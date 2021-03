VAL-D'OR, QC, le 9 mars 2021 /CNW/ - Vision Lithium inc. (TSXV: VLI) (OTC PINK: ABEPF) (la « Société » ou « Vision Lithium ») a engagé Geo Data Solutions, une entreprise de levés géophysiques bien établie de Laval, Québec, pour effectuer un levé Mag-EM héliporté de haute résolution sur sa propriété Red Brook (la « Propriété ») à partir de mars 2021. La Propriété, détenue à part entière, couvre environ 2 780 hectares et est située à l'ouest du district minier de Bathurst au Nouveau-Brunswick, Canada. De plus, Vision Lithium planifie un programme d'exploration au sol sur les claims à potentiel de lithium nouvellement jalonnés qui sont à proximité de la zone est du projet de lithium Sirmac au Québec, Canada. Le programme comprendra de la prospection, un échantillonnage géochimique du sol et des tests XRF portables.

Yves Rougerie, président et chef de la direction de Vision Lithium a déclaré: « Je suis très enthousiasmé par le potentiel de cuivre sur la propriété Red Brook qui présente un contexte géologique similaire à celui de notre projet de cuivre Dôme Lemieux à proximité en Gaspésie. Les deux sont des cibles de cuivre intéressantes pour l'exploration. Nous sommes très optimistes sur le marché général du cuivre en tant que métal critique dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux de batterie et particulièrement critique dans l'infrastructure électrique mondiale qui soutiendra les véhicules électriques. »

M. Rougerie a poursuivi: « Nous prévoyons également des travaux sur le terrain sur les nouveaux claims récemment ajoutés à notre projet de lithium Sirmac au Québec. L'exploration de ce secteur a besoin de planification et de données d'exploration et notre travail ici aidera à fournir des cibles pour de futurs forages. Enfin, nous continuons de faire avancer les conditions de clôture pour compléter l'acquisition du projet de lithium Godslith au Manitoba en vertu de la lettre d'intention exécutoire annoncée précédemment. Vision Lithium offre aux investisseurs une exposition au cuivre et au lithium, deux matériaux critiques pour les batteries. Nous avons un portefeuille enviable et prospectif de projets de matériaux de batteries et je crois que la Société n'a jamais été mieux positionnée en ce qui concerne la qualité des projets et le potentiel d'exploration qu'ils offrent.

Le levé Mag-EM (magnétique et électromagnétique) héliporté à haute résolution de 871 kilomètres linéaires sera effectué à des espacements de ligne de 50 mètres, couvrant une zone d'environ 40 km2. Le levé, effectué à basse altitude, recueillera des données à haute résolution qui seront utilisées pour identifier les caractéristiques géologiques pouvant être liées à la minéralisation. La minéralisation identifiée sur la Propriété à ce jour est souvent associée à la pyrrhotite qui est facilement identifiée par ces méthodes. Un opérateur précédent a complété une série de lignes PP (Polarisation Provoquée) au sol à large espacement qui ont identifié plusieurs anomalies de chargeabilité importantes enfouies. Vision Lithium s'attend à ce que le levé Mag-EM héliporté puisse mieux cartographier ces anomalies en 3 dimensions et potentiellement en identifier de nouvelles qui pourraient être testées par forage plus tard en 2021. La Société espère que le levé pourra identifier des zones minéralisées enfouies qui pourraient être liées aux sources de minéralisations de type porphyre et skarn qui ont été identifiées à ce jour sur la Propriété.

La Propriété est située dans le secteur Popelogan à l'ouest du district SMV (Sulfures Massifs Volcanogènes) de Bathurst. « Le secteur Popelogan est l'hôte de roches volcaniques de l'Ordovicien et de sédiments du Silurien recoupés par une série d'intrusifs felsiques à intermédiaires d'âge Dévonien, semblable au contexte géologique de l'ancienne mine de Gaspé au Québec. Cette région ne fait pas partie de la ceinture volcanique de Bathurst, c'est plutôt un environnement de type de cuivre Gaspé » (Geominex inc., JAN 2017, rapport de travail 478129). C'est aussi le contexte des autres propriétés de la Société dans la région, à savoir le vaste projet de porphyre-skarn à Cuivre-Zinc du Dôme Lemieux à environ 50 km au nord et le projet de porphyre à cuivre Benjamin à 20 km à l'est de la Propriété. Des minéralisations polymétalliques à cuivre-zinc-argent-plomb-or ont été exposées en surface à plusieurs endroits sur la Propriété. Elles sont interprétées comme du type skarn et porphyre et sont liées au complexe intrusif de Red Brook qui sous-tend la zone de claim.

Les travaux antérieurs sur la zone «A», une zone de gossan mise à découvert sur la Propriété, ont donné des résultats importants, comme indiqué ci-dessous:

Zone Zinc Zn % Cu % Au g/t 15,05 0,21 0,04 12,10 0,19 0,04 8,79 0,25 0,03 8,20 0,20 <0,01 8,13 0,18 <0,01 7,70 0,17 0,02 7,02 0,17 <0,01 6,98 0,18 0,01

Zone Cuivre-Or Cu % Au g/t Zn % 0,55 0,79 0,02 0,47 0,28 0,02 0,45 0,95 0,02 0,45 0,27 0,06 0,44 2,62 0,01 0,43 0,21 0,01 0,43 0,53 0,02 0,36 1,61 0,01 0,34 0,33 0,01 0,33 0,22 0,07 0,32 0,19 0,03 0,31 0,24 0,01 0,29 0,44 0,01 0,26 0,32 0,01 0,22 0,13 0,02 0,18 0,91 0,00

La Société prévoit que le levé Mag-EM prendra environ deux semaines à compléter sur le terrain et que les résultats devraient être disponibles d'ici un mois. La planification d'un programme de forage pour tester les cibles de premier plan identifiées par le levé suivra.

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la Société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, dont l'or, le cuivre et le lithium dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale d'expérience et des professionnels du monde des affaires. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, à commencer par sa propriété de lithium Sirmac dans le nord du Québec, sa propriété de cuivre Dôme Lemieux en Gaspésie dans l'est du Québec, ses propriétés polymétalliques au Nouveau-Brunswick et l'acquisition projetée de la propriété de lithium Godslith au Manitoba.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration, la capacité de la société d'obtenir l'ensemble des approbations requis et de réaliser l'acquisition du projet de lithium Godslith (l'« Opération »), les perspectives à long terme des marchés des matériaux de batteries et les activités commerciales et d'exploitation de la société après la réalisation de l'Opération. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour les propriétés de la Société; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social, le délai dans l'obtention des approbations du conseil d'administration, des parties prenantes ou des autorités réglementaires, ou le défaut d'obtenir ces approbations, et la capacité de la Société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

SOURCE Vision Lithium Inc.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Victor Cantore, Président exécutif, Téléphone : 514-831-3809, Courriel : [email protected]; Yves Rougerie, Président et chef de la direction, Téléphone : 819-316-0474, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://visionlithium.com/