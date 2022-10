Les Versements Rendus Possibles par Visa seront bientôt offerts chez Simons, Canada Computers, Soft Moc et Trévi. Pour augmenter le nombre de lieux d'acceptation et la disponibilité de cette option de paiement, Visa travaillera de concert avec Nuvei et la solution de paiement intermédiaire Tender Retail

TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Visa annonce aujourd'hui de nouvelles collaborations à travers l'écosystème des paiements afin de proposer le service Versements Rendus Possibles par Visa à un plus grand nombre de titulaires de cartes de crédit admissibles. Grâce à l'initiative Versements Rendus Possibles par Visa, les consommateurs peuvent convertir leurs achats admissibles en versements plus petits et prévisibles. Ceux-ci sont ensuite effectués sur une période définie au moyen d'une carte de crédit admissible.

Au cours des prochains mois, les consommateurs pourront bientôt choisir les Versements Rendus Possibles par Visa chez certains des plus grands détaillants canadiens, dont Simons, Canada Computers, Soft Moc et Trévi.

En plus de ces lieux d'acceptation et en vue d'accroître la disponibilité de cette option de paiement flexible, Visa collabore avec Nuvei, entreprise mondiale de technologie de paiement et acquéreur. Ceci permettra à un plus grand nombre de titulaires de cartes de crédit éligibles d'avoir accès aux paiements par Versements Rendus Possibles par Visa à travers le réseau de commerçants canadiens de Nuvei, qui comprend des détaillants de vêtements, des services de voyage et plus encore.

Visa et Tender Retail, un chef de file dans le domaine des solutions de paiement intermédiaires pour les entreprises de vente au détail, ont tous deux pour objectif d'offrir la solution Versements Rendus Possibles par Visa à l'ensemble de leurs détaillants qui cherchent à élargir les options de paiement en magasin et à débloquer un pouvoir d'achat inexploité.

« Nous sommes ravis de travailler avec ces sociétés afin de donner davantage de choix aux titulaires de cartes de crédit éligibles et une plus grande souplesse quant à la façon dont ils souhaitent payer », affirme Brian Weiner, vice-président et responsable des produits et du numérique pour Visa Canada. « Ensemble, nous aidons les commerçants canadiens à demeurer compétitifs et à avoir une longueur d'avance sur l'évolution constante des préférences des consommateurs. »

L'étude de Visa a révélé que, lorsque les options de versements sont offertes à la caisse, les détaillants profitent d'une augmentation des dépenses et voient plus d'acheteurs compléter leurs achats1. Selon un rapport sur les nouveaux modes de paiements de la Deutsche Bank, 46 % des clients qui utilisent une option de paiement par versements ou « Achetez maintenant, payez plus tard » au moment de payer, ont déclaré qu'ils n'auraient pas effectué d'achat sans cette option, tandis que 41 % ont déclaré qu'ils auraient retardé leur achat2.

Ces dernières collaborations témoignent de l'essor que connaissent les paiements par versements au Canada et font suite aux annonces récentes de Visa avec les émetteurs et les acquéreurs canadiens, afin de rendre les paiements par Versements Rendus Possibles par Visa plus accessibles aux titulaires de cartes de crédit éligibles.

L'adoption des paiements par versements au Canada a augmenté de 30 % en 2020 seulement3, et les perspectives de paiement dans le pays devraient représenter environ 50 milliards de dollars par an4. Au niveau mondial, les services de type « Achetez maintenant, payez plus tard » représentent une part croissante du marché des paiements, avec un volume de transactions dépassant 1 700 milliards de dollars canadiens5.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site visa.ca/installments.

