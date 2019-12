Visa et TD élargissent leur offre pour aider les Canadiens à déplacer facilement leur argent

Nouvelle collaboration pour moderniser les mouvements d'argent et permettre des transferts d'argent transfrontaliers rapides et faciles

TORONTO, le 23 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Visa et la Banque TD ont annoncé la création d'un nouveau moyen pour aider les Canadiens à transférer leur argent entre leurs comptes canadiens et américains. Propulsé par Visa Direct, la solution de paiement1 par poussée en temps réel de Visa qui a traité 2 milliards de transactions2 au cours de la dernière année, le nouveau service, le transfert TD Bank (US) à TD (Canada), permet aux clients canadiens de la Banque TD de transférer leurs fonds au Canada à partir de leurs comptes américains à la Banque TD avec rapidité, commodité et transparence. Cette collaboration renforce l'engagement de Visa à moderniser la façon dont les paiements sont effectués partout dans le monde et permet à la Banque TD de se concentrer sur la satisfaction des préférences évolutives des clients.

« Chez Visa, nous voulons permettre aux Canadiens d'envoyer et de recevoir leur argent et d'y avoir accès où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef des produits chez Visa Canada. « Visa Direct offre aux Canadiens des moyens plus pratiques de transférer leur argent, et nous sommes heureux de nous associer à la Banque TD pour offrir cette option aux titulaires de la carte Visa ».

Comme 1,5 million de Canadiens se dirigent vers des climats plus chauds pendant l'hiver, les préparatifs financiers avant de voyager sont une priorité. Un sondage Visa montre que 36 % des retraités migrateurs canadiens sont frustrés par des questions d'argent comme le transfert de fonds entre les comptes canadiens et américains3. Aujourd'hui, près de 80 billions de dollars US sont envoyés par virement bancaire ou par compte bancaire dans le monde entier4, un processus qui est dépassé, coûteux et qui peut prendre plusieurs jours. La facilité, la commodité et la sécurité du transfert d'argent par voie numérique créent un élan dynamique et l'amélioration de ces solutions est au cœur de la stratégie de modernisation des paiements de Visa.

« À La Banque TD, nous nous efforçons d'offrir à nos clients des produits et des services faciles à utiliser et qui offrent de la valeur », a déclaré Frank Psoras, vice-président directeur, Services bancaires courants à La Banque TD. « Aujourd'hui, nous sommes heureux d'offrir à nos clients un moyen encore plus facile de transférer des fonds de leur compte bancaire TD américain à leurs comptes bancaires canadiens, ce qui témoigne de notre engagement à offrir des expériences omnicanales qui permettent aux Canadiens d'effectuer leurs opérations bancaires de la façon qui leur convient le mieux. »

La fonction de transfert d'argent vers le nord est maintenant largement offerte aux clients des Services bancaires transfrontaliers TD au Canada et il n'y a aucun frais de transfert pour les clients qui envoient de l'argent d'un compte bancaire personnel américain à TD Bank, America's Most Convenient Bank®, à leurs comptes personnels canadiens à TD Canada Trust. Pour de plus amples renseignements sur Visa Direct, visitez le site : https://usa.visa.com/run-your-business/visa-direct.html . Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques des Services bancaires transfrontaliers de la Banque TD, visitez : https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/cross-border-banking/.

__________________________ 1 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région. Visa exige que les émetteurs dotés d'un accès rapide aux fonds permettent aux destinataires titulaires de carte d'accéder aux fonds dans les 30 minutes suivant l'approbation de la transaction. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant Visa et le Guide de mise en œuvre mondiale des transactions de crédit initiales de Visa Direct. 2 https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2019/q4/CORRECTED-TRANSCRIPT-Visa,-Inc.(V-US),-Q4-2019-Earnings-Call,-24-October-2019-5-00-PM-ET.pdf Les données se rapportent à l'exercice financier 2019 de Visa, qui s'est terminé en septembre 2019. 3 Sondage Google de Visa Canada (mené entre le 21 novembre et le 5 décembre 2019) auprès de 2 300 Canadiens âgés de 55 ans et plus (dont 780 ont déclaré avoir voyagé dans une région chaude des États-Unis pendant l'hiver). 4 Accenture Market Sizing, 2017, VR annuelle adressable pour les paiements en temps réel, tous les marchés.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour plus d'information, visitez : visa.ca/en_CA/about-visa.html , usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNewsCA .

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD (« TD » ou la « Banque »). La Banque TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales et elle sert plus de 26 millions de clients dans trois secteurs clés exploités à divers endroits dans des centres financiers partout dans le monde : Services de détail canadiens, y compris TD Canada Trust, TD Auto Finance Canada, TD Wealth (Canada), TD Direct Investing et TD Insurance; Services de détail américains, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank®, TD Auto Finance U.S., TD Wealth (U.S.) et un investissement dans TD Ameritrade; et les services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. La Banque TD se classe également parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs en ligne et mobiles. En date du 31 octobre 2019, la Banque TD possédait des actifs de 1,4 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion se négocie sous le symbole « TD » à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

SOURCE Visa Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Melissa Vekil, Visa Canada, [email protected]; Samantha Grant, TD, [email protected]