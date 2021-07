La Société a récemment complété un levé magnétique et électromagnétique (MAG-EM) héliporté d'environ 900 km linéaires à des espacements de 50 mètres sur la propriété de cuivre-zinc Red Brook. Le levé a localisé plusieurs zones de conducteurs EM (voir la figure 1) qui semblent suivre le contact externe d'une grande anomalie magnétique reflétant l'intrusif Red Brook, une intrusion granitoïde à magnétisme variable qui est probablement responsable de la mise en place des minéralisations. La plupart des anomalies EM sont soit non testées, soit mal testées par les forages historiques, et dans de nombreux cas non échantillonnées. Elles représentent plusieurs cibles de forage prioritaires pour l'exploration. Les anomalies PP du levé RTZ semblent adjacentes et latéralement continues avec les anomalies EM, reflétant probablement des pourcentages différents de minéralisation sulfurée dans chacune. Les anomalies PP sont également mal ou pas testées par forage.

Yves Rougerie, président et chef de la direction de Vision Lithium a commenté : « Il est intéressant de noter que la plupart des forages historiques, même sur la zone Red Brook, ont été effectués en dehors des zones des fortes anomalies EM, indiquant que les cibles les plus conductrices et possiblement les meilleures n'ont pas été testées. De plus, les résultats d'exploration historiques suggèrent également qu'une conductivité plus élevée, en partie causée par une minéralisation accrue de pyrrhotite, est également associée à des teneurs plus élevées en Cu et/ou Zn. Je suis très heureux de commencer ce programme de forage conformément à notre plan de forage de nos projets de cuivre et de métaux de base cet été, les travaux sur le projet de lithium du Manitoba commençant probablement plus tard dans l'année en attendant l'obtention des permis. D'un point de vue macro, les prix du cuivre et du zinc restent robustes et nous sommes dans une juridiction sûre et favorable à l'exploitation minière du Nouveau-Brunswick.

La propriété d'exploration Red Brook Cu-Zn-Ag-Au est située à environ 60 km à l'ouest du district de sulfures massifs volcanogènes (SMV) de Bathurst. Des forages au diamant au début des années 1960 ont recoupé des indices de cuivre et de zinc de type skarn et porphyre près de la limite ouest de la propriété, surnommée la zone Red Brook. Plus récemment, Puma Explorations a effectué de la prospection et des décapages, le creusement de tranchées et l'échantillonnage de la zone Red Brook révélant une minéralisation bréchique complexe avec des zones de minéralisation en zinc à haute teneur et une minéralisation plus étendue à faible teneur en cuivre. L'échantillonnage des affleurements a retourné des valeurs de zinc jusqu'à 15 % Zn ainsi que des valeurs d'or et de cuivre jusqu'à 2,62 g/t Au et 0,5 % Cu. Plus récemment, RTZ avait une option sur la propriété et a complété un levé PP au sol qui a révélé plusieurs fortes anomalies mais n'a pas daigné forer les cibles. La propriété a fait l'objet de forages limités et a le potentiel d'héberger d'importantes minéralisations liées à des skarn de métaux de base et de porphyre à cuivre.

Personne qualifiée et données de tiers

Les informations scientifiques et techniques dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la Société (la « Personne qualifiée »). M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie dans le Règlement 43-101.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, y compris le lithium, le cuivre, l'or et les métaux de base dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries au lithium qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par la propriété de lithium Godslith au Manitoba; la propriété de lithium Sirmac et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes deux situées au Québec; et ses propriétés polymétalliques de type skarn et à brèches dans le nord du Nouveau-Brunswick.

