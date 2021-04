VAL-D'OR, QC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Vision Lithium inc. (TSXV: VLI) (OTCQB: ABEPF) (FSE: 1AJ2) (la « Société » ou « Vision Lithium ») est heureuse d'annoncer les détails de ses plans d'exploration pour 2021 sur ses propriétés de lithium et de cuivre au Québec, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, Canada.

Exploration pour le cuivre

Red Brook, Nouveau-Brunswick

Les propriétés d'exploration minière Red Brook, Epithermal et Benjamin se composent de trois propriétés adjacentes couvrant 4 760 ha (47,6 km2) situées à environ 60 km à l'ouest du district de sulfures massifs volcanogènes (SMV) de Bathurst. L'échantillonnage historique d'affleurements a révélé des teneurs de zinc allant jusqu'à 15% Zn ainsi que des teneurs d'or et de cuivre allant jusqu'à 2,62 g/t Au et 0,5% Cu. La propriété a fait l'objet de forages limités et a le potentiel d'héberger une minéralisation de type porphyre cuprifère et/ou de skarn à métaux de base.

Au cours des deux derniers mois, la Société a été active sur la propriété de cuivre de Red Brook et a effectué un levé magnétique et électromagnétique héliporté d'environ 900 km (MAG-EM) à 50 mètres d'espacement au-dessus de la propriété. Le levé a été effectué à basse altitude et a recueilli des données à haute résolution qui sont maintenant interprétées et corrélées avec les résultats des échantillons et des forages historiques pour identifier des cibles de forage à haute priorité.

et a effectué un levé magnétique et électromagnétique héliporté d'environ 900 km (MAG-EM) à 50 mètres d'espacement au-dessus de la propriété. Le levé a été effectué à basse altitude et a recueilli des données à haute résolution qui sont maintenant interprétées et corrélées avec les résultats des échantillons et des forages historiques pour identifier des cibles de forage à haute priorité. Les résultats des levés géophysiques et les détails d'un programme de forage prévu de 1 500 mètres afin de sonder les cibles seront publiés au deuxième trimestre, les résultats des tests suivront.

L'exploration au sol des propriétés Benjamin et Epithermal, à l'est de Red Brook , est également prévue pour l'été. Les travaux comprendront la prospection, le creusement de tranchées et l'échantillonnage. Les résultats sont attendus au troisième trimestre.

Dôme Lemieux, Gaspésie

La propriété Dôme Lemieux couvre 12 056 ha (120,6 km2) en Gaspésie dans l'Est-du-Québec et est située dans un corridor structurel qui abritait des mines de cuivre historiques (p. ex., Mine Madeleine, qui a produit 8 134 000T à 1,08% Cu et 9,0 g/t Ag avant 1982, la mine de cuivre Gaspé à Murdochville, qui a produit 141 655 000T à 0,85% Cu de 1955 à 1999, et le gisement Sullipek, qui a des ressources historiques estimées de 1,84 MT @ 1,39% Cu).* Ces mines se situent à l'extérieur des limites de la propriété du Dôme Lemieux, mais le long de la même structure géologique. Par le passé, les entreprises ont travaillé sur ce qui est maintenant la propriété Dôme Lemieux un petit bloc à la fois, sans avoir une vue d'ensemble de la minéralisation et du système structural. Vision Lithium possède maintenant tout le secteur et a la possibilité de travailler et de comprendre la propriété comme un système de minéralisation dans son ensemble, ce qui augmente en fait le potentiel d'une découverte majeure.

En conséquence, Vision Lithium a prévu un levé magnétique héliporté (MAG) de 1 600 km au cours du trimestre en cours. L'interprétation du levé suivra et sera publiée au cours de ce trimestre. Ces résultats seront corrélés aux travaux historiques effectués sur la propriété pour identifier les cibles de forage.

Suite à l'interprétation géophysique, la Société prévoit lancer un programme de forage au diamant d'au moins 3 000 mètres, testant plusieurs cibles de cuivre porphyrique en profondeur et plusieurs cibles polymétalliques moins profondes (Cu-Zn; Zn-Pb-Ag, Au).

*Veuillez noter que les résultats obtenus à la mine Madeleine, à la mine de cuivre Gaspé et au gîte Sullipek ne sont pas une indication de la minéralisation présente sur la propriété Dôme Lemieux.

Exploration pour le lithium

Godslith, Gods Lake, Manitoba

La propriété de lithium Godlsith couvre 5 560 ha (55,6 km2) et est située dans le nord du Manitoba. Le gisement Godslith abrite une ressource historique de 9,4 millions de tonnes à 1,21% Li 2 O. Le gisement n'a été testé qu'à une profondeur de 243 m où un forage historique a recoupé 15,2 m titrant 1,49% Li 2 O.* De plus, la zone minéralisée est reconnue sur au moins 2,3 km en direction latérale, ce qui en fait une cible avec un potentiel d'expansion exceptionnel.

Vision Lithium a fait une demande d'un permis d'exploration minière et est engagée dans des discussions avec la Nation Cri de Manto Sipi pour signer un accord d'exploration. Une fois un accord en place, la Société prévoit de déployer immédiatement une équipe de prospection géologique sur le site pour effectuer la reconnaissance du terrain et de l'emplacement des zones connues et de l'échantillonnage, ainsi que vérifier les collets des forages historiques.

Vision Lithium prévoit lancer un programme de forage de 15 000 à 20 000 m ciblant le gisement historique de lithium Godslith sur une longueur de 2 km sur des sections de 100 m jusqu'à 300 m de profondeur verticale.

ciblant le gisement historique de lithium Godslith sur une longueur de 2 km sur des sections de jusqu'à de profondeur verticale. De plus, la Société commencera un levé d'échantillons géochimiques (MMI) à proximité du gisement pour tester l'existence de zones minéralisées à l'extérieur du secteur du gisement connu.

