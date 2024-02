Offre un guichet unique de données essentielles sur les niveaux des médicaments et d'information financière pour permettre la prise de décisions d'investissement plus éclairées dans les industries pharmaceutique et biotechnologique en évolution rapide

NEW YORK, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Visible Alpha, une entreprise de technologie financière qui améliore le processus de recherche en matière d'investissement en tirant de la valeur des modèles d'analyse de ventes, des rapports de recherche et des événements d'accès de l'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme de données et d'information financière granulaire Visible Alpha BioPharma.

Les industries pharmaceutique et biotechnologique innovent constamment et évoluent rapidement. La demande de prévisions précises et holistiques au niveau des médicaments est plus importante que jamais. Cette demande est amplifiée par l'évolution de la réglementation, la diversité des résultats des essais cliniques et les fluctuations fréquentes du marché.

Avec le lancement de Visible Alpha BioPharma, Visible Alpha offre aux professionnels de l'investissement et aux développeurs de médicaments un guichet unique pour obtenir des données complètes sur les médicaments et des renseignements financiers granulaires afin d'identifier rapidement de nouvelles opportunités, d'évaluer la compétitivité du marché, d'évaluer les attentes du marché, d'analyser les données historiques, d'accéder aux estimations prospectives et d'effectuer une analyse rapide au niveau des médicaments.

La nouvelle plateforme BioPharma de Visible Alpha permettra aux professionnels de l'investissement, de la recherche financière et du développement de médicaments de faire ce qui suit :

Obtenir des renseignements sur les tendances du marché, le sentiment des investisseurs et les projections changeantes du rendement des médicaments à l'aide de données financières détaillées.

Plonger dans les données financières des médicaments avec des estimations consensuelles granulaires pour des postes comme « ventes par indication » ou « nombre de patients utilisables ».

Comprendre l'évolution des attentes du marché en analysant les prévisions pour des médicaments particuliers ou en regroupant les médicaments par indication, protocole d'entente ou domaine thérapeutique.

Accélérer la modélisation du rendement des médicaments grâce à un accès instantané à des prévisions consensuelles et à des outils d'aide comme l'analyse des ventes de pointe.

Effectuer un dépistage au moyen d'un vaste répertoire de métadonnées sur les médicaments commercialisés et émergents afin de comprendre rapidement le paysage concurrentiel.

Horizons de prévisions élargis pour les projections à plus long terme des revenus tirés des médicaments afin d'analyser plus en détail les médicaments à un stade précoce.

Générer des idées et les affiner, acquérir une compréhension approfondie des paysages concurrentiels, mener des analyses des attentes du marché et des informations prospectives pour les équipes Relations Entreprises et Investisseurs.

« Selon la FDA, nous observons un rythme d'innovation et de développement plus rapide et un plus grand nombre d'approbations de médicaments dans les industries pharmaceutique et biotechnologique », a déclaré Mark Hale, chef de la direction de Visible Alpha. « En créant la plateforme BioPharma de Visible Alpha, nous permettons aux professionnels de l'investissement non seulement de suivre le rythme, mais d'accélérer la prise de décisions stratégiques en matière d'investissement grâce à une information financière granulaire sur des milliers de médicaments : le tout dans une plateforme interactive qui permet l'exploration et la découverte. Nous sommes ravis d'offrir cette plateforme incroyablement robuste et riche en caractéristiques à nos clients. »

La nouvelle plateforme Visible Alpha BioPharma offre les fonctionnalités suivantes :

Vaste base de données de médicaments : de solides données prévisionnelles avec plus de 200 courtiers et plus d'une douzaine de sources de données de tiers. Visible Alpha BioPharma couvre plus de 6 300 médicaments.

Données financières granulaires : Visible Alpha BioPharma fournit des prévisions à l'échelle des médicaments directement à partir du modèle d'analyse des ventes et, par conséquent, fournit des données de grande qualité au niveau des médicaments avec des horizons de prévision à plus long terme que ceux qui sont habituellement disponibles.

Métadonnées robustes : les métadonnées exhaustives sur les médicaments permettent aux utilisateurs de trier, de chercher et de regrouper efficacement les médicaments selon des critères sélectionnés.

Outils de visualisation des données : tirer parti des graphiques et des tableaux de compilation intuitifs pour visualiser rapidement des renseignements sommaires sur un médicament ou un ensemble de médicaments.

Vérification intégrée : les estimations détaillées et horodatées des courtiers permettent aux analystes d'analyser efficacement la dispersion et les révisions, et de vérifier les postes jusqu'à la source.

Optimisation de l'efficacité : les pages de résumé des médicaments donnent un aperçu des ventes, des ventes de pointe, de la date de lancement, des révisions et de l'analyse de la distribution.

Mise à jour en temps opportun : les changements aux prévisions des courtiers sont mis à jour en temps réel.

À propos de Visible Alpha

Visible Alpha améliore le processus de recherche en matière d'investissement en extrayant une valeur significative des principaux actifs de vente, y compris les modèles d'analyse, les rapports de recherche et les événements d'accès de l'entreprise grâce à des partenariats avec les principales organisations de recherche en investissement au monde. Nos données consensuelles approfondies fournissent des renseignements détaillés et opportuns sur la vision de vente des entreprises, des industries et des groupes de pairs. Pour en savoir plus, visitez le site visiblealpha.com .

