VISION LITHIUM DÉPOSE UNE MISE À JOUR DE L'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE PRÉLIMINAIRE POSITIVE POUR LE PROJET DE LITHIUM SIRMAC

VAL-D'OR, QC, le 10 août 2023 /CNW/ - Vision Lithium Inc. (TSXV : VLI) (OTCQB : ABEPF) (FSE : 1AJ2) (la « Société » ou « Vision Lithium ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé le rapport technique pour l'Évaluation Économique Préliminaire (ÉÉP) positive pour le projet de lithium Sirmac, propriété à part entière, situé dans la ceinture de roches vertes Frotet-Evans dans le nord du Québec. Le rapport technique, intitulé « Preliminary Economic Assessment on Pegmatite Dike #5 Lithium-Tantalum Deposit ; Sirmac Property, Québec » est daté le 15 février, 2023 (mise à jour le 2 août 2023) et a été préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information relative aux projets miniers (« Règlement 43-101 ») par M. Claude Duplessis, ING. Sénior, GoldMinds Geoservices (« GMG ») et Daniel Dufort, ING., GMG.

Le rapport technique contient certaines modifications non significatives aux informations sommaires contenues dans les communiqués de presse de la Société du 21 février 2023 et du 27 mars 2023. En particulier, les consultants ont ajouté une section sur les mesures de densité pour valider les ressources minérales, ainsi que des éclaircissements et avertissements liés aux études de marché et aux contrats.

L'EEP positif, annoncé le 21 février 2023, démontre le potentiel pour Vision Lithium de développer le gisement Sirmac en tant qu'opération d'expédition directe (DSO) avec des rendements potentiels très élevés.

L'EEP est de nature préliminaire. Bien que 85 % des ressources utilisées pour l'EEP soient dans les catégories mesurées et indiquées, le rapport inclut aussi des ressources minérales inférées qui sont considérées comme trop spéculatives sur le plan géologique pour qu'on leur applique les considérations économiques qui leur permettraient d'être classées comme réserves minérales. Il n'y a aucune certitude que l'EEP dans le rapport technique sera réalisé. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour convertir les ressources minérales inférées en ressources minérales indiquées ou mesurées.

Une copie du rapport technique est disponible sous le profil de la Société sur www.sedar.com et sur le site Web de la Société au https://www.visionlithium.com.

Faits saillants de l'EEP :

Valeur actualisée nette avant impôt (« VAN ») (taux d'actualisation de 5 %) de 183,6 M $CA, taux de rendement interne (« IRR ») de 839 % et retour sur investissement inférieur à 1 an

Valeur actuelle nette après impôt (« VAN ») (taux d'actualisation de 5 %) de 104,8 M $CA, taux de rendement interne (« IRR ») de 484 % et retour sur investissement inférieur à 1 an

Prix de vente présumé du DSO de 591 $US la tonne / 797 $CA la tonne, basé sur un prix de concentré de lithium de 4 100 $US la tonne

4 ans de durée de vie de la mine avec 321 000 tonnes de DSO à 1,33 % Li 2 O

Revenus de 253,4 M $CA

Capital sur la durée de vie de la mine de 3,1 M $CA

Coût d'exploitation par tonne de DSO à 142 $CA

Personne qualifiée

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Claude Duplessis, ING., et Daniel Dufort, ING., tous deux de GoldMinds Geoservices Inc. et des personnes qualifiées telles que définies par la Norme canadienne 43-101.

À propos de Vision Lithium Inc.

Vision Lithium Inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, y compris le lithium et le cuivre au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par sa propriété de lithium Godslith au Manitoba; les propriétés de lithium Cadillac et Decelles, la propriété de lithium Sirmac et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes situées au Québec; ses propriétés polymétalliques de type skarn et à brèches dans le nord du Nouveau-Brunswick et sa propriété St Stephen à Nickel-Cuivre-Cobalt dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