*Voir le communiqué de presse de Vision Lithium en date du 16 février, 2021 et le rapport technique indépendant sur la propriété, daté le 26 août, 2009, préparé pour First Lithium Resources Inc. par la Personne Qualifiée Mark Fedikow Ph.D., P.Eng., P.Geo., C.P.G. selon le Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Sirmac, secteur Nemaska, Québec

La propriété de lithium Sirmac couvre une superficie totale d'environ 7 670 ha (76,7 km2) et est située à environ 180 km au nord-ouest de Chibougamau, dans la province de Québec. La propriété abrite plusieurs dykes contenant du lithium, notamment le dyke n ° 5 et le dyke de la Zone Est. Le forage sur le dyke n ° 5 a titré jusqu'à 1,70% Li 2 O sur 22 m à partir de la surface. De plus, Vision Lithium a récemment produit jusqu'à 99,99% de carbonate de lithium au laboratoire de Lakefield de SGS Canada inc. dans le cadre de son programme d'essais métallurgiques.*

Dès que le dégel printanier sera terminé au cours du trimestre en cours, Vision Lithium a l'intention de déployer une équipe au sol sur le site pour mener une campagne de prospection et d'échantillonnage géochimique (MMI) à l'échelle de la propriété dans le but de découvrir d'autres dykes de pegmatite minéralisée sur la propriété pour suivi par forage.

En supposant une saison de prospection réussie, la Société lancera une campagne de forage cet été / automne

*Voir le communiqué de Vision Lithium en date du 11 février 2021.

Yves Rougerie, président et chef de la direction de Vision Lithium, a déclaré: « Avec l'achèvement de notre financement récent, nous sommes bien financés pour mener un programme d'exploration agressif sur nos propriétés qui repose sur la validation et la compilation des travaux historiques qui ont été menés par les opérateurs précédents. En présumant que l'exploration est fructueuse, l'argent que nous dépensons au cours de l'année à venir peut être rapidement transformé en actifs tangibles de valeur qui sont en demande à l'échelle mondiale dans le cadre de l'électrification mondiale des véhicules et des infrastructures de soutien. Les prix du cuivre et du lithium se sont tous deux redressés, soutenant notre thèse selon laquelle ces métaux continueront d'être en demande à l'avenir. » Rougerie a poursuivi: «Je pense également qu'il est important de souligner que tous nos actifs se trouvent dans des juridictions politiquement stables et favorables au développement des ressources minérales, avec des gouvernements favorables et des juridictions fiscales favorables, ce qui signifie que plus d'argent peut être dépensé sur le terrain pour créer de la valeur pour les actionnaires. »

Personne qualifiée et données de tiers

Les informations scientifiques et techniques dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la Société (la « Personne qualifiée »). M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie dans le Règlement 43-101.

Certaines informations contenues dans ce communiqué concernant la présence de gisements minéraux et les teneurs et la taille de ces gisements sont basées sur des informations qui ont été obtenues à partir d'informations accessibles au public et de rapports de l'industrie, qui constituent des estimations historiques. De tels rapports indiquent généralement que les informations qu'ils contiennent ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, mais l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations ne sont pas garanties. Bien que la Société considère que ces estimations historiques sont pertinentes pour les investisseurs, puisqu'elles peuvent indiquer la présence de minéralisation, une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour permettre à la Société de classer les estimations historiques en « ressources minérales » ou « réserves minérales » à jour (telles que définies dans le Règlement 43-101). Les estimations historiques qui précèdent ont été calculées avant l'entrée en vigueur du Règlement 43-101 et la Société ne traite pas ces estimations historiques comme des « ressources minérales » ou des « réserves minérales » à jour. Les quantités et les teneurs potentielles des cibles d'exploration divulguées dans ce communiqué sont hypothétiques. L'exploration n'est pas suffisante pour délimiter des ressources minérales et il n'est pas certain qu'une exploration plus poussée permettrait d'établir la présence de ressources minérales. La Société n'a pas vérifié de manière indépendante et ne peut garantir l'exactitude ou l'exhaustivité des estimations historiques et autres données de tiers contenues dans ce communiqué et les investisseurs doivent faire preuve de prudence en se fiant à ces informations.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, y compris le lithium, le cuivre, l'or et les métaux de base dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries au lithium qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par la propriété de lithium Godslith au Manitoba; la propriété de lithium Sirmac et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes deux situées au Québec; et ses propriétés polymétalliques au Nouveau-Brunswick.

Pour plus d'informations sur la Société, veuillez visiter notre site Web à www.visionlithium.com ou nous contacter à [email protected] .

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : les plans de la Société pour d'autres travaux de forages et d'exploration, les perspectives à long terme des marchés des matériaux de batteries et les activités commerciales et d'exploitation futurs de la Société. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la Société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour les propriétés de la Société; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention des approbations du conseil d'administration, des parties prenantes ou des autorités réglementaires, ou le défaut d'obtenir ces approbations; la capacité de la Société d'atteindre ses objectifs d'affaires; les changements des marchés des capitaux propres; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

SOURCE Vision Lithium Inc.

Renseignements: Victor Cantore, Président exécutif, Téléphone : 514-831-3809, Courriel: [email protected]; Yves Rougerie, Président et chef de la direction, Téléphone : 819-316-0474, Courriel: [email protected]

Liens connexes

https://visionlithium.com/