Les claims acquis des vendeurs couvrent 12 331 hectares (123 km 2 ) et, avec les claims jalonnés par la société, la propriété comprend un total de 320 claims couvrant 18 378 hectares (184 km 2 ). La propriété est située à environ 10 km au sud de la ville minière historique de Cadillac et environ à mi-chemin entre les grands centres miniers de Rouyn-Noranda et Val-d'Or, dans la province de Québec ( figure 1 ). La propriété est facilement accessible par des routes bien entretenues à l'année et une ligne électrique régionale est également parallèle à la route qui traverse la propriété. La propriété contient au moins 4 dykes de pegmatite qui sont espacés d'environ 100 mètres et tracés sur au moins 300 mètres selon leur axe ( figure 2 ). Des cristaux de lithium ont été observés dans les 4 dykes de la propriété, avec de gros cristaux de lithium visibles à certains endroits ( figure 3 ). En 2016, deux échantillons choisis à haute teneur ont été prélevés sur la propriété et ont retourné 2,67 % et 7,34 % de Li 2 O.

Yves Rougerie, président et chef de la direction, a déclaré : « Le projet de lithium Cadillac est un ajout excitant à notre portefeuille croissant de propriétés de lithium. La propriété est située à 10 km au sud de la route transcanadienne et à seulement quelques mètres de la route secondaire, assurant un accès facile pour la logistique, les matériaux et la main-d'œuvre qualifiée. La propriété abrite un groupe de dykes au lithium parallèles et rapprochés. Du spodumène a été observé dans les dykes affleurants et nous croyons qu'il y a probablement plus de dykes dans le secteur immédiat. Les dykes ont été étonnamment peu explorés dans le passé avec seulement une poignée d'échantillons et aucun forage à ce jour. Nous pensons que le potentiel de découvertes supplémentaires de lithium dans le secteur connu est excellent et que la propriété à plus grande échelle a également un énorme potentiel de découverte. L'ensemble de la zone jalonnée est très vaste avec près de 200 kilomètres carrés. Nous prévoyons d'explorer la propriété de façon agressive au cours de l'hiver en forant le groupe principal de dykes et de planifier et d'entamer des travaux sur le terrain l'été prochain sur la grande étendue de terrain de a propriété. »

La transaction

La société, à titre d'acheteur, a conclu quatre conventions d'achat distinctes, un avec chacun des groupes de vendeurs suivants (collectivement, les « groupes de vendeurs ») : i) 9248-7792 Québec inc., Prospect Or Corp. Et Stéphane Leblanc (collectivement, le « groupe Leblanc-Lavoie »); ii) Fancamp Exploration Ltd. (« Fancamp »); iii) 9219-8845 Québec inc. (Canadian Mining House), Réjean Raymond et Steve Labranche (collectivement, le « groupe CMH »); and (iv) Denis Tremblay and Mireille Tremblay (collectivement, le « groupe Tremblay »).

En vertu des accords d'achat, la société :

versera aux groupes de vendeurs une contrepartie globale en espèces de 102 427,92 $ ;



émettra un total de 4 300 000 actions aux groupes de vendeurs comme suit : i) 1 000 000 actions au groupe Leblanc-Lavoie; ii) 1 500 000 actions à Fancamp; iii) 1 500 000 actions au group CMH; et iv) 300 000 actions au groupe Tremblay ; et



accordera à chaque groupe de vendeurs une redevance de 2% sur la partie de la propriété devant être acquise auprès de ce dernier, à l'exception de Fancamp.

La transaction reste soumise à certaines conditions de clôture et d'obligations post-clôture, notamment la clôture simultanée des transactions envisagées par chacun des accords d'achat, la signature des certains actes et instruments de transfert, l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et les conditions de clôture habituelles pour des transactions de ce type.

La conclusion de la transaction devrait avoir lieu dans les prochains jours.

L'information concernant les teneurs potentielles présentée dans ce communiqué provient d'un rapport de travail à l'égard d'une partie de la propriété daté du 18 juin 2018, qui a été préparé pour Lithium MétalsTech Wells-Lacourcière inc. (une filiale de MetalsTech Ltd.) par Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol. Les teneurs potentielles des cibles d'exploration divulguées dans ce communiqué sont hypothétiques. L'exploration n'est pas suffisante pour délimiter des ressources minérales et il n'est pas certain qu'une exploration plus poussée permettrait d'établir la présence de ressources minérales. La société n'a pas vérifié de manière indépendante et ne peut garantir l'exactitude ou l'exhaustivité des données de tiers contenues dans ce communiqué et les investisseurs doivent faire preuve de prudence en se fiant à ces informations.

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (Québec).

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, dont l'or, le cuivre et le lithium dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale d'expérience et des professionnels du monde des affaires. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, à commencer par sa propriété de cuivre Dôme Lemieux et sa propriété de lithium Sirmac, toutes deux situées au Québec, au Canada, et ses propriétés au Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : le potentiel de la minéralisation, les estimations de seuils de coupure et d'autres facteurs sur lesquels les estimations historiques sont basées, la possibilité d'étendre les estimations historiques aux autres secteurs de la propriété, les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration, la capacité de la société d'obtenir l'ensemble des approbations requis et de réaliser la transaction, les perspectives à long terme du marché du lithium et les activités commerciales et d'exploitation de la société après la réalisation de la transaction. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : les estimations historiques pourraient ne jamais devenir des réserves minérales et leur viabilité économique d'a pas encore été démontrée, les hypothèses retenues pour le calcul des estimations historiques pourraient s'avérer inexactes, des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour la propriété; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention de l'approbation du conseil d'administration ou des organismes de réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la capacité de la société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

