kamran Ozair, chef de la direction de Visionet. « Être reconnu comme Great Place to Work® pour la deuxième année consécutive dans toutes nos régions est une réalisation dont nous sommes extrêmement fiers. Cela reflète notre engagement continu à promouvoir une culture de confiance, de collaboration et de croissance partagée, ce qui a une incidence significative pour nos employés et nos clients. »

En étant constamment à l'écoute de ses employés et en évoluant en fonction de leurs besoins, Visionet demeure déterminée à offrir un milieu de travail où les employés se sentent inspirés de donner le meilleur d'eux-mêmes, aujourd'hui et à l'avenir.

