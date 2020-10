Vision de l'habitation: l'IDU souligne l'aboutissement de cette démarche favorisant l'essor de la ville de Québec

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain (IDU) applaudit le dévoilement de la Vision de l'habitation 2020-2030 de la Ville de Québec, dont la démarche s'est amorcée deux ans plus tôt. Ayant participé activement à son élaboration, l'IDU estime que le franchissement de cette étape permettra d'encourager la création de milieux de vie qui soient attractifs, inclusifs et innovants pour les citoyens et la communauté.

Le président-directeur général de l'IDU, M. Jean-Marc-Fournier, n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler l'importance de cette démarche : « L'habitation est une composante fondamentale de la vie en société. Plus que de fixer des objectifs de construction de nouveaux logements, l'élaboration d'une Vision de l'habitation est l'occasion de se pencher sur l'organisation intelligente du territoire, afin que l'on puisse s'y épanouir collectivement. »

À ce chapitre, l'IDU note avec satisfaction que le Réseau structurant de transport en commun (RSTC) figure parmi les principales opportunités à saisir dans cette vision. L'Institut voit avec ce projet l'occasion de répondre à plusieurs besoins. Par exemple, la densification des zones situées aux abords du trajet du tramway permettrait qu'un maximum de citoyens aient accès à une station de transport en commun et que l'on lutte activement contre l'étalement urbain, sans pour autant compromettre la capacité de la ville à accueillir de nouveaux résidents. De plus, croyant fermement à la création d'aires TOD, l'Institut encourage plus que jamais la Ville à poursuivre la voie qu'elle a tracée avec l'annonce du projet TOD pour le pôle Chaudière. Afin de limiter l'embourgeoisement, l'IDU salue aussi la volonté municipale de privilégier la mise en place d'incitatifs ayant pour objectif de contribuer au développement de logements sociaux et abordables à l'intérieur des aires les plus denses, permettant ainsi un meilleur équilibre des charges pour l'industrie immobilière.

L'IDU applaudit également la volonté d'action de la Ville quant à la question des bâtiments durables, qui sont source de nombreux avantages écologiques et économiques, tant pour citoyens, les travailleurs, que le secteur immobilier et les municipalités. Si la Ville démontre de l'intérêt à l'égard de quelques propositions, comme la production d'un guide et la mise en œuvre de mesures d'aide à la rénovation, l'IDU souligne que d'autres incitatifs municipaux pourraient être mise en place, notamment afin de favoriser l'écoconstruction et l'écorénovation.

L'IDU, au cœur de la réflexion

Que ce soit par l'organisation de l'événement IntenCitéQC 2019, où 10 grandes idées par les membres de l'industrie immobilière pour intensifier la ville ont publiquement été soumises, ou par la participation de l'IDU au Forum de l'habitation et au Conseil des partenaires, l'IDU s'est impliqué très tôt dans la réflexion sur l'avenir de la Vieille Capitale. « Depuis le début de la réflexion, nous avons répondu présent à l'invitation du maire de Québec, qui nous disait qu'il était temps qu'on développe ensemble une vision de l'habitation et qu'on travaille à densifier ce territoire », a déclaré M. André Fortin, président du Conseil régional de Québec de l'IDU. « Je remercie toute l'équipe de la Ville qui a eu cette bonne idée de réunir les parties prenantes s'intéressant aux enjeux de l'habitation et de créer un comité-conseil », a-t-il poursuivi, la félicitant au passage pour la qualité du travail accompli.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

