L'investissement permettra d'accélérer la prochaine phase de la croissance rapide CXM

TORONTO et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 juillet 2020 /CNW/ -- Vision Critical, un fournisseur continu de solutions permettant de mieux comprendre les clients, a obtenu un emprunt de 20 millions $ US auprès de Vistara Capital Partners pour financer sa croissance. Cet investissement permettra d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de croissance dynamique de Vision Critical et de sa feuille de route ambitieuse afin d'offrir sa plate-forme de premier plan de gestion des connaissances et de l'expérience client (CXM).

« Comme la rétention de la clientèle devient de plus en plus nécessaire dans le milieu dynamique d'aujourd'hui, la capacité de Vision Critical à permettre aux sociétés de communiquer efficacement avec leurs clients et leurs employés afin d'obtenir de la rétroaction en temps réel est devenue encore plus essentielle », soutient Kathleen Kaulins, directrice des investissements à Vistara Capital Partners. « Nous avons été très impressionnés par la nouvelle équipe de direction de Vision Critical et sommes ravis de nous associer avec cette entreprise pour entamer ce nouveau chapitre alors qu'elle tire parti de son rang de leader au sein du marché des connaissances approfondies des clients pour devenir un joueur dominant dans l'industrie plus large qu'est la CXM. »

Des analystes de l'industrie, tels que Gartner et Forrester, ont reconnu Vision Critical comme un acteur clé de l'avenir des marchés de la CXM et de la VoC (Voice of Customer). En conjuguant de manière unique les connaissances approfondies dégagées par sa plate-forme primée de constatations communautaires numériques avec l'ensemble des commentaires recueillis au moyen des solutions nouvellement lancées, Vision Critical aide sa clientèle, qui regroupe les plus grandes marques de la planète comme Red Bull, LinkedIn, Condé Nast et Twitter, à pouvoir prendre de meilleures décisions commerciales et à offrir à leurs clients des expériences de calibre mondial.

Depuis le début de l'année 2020, alors que gouverne la nouvelle équipe de dirigeants chevronnés, Vision Critical a rendu disponible un certain nombre d'innovations axées sur la clientèle qui font avancer la société afin qu'elle devienne une chef de file mondiale du marché de la CXM. Les plus récents développements évolutifs des produits permettent aux bannières internationales de gérer et d'optimiser les expériences, d'en assurer le suivi, ET aussi de dégager des constatations importantes.

Voici les principaux faits marquants :

Pas moins de 25 améliorations Sparq - des avancées significatives ont été ajoutées à la plate-forme numérique phare de la société destinée aux connaissances approfondies, dont de nouvelles capacités sur les plans de l'intelligence artificielle, du mobile et du tableau de bord.

Touchpoint - une nouvelle application qui permet aux bannières de créer rapidement des interactions engageantes pour recueillir les commentaires de vastes bases de clients.

NPS Accelerator - une solution puissante, souple et facile à utiliser pour aider les clients à déployer rapidement les mesures NPS.

Industry solutions - de nouvelles trousses précisément verticales pour personnaliser les améliorations apportées aux expériences en temps réel, comme l'expérience patient pour les fournisseurs de soins de santé.

Voice of Employee (VoE) solution - permet aux professionnels des ressources humaines de se tenir au fait de la satisfaction des employés.

Virtual Incentives integration - procure aux bannières des moyens simples pour promouvoir un plus grand engagement à partir des connaissances communautaires dégagées grâce aux répondants.

Jumpstart - un programme d'accueil rationalisé qui offre une expérience complète de lancement aux clients en seulement 5 jours.

« La clientèle actuelle de Vision Critical est constituée de plusieurs centaines des plus grandes enseignes mondiales B2B (entreprise à entreprise) et B2C (entreprise à consommateur), et nous continuerons de mettre l'accent sur cette croissance de même que sur de nouveaux réseaux de partenariat », affirme Ross Wainwright, chef de la direction à Vision Critical. « Grâce à notre expérience de longue date en matière de connaissances approfondies et continues des clients conjuguée à notre feuille de route pour les nouveaux produits, je suis persuadé que l'avenir est prometteur, alors que nous stimulons l'innovation CXM pour notre clientèle actuelle et future. »

« Les capitaux de croissance injectés par Vistara Capital nous permettront de continuer à accélérer nos investissements dans un certain nombre de secteurs clés pour développer nos activités commerciales tout en préservant et, ultimement, en augmentant la valeur dont bénéficient nos actionnaires actuels », poursuit M. Ross.

Randy Garg, fondateur et associé directeur à Vistara Capital Partners, ajoute : « Ayant fait partie du groupe à l'origine de la fondation de Vision Critical il y a 20 ans, je suis très heureux de boucler la boucle et de m'associer à cette entreprise alors que se profile une importante phase d'expansion commerciale. »

À propos de Vistara Capital Partners

Ayant son siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique, Vistara Capital fournit des solutions de capitaux de croissance et de financement hybride dettes-capitaux extrêmement flexibles et moins dilutives aux entreprises technologiques en expansion ou établies d'Amérique du Nord. Fondée, gérée et financée par des cadres de finance technologique et d'exploitation chevronnés, « Vistara » (qui signifie « expansion » en sanskrit) se consacre à stimuler la croissance et l'expansion de ses sociétés de portefeuille.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements à l'adresse vistaracapital.com.

À propos de Vision Critical

Vision Critical est un fournisseur continu de solutions permettant de mieux comprendre les clients qui aide les organismes à obtenir de meilleurs résultats commerciaux tout en assurant à sa clientèle des démarches de renommée mondiale. En alliant des constatations approfondies à une rétroaction large, Vision Critical permet à certaines des enseignes les plus puissantes de la planète d'améliorer l'expérience de leurs clients. Ces centaines de marques de premier plan, dont BuzzFeed, LinkedIn et Red Bull, conçoivent de meilleurs produits et fidélisent davantage leur clientèle grâce à Vision Critical. Pour en apprendre plus sur Vision Critical, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter ou consultez le www.visioncritical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1218343/VistaraCapital_Vision_Critical__Logo.jpg

SOURCE Vision Critical

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Laura Lombardi, [email protected], http://www.visioncritical.com

Liens connexes

http://www.visioncritical.com