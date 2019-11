Vision internationale du Québec - Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde!

MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, dévoile aujourd'hui la mise à jour de la Politique internationale du Québec, Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde! Cette nouvelle vision confirme le virage économique du gouvernement dans l'action du réseau des représentations du Québec à l'étranger, tout en précisant que la spécificité du Québec sur les plans linguistique et culturel, nos atouts historiques, demeure le socle de l'affirmation du Québec à l'international. Aussi, le gouvernement annonce qu'il s'engage dans une profonde modernisation de son action à l'étranger.

Rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, avait profité de sa première mission outre-mer, à Paris, en décembre 2018, pour annoncer sa volonté que soit rapidement revue la Politique internationale du Québec, adoptée en 2017, afin de l'orienter davantage vers l'économie.

La vision repose sur trois fondements : 1) notre affirmation identitaire, 50 ans d'affirmation du Québec à l'étranger défini notamment par notre culture et notre langue; 2) la proximité et la volonté de mieux servir les régions et les partenaires; et 3) de la diplomatie d'influence à la diplomatie économique.

Cinq priorités pour renforcer l'action internationale économique

La Vision internationale du Québec établit cinq priorités d'actions économiques à l'étranger. Ces priorités sont les suivantes :

attirer les investissements et accroître les exportations;

recruter la main-d'œuvre et les talents;

propulser l'innovation québécoise sur les marchés internationaux;

ouvrir le monde aux établissements d'enseignement et aux jeunes;

contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans une perspective économique durable.

Nos réseaux, de puissants leviers économiques

Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde! vise également à ce que le gouvernement du Québec tire mieux parti de sa spécificité et des réseaux auxquels il participe afin d'augmenter son rayonnement, son attractivité sur la scène mondiale et son action économique.

Dans le cadre de cette vision, le gouvernement concentrera donc ses efforts sur les actions prioritaires suivantes :

renforcer l'action du Québec en Francophonie;

promouvoir la culture et les artistes du Québec sur la scène internationale;

consolider le positionnement du Québec comme destination touristique de calibre mondial;

attirer davantage d'organisations et d'événements internationaux au Québec;

mobiliser les Québécoises et les Québécois présents dans les réseaux d'affaires internationaux.

Modernisation de l'action internationale

Pour mettre en œuvre cette vision, le gouvernement souhaite moderniser son action internationale. C'est pourquoi des actions structurantes sont mises en place, soit un comité ministériel de l'action internationale, un bureau des missions, un institut de la diplomatie et un service de veille stratégique à l'international. Le gouvernement réinventera aussi les représentations du Québec à l'étranger et renforcera sa présence sur les plateformes numériques afin d'y déployer une nouvelle image de marque.

Citations :

« Nous voulons que notre action à l'international prenne un nouveau virage économique. Avec la Vision internationale du Québec, toutes nos équipes vont travailler ensemble pour augmenter nos exportations et attirer davantage d'investissements privés au Québec. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous imposer comme le meilleur endroit au monde pour investir et prospérer. Avec la force de nos équipes et cette vision, je suis convaincu que nous allons faire exploser les retombées économiques de notre présence à l'étranger, en plus d'y faire rayonner notre langue, notre culture, nos talents et nos entreprises. »

François Legault, premier ministre du Québec

« C'est avec une grande fierté que nous dévoilons aujourd'hui la nouvelle Vision internationale du Québec, Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde! Cette vision s'appuie sur les fondements de l'action internationale du Québec, développés depuis plus de 50 ans, et confirme le virage économique du Québec. Elle modernise aussi l'action internationale du gouvernement du Québec. Une vision audacieuse et ambitieuse à l'image de la société québécoise. J'en suis très fière! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

