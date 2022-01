VAL-D'OR, QC, le 4 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Vision Lithium Inc. (TSXV: VLI) (OTCQB: ABEPF) (FSE: 1AJ2) (la « société » ou « Vision Lithium ») a le plaisir d'annoncer le début de son premier programme de forage sur la propriété Cadillac Lithium acquise récemment (la « propriété »). À la suite d'une campagne d'échantillonnage en rainure réussie, qui a retourné jusqu'à 4,80 % Li 2 O sur des largeurs variables (voir les résultats complets dans le communiqué de presse du 30 décembre 2021), la société lance immédiatement une campagne de forage qui ciblera plusieurs dykes à lithium sur la propriété. Le projet Cadillac Lithium est situé à seulement 10 km au sud de la ville minière de Cadillac dans la région de l'Abitibi au Québec, Canada. Il est entouré d'infrastructures et de main-d'œuvre qualifiée, situé au centre de la région minière principale du Québec.

Yves Rougerie, président et chef de la direction a commenté : « Notre programme initial d'échantillonnage en rainures a retourné des valeurs de lithium à très haute teneur. Nous mobilisons maintenant une foreuse sur le site pour commencer immédiatement à tester le potentiel du dyke B. La foreuse devrait être opérationnelle cette semaine. Le forage testera le dyke B le long de ses 300 m de longueur exposée ainsi que d'autres dykes contenant du lithium, dont aucun n'a jamais été foré. Des résultats supplémentaires du programme d'échantillonnage en rainure de surface sont également attendus en janvier. Nous sommes très enthousiasmés par ce tout premier programme de forage sur la propriété Cadillac Lithium et sommes impatients de divulguer les résultats au public dès qu'ils seront disponibles.

La société a également jalonné 12 claims supplémentaires pour étendre la propriété Cadillac Lithium vers l'est afin de couvrir des secteurs d'intérêt.

De plus, la société annonce qu'elle a octroyé 4 200 000 options d'achat d'actions incitatives à certains administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la société, conformément au régime d'options d'achat d'actions de la société. Chaque option est exerçable en une action ordinaire de Vision Lithium au prix de 0,21 $ par action pour une période de 5 ans à compter de la date d'attribution. 50% des options sont acquises immédiatement et les 50% restants seront acquis 6 mois après la date d'octroi.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les teneurs potentielles des cibles d'exploration divulguées dans ce communiqué de presse sont de nature conceptuelle. L'exploration n'a pas été suffisante pour définir une ressource minérale et il n'est pas certain qu'une exploration plus poussée entraînera la délimitation de la cible en tant que ressource minérale.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium Inc. est une société d'exploration junior axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, notamment le lithium et le cuivre au Canada. La société est dirigée par des experts en exploration minérale et des professionnels qualifiés et qualifiés possédant une compréhension approfondie du marché des matériaux pour batteries, qui est alimenté par les batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à les mettre en production, à commencer par la propriété de lithium Godslith située au Manitoba ; la propriété Cadillac Lithium, la propriété Sirmac lithium et la propriété porphyre/skarn cuivre-zinc Dôme Lemieux, toutes situées au Québec; ses propriétés polymétalliques de skarn et de brèche Red Brook et Benjamin dans le nord du Nouveau-Brunswick et sa propriété de nickel-cuivre-cobalt St Stephen dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com , ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected] .

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : le potentiel de la minéralisation, les estimations de seuils de coupure, la possibilité d'étendre les estimations aux autres secteurs de la propriété, les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration et les perspectives à long terme du marché du lithium. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : les estimations pourraient ne jamais devenir des réserves minérales et leur viabilité économique d'a pas encore été démontrée, les hypothèses retenues pour le calcul des estimations historiques pourraient s'avérer inexactes, des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour la propriété; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention de l'approbation du conseil d'administration ou des organismes de réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la capacité de la société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce communiqué, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Victor Cantore, Président exécutif, Téléphone : 514-831-3809, Courriel : [email protected]; Yves Rougerie, Président et chef de la direction, Téléphone : 819-316-0474, Courriel : [email protected]

