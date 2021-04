Vision maritime - Le gouvernement du Québec accorde 900 000 $ pour soutenir la phase 2 du Système d'information maritime

QUÉBEC, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 900 000 $ à Innovation maritime (IMAR) dans le cadre du développement de la phase 2 du Système d'information maritime (SIM). La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Lancé par IMAR et la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes), le SIM vise à pallier la difficulté vécue par les intervenants de l'industrie maritime au Québec qui souhaitent accéder à des sources de données fiables et exhaustives pour la prise de décision. Ainsi, la mise en œuvre de la phase 2 englobe la collecte, le traitement et la diffusion d'information concernant notamment le mouvement des navires et des marchandises sur le Saint-Laurent.

Cette phase de développement fera du SIM une référence en matière de données et d'informations relatives au trafic maritime sur le Saint-Laurent et les Grands Lacs, le tout par l'amélioration des fonctionnalités de l'interface Web et l'élargissement de la portée géographique de l'outil.

Citation

« Je suis fière d'annoncer cet investissement dans le développement du Système d'information maritime et je salue l'engagement des partenaires dans l'avancement de ce projet à fort potentiel. Cet outil est essentiel pour mieux comprendre la dynamique du transport commercial et renforcer le réseau portuaire du Québec. Le SIM s'inscrit également dans l'esprit de la nouvelle vision maritime dont le gouvernement entend se doter. Grâce à l'adoption de cette vision, nous comptons miser sur l'économie bleue en faisant du Saint-Laurent un corridor économique performant et respectueux des écosystèmes et des communautés riveraines. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La réalisation de la phase 2 du SIM permettra :

d'y inclure l'ensemble des ports du Québec afin d'avoir un portrait plus complet et précis des mouvements des marchandises sur le Saint-Laurent ;

de développer de nouveaux indicateurs d'activités et de performance;



de renforcer les analyses afin de mettre en évidence la façon dont se positionne le système Saint-Laurent, notamment en matière de compétitivité par rapport à d'autres pôles économiques;

d'établir des ponts avec d'autres bases de données touchant le transport terrestre ou ferroviaire pour avoir une compréhension plus globale (multimodale) du transport des marchandises;



d'établir de nouvelles collaborations avec des centres de recherche spécialisés en intelligence artificielle, dont l'Institut de valorisation des données et le Centre de recherche informatique de Montréal, afin de pousser plus loin les analyses de données maritimes.

Le budget total de cette phase est évalué à 1 125 600 $. De cette somme, 120 000 $ seront investis par IMAR et 105 000 $, par la Sodes.

IMAR est un centre de recherche appliquée affilié à l'Institut maritime du Québec. Sa mission est de contribuer au développement du secteur maritime et de stimuler l'excellence par le biais de l'innovation. IMAR vise à développer des solutions au bénéfice des entreprises par la voie de la recherche appliquée, de l'aide technique et de la diffusion d'information.

Liens connexes

Site Web du Système d'information maritime

La prochaine vision maritime du Québec

