Le levé magnétique (MAG) et électro-magnétique (EM) héliporté d'environ 900 km linéaires a été effectué à des espacements de 50 mètres au-dessus de la propriété. Le levé, effectué à basse altitude, a recueilli des données à haute résolution. Les anomalies EM identifiées par le levé sont localisées le long du périmètre de l'intrusif granitique de Red Brook, la source probable de minéralisation sur la propriété. Deux grandes zones cibles EM ont été identifiées, l'une avec des anomalies sur une distance de 1 km et l'autre sur plus de 500 m.

Les zones conductrices identifiées par le levé sont probablement liées à des minéralisations de type porphyre et skarn qui ont été identifiées à ce jour sur la propriété. Un opérateur précédent avait complété une série de lignes Polarisation Provoquée (PP) au sol à large espacement qui ont identifié plusieurs fortes anomalies de chargeabilité enfouies. L'échantillonnage d'affleurements historiques a retourné des valeurs de zinc allant jusqu'à 15% Zn ainsi que des valeurs d'or et de cuivre allant jusqu'à 2,62 g / t Au et 0,5% Cu *. Les données magnétiques du programme aéroporté, les zones EM cibles et le contour intrusif du granite de Red Brook peuvent être visualisées à la figure 1.

Yves Rougerie, président et chef de la direction, a déclaré : « L'équipe de Vision Lithium est très enthousiasmée par les résultats du le levé MAG-EM sur Red Brook qui, combinés aux données historiques, fournissent d'excellentes cibles d'exploration. Ces cibles ont une forte signature EM et sont très importantes et s'étendent sur un kilomètre. Nous en sommes actuellement aux dernières étapes de la planification des cibles de forage et nous annoncerons les détails du programme de forage plus tard ce mois-ci, ou début juin. »

Les propriétés détenues à 100% par Vision Lithium au Nouveau-Brunswick comprennent deux propriétés d'exploration contiguës - Red Brooket Benjamin - qui couvrent 4 760 hectares (47,6 km2) s'étendant sur plus de 20km et sont situées à environ 60 km à l'ouest du centre minier de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick. La propriété est située dans le secteur Popelogan à l'ouest du district de Bathurst VMS. « Le secteur Popelogan est l'hôte de roches volcaniques ordoviciennes et de sédiments du Silurien intrusés par une série d'intrusifs felsiques à intermédiaires d'âge Dévonien, semblable au contexte géologique de l'ancienne mine de Gaspé au Québec. Cette région ne fait pas partie de la ceinture volcanique de Bathurst, il s'agit plutôt d'un environnement de type Gaspé Cuivre » (Geominex Inc., jan 2017, rapport de travail 478129). C'est également le contexte des autres propriétés de la Société dans la région, à savoir le grand projet de porphyre-skarn Cuivre-Zinc Dôme Lemieux à environ 50 km au nord de la Propriété et le projet Cuivre porphyre Benjamin à 20 km à l'est. Une minéralisation polymétallique de cuivre-zinc-argent-plomb-or a été exposée en surface à plusieurs endroits sur la propriété Red Brook. Elle est interprétée comme du type skarn et porphyre et est liée au complexe intrusif granitoïde de Red Brook qui sous-tend la zone du claim.

* Bien que la Société considère ces résultats historiques comme pertinents, car ils peuvent indiquer la présence de minéralisation, une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travail pour que Vision Lithium vérifie l'exactitude de ces résultats et ne devrait donc pas être invoquée.

L'information scientifique et technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, dont l'or, le cuivre et le lithium dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La société est dirigée par des experts en exploration minérale d'expérience et des professionnels du monde des affaires. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre en production ces actifs, à commencer avec la propriété de lithium Godslith nouvellement acquise au Manitoba qui abrite une importante ressource historique de lithium, la propriété lithium Sirmac située dans le nord du Québec, la propriété cuivre-zinc Dôme Lemieux dans la région de Gaspé au Québec, les propriétés polymétalliques au nord du Nouveau-Brunswick, et la propriété St. Stephens (Ni-Cu-Co) au sud du Nouveau-Brunswick.

