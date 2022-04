VISION LITHIUM ANNONCE LES RÉSULTATS DE FORAGE DE SA PROPRIÉTÉ CADILLAC LITHIUM - INTERSECTION JUSQU'À 3,14 % Li2O

VAL-D'OR, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Vision Lithium Inc. (TSXV:VLI) (OTCQB:ABEPF) (FSE:1AJ2) (la « Société » ou « Vision Lithium ») annonce les résultats d'analyse de la première série de trous de forage complétés sur la propriété Cadillac Lithium récemment acquise (la "Propriété"). La Propriété comprend un total de 332 claims couvrant 19 070 hectares (190 km2) situés juste au sud de la ville minière historique de Cadillac et environ à mi-chemin entre les principaux centres miniers de Rouyn-Noranda et Val-d'Or, dans la province de Québec, Canada.

Tableau 2. Résultats des forages

Section DDH # Dike From m To m Length m Li2O % 550E CAD-22-04 B 31,80 32,40 0,60 1,15 550E CAD-22-04 B 33,90 34,40 0,50 1,72 550E CAD-22-04A B 31,20 32,20 1,00 3,14 400E CAD-22-07 B 46,70 48,60 1,90 1,74 300E CAD-22-08 C 124,60 125,77 1,17 0,79 450E CAD-22-13 C 152,40 158,80 6,40 1,00

Yves Rougerie, président et chef de la direction, a déclaré : « Les onze premiers trous ont été forés sur une longueur initiale de 150 m selon le dike principal reconnu sur la propriété. Les trous de forage ont testé le dike B juste en dessous d'une zone de résultats d'échantillonnage en rainure à haute teneur en surface rapportés en décembre et janvier. Le dike varie de 4 à 14 mètres de longueur carottée avec un pendage apparent de -70 vers le sud. Le spodumène est observé dans presque tous les trous sous forme de gros cristaux individuels dispersés dans la partie centrale du dyke. Cela est similaire à la minéralisation observée en surface. Nous voyons généralement de gros cristaux dans la carotte de forage, ce qui donne des teneurs élevées telles que 3,14 % Li2O dans le trou CAD-22-04A et 1,72 % Li2O sur 1,90 m dans le trou CAD-22-07 et 1,00 % Li2O sur 6,40 m dans le trou CAD- 22-13 dans la digue C. Je suis très encouragé par cette première passe de forage. Il y a encore plusieurs trous à rapporter et sur la base de ce que nous observons, nous ciblerons une minéralisation plus profonde lors de la prochaine ronde de forage où les intersections sont plus larges.

De pair avec les résultats d'échantillonnage de rainurage de surface précédents, ces résultats indiquent la présence de valeurs de lithium significatives sur la longueur connue du dike B telle qu'observée en surface. La propriété Cadillac Lithium abrite au moins 4 dykes connus de pegamtitite à spodumène qui seront testés au cours du programme de forage en cours.

Un total de dix trous supplémentaires ont été complétés à ce jour et sont actuellement décrits et échantillonnés. Les résultats visuels semblent similaires aux sept premiers forages, avec une bonne continuité du dyke sur plusieurs centaines de mètres et du spodumène observé dans la plupart des forages. Le programme de forage se poursuivra tout au long du printemps avant la saison estivale où de nombreuses cibles de pegmatite seront vérifiées au sol.

Table 1. Statistiques de forage

Section Dike Cible Sondage UTM

Est UTM

Nord Azimut Pendage Longueur

mètres 500E B CAD-22-01 687469 5329617 30° -50 108,5 500E B CAD-22-02 687455 5329592 30° -54 81,0 500E B CAD-22-03 687455 5329592 30° -70 99,0 550E B CAD-22-04 687508 5329585 30° -50 48,0 550E B CAD-22-04A 687508 5329585 30° -54 45,0 550E B CAD-22-05 687497 5329560 30° -54 84,0 400E B-C-D CAD-22-06 687381 5329666 30° -50 250,0 400E B CAD-22-07 687368 5329641 30° -54 66,0 300E B-C CAD-22-08 687278 5329686 30° -50° 135,0 300E B CAD-22-09 687265 5329662 30° -54° 67,5 450E B-C CAD-22-13 687414 5329613 30° -54° 168,0

Assurance qualité/contrôle qualité (AQ/CQ)

Le programme d'échantillonnage et le programme de contrôle qualité ont été planifiés et supervisés par Yves Rougerie. Le protocole d'assurance qualité et de contrôle implique l'insertion d'échantillons de contrôle ou normalisés en moyenne tous les 10 échantillons, en plus de l'insertion régulière dans le processus d'analyse d'échantillons stériles, dupliqués et normalisés, accrédités par ALS Canada Ltd. Les échantillons ont été transportés depuis le Projet Cadillac Lithium vers une installation sécurisée à Val d'Or, QC, où des échantillons ont été préparés. Les échantillons de rainures sciées ont été ensachés, scellés et transportés aux installations d'ALS Chemex à Val d'Or, QC, où chaque échantillon a été séché, broyé et réduit en pâte (Prep-31). Les échantillons ont été broyés à 70 pour cent à moins de deux millimètres (CRU-31), divisés par riffle, pulvérisés à plus de 85 pour cent passant 75 microns (PUL-31). Les échantillons ont été analysés pour l'élément Lithium + 33 par ICP-AES (ME-MS85) et par digestion 4Acid pour les échantillons de lithium de haute teneur (Li-OG63).

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (Québec). Les teneurs potentielles des cibles d'exploration divulguées dans ce communiqué de presse sont de nature conceptuelle. Il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour définir une ressource minérale et il n'est pas certain que d'autres explorations permettront de délimiter la cible en tant que ressource minérale.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, y compris le lithium et le cuivre au Canada . La Société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par sa propriété de lithium Godslith au Manitoba; les propriétés de lithium Cadillac et Decelles, la propriété de lithium Sirmac et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes situées au Québec; ses propriétés polymétalliques de type skarn et à brèches dans le nord du Nouveau-Brunswick et sa propriété St Stephen à Nickel-Cuivre-Cobalt dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : le potentiel de la minéralisation, les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration, la capacité de la société d'obtenir l'ensemble des approbations requis et de réaliser la transaction, les perspectives à long terme du marché du lithium et les activités commerciales et d'exploitation de la société après la réalisation de la transaction. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : les estimations historiques pourraient ne jamais devenir des réserves minérales et leur viabilité économique d'a pas encore été démontrée, les hypothèses retenues pour le calcul des estimations historiques pourraient s'avérer inexactes, des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour la propriété; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention de l'approbation du conseil d'administration ou des organismes de réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la capacité de la société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

SOURCE Vision Lithium Inc.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Victor Cantore, Président exécutif, Téléphone : +1-514-831-3809, Courriel : [email protected]; Yves Rougerie, Président et chef de la direction, Téléphone : +1-819-316-0474, Courriel : [email protected]