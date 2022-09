La fonction de transferts instantanés de Square intègre Visa Direct, ce qui permet aux entreprises d'accéder plus rapidement à leurs fonds, améliorant ainsi les flux de trésorerie et les mouvements d'argent

TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Visa, un leader mondial des paiements numériques, a annoncé sa participation à l'expansion canadienne des transferts instantanés1, la solution offerte par Square pour un paiement rapide aux commerçants. Les transferts instantanés de Square sont rendus possibles par Visa Direct, une solution de traitement de VisaNet qui contribue à transformer les mouvements d'argent à l'échelle mondiale et permet la livraison de fonds en temps réel2 directement sur les comptes bancaires à l'aide de cartes éligibles.

Les transferts instantanés de Square permettent aux entreprises d'accéder à leurs fonds avant le jour ouvrable suivant, ce qui est généralement le délai par défaut actuel pour les entreprises canadiennes. Avec les transferts instantanés, les commerçants de Square peuvent lier une carte de débit admissible et commencer à transférer des fonds instantanément vers un compte bancaire externe en cliquant sur un bouton.

« La gestion des liquidités et l'accès plus immédiat aux fonds sont essentiels pour que les petites entreprises puissent survivre et prospérer dans un écosystème de paiements qui évolue rapidement », affirme Jim Filice, vice-président et responsable des nouveaux paiements chez Visa Canada. « Avec Square, nous nous engageons à soutenir les petites entreprises canadiennes et à aider à identifier les solutions qui peuvent leur être utiles en leur offrant un accès rapide, fiable et sécurisé à des fonds. »

Il est essentiel pour les petites entreprises d'être payées rapidement, surtout après avoir relevé les défis d'une pandémie et s'être adaptées à un contexte très différent. Environ 44 % des propriétaires de petites entreprises canadiennes ont déclaré que l'accès en temps réel aux liquidités était important pour maintenir leur entreprise à flot dans le sillage de la COVID3. Pendant que le pays se redresse, plus de la moitié (53 %) des propriétaires de petites entreprises canadiennes affirment que leur entreprise est encore en période de redressement4.

Même avant la pandémie, la capacité d'optimiser les liquidités était essentielle à la réussite des petites entreprises. La majorité (79 %) des petites entreprises ont dit souhaiter un règlement plus rapide et 81 % ont déclaré qu'elles étaient prêtes à payer pour bénéficier de cet avantage5. De plus, 85 % des petites entreprises interrogées ont indiqué qu'elles passeraient à un nouveau fournisseur de services pour commerçants s'il offrait des paiements en temps réel6. Square répond à ces besoins en s'appuyant sur Visa Direct pour offrir des dépôts en temps réel à ses clients.

« Un accès rapide et sécurisé à l'argent est tout aussi important pour les petites entreprises que pour les consommateurs », a déclaré Christina Riechers, chef de produit, équipe des services bancaires aux entreprises chez Square. « Dans un paysage de paiements en constante évolution et de plus en plus numérisé, les entreprises devraient pouvoir accéder à leur argent dès qu'elles effectuent une vente. Nous sommes donc très fiers d'offrir cette expérience, en collaboration avec Visa, aux commerçants de tout le Canada. »

La fonction de transferts instantanés de Square est possible grâce à la puissance et l'omniprésence du réseau Visa, qui permet d'acheminer des fonds en temps réel, de manière sûre et pratique, vers les comptes admissibles des titulaires de cartes Visa.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour en apprendre davantage, visitez Visa.ca.

_________________________________________

1 Les transferts instantanés nécessitent une carte de débit liée et comportent des frais par transfert. À l'heure actuelle, seules les cartes de débit canadiennes physiques compatibles avec le réseau Visa Debit ou PLUS peuvent être liées à un compte Square. Les fonds sont soumis au calendrier de disponibilité de votre banque, mais sont généralement disponibles dans votre compte bancaire dans les 20 minutes suivant le début d'un transfert instantané. Le montant minimum est de 25 dollars canadiens et le maximum est de 5 000 dollars canadiens pour un transfert. Les nouveaux marchands de Square peuvent être limités à un transfert instantané par jour d'un montant maximum de 500 $ CAD. 2 La disponibilité réelle des fonds varie selon l'institution financière réceptrice, le type de compte, la région et le caractère national ou transfrontalier de la transaction. 3 L'étude Visa Back to Business a été menée par Wakefield Research en 2020, auprès de 250 propriétaires de petites entreprises comptant 100 employés ou moins. La partie de l'enquête Visa Back to Business destinée aux consommateurs a été menée séparément par Wakefield Research en 2020, auprès de 6 000 adultes âgés de 18 ans et plus. https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/run-your-business/documents/visa-back-to-business-study.pdf 4 Étude Visa Back to Business 2022. L'étude Visa Back to Business a été réalisée par Wakefield Research en décembre 2021 et a interrogé 2 250 propriétaires de petites entreprises et 5 000 consommateurs adultes. 5 Recherche Visa Funds Disbursements, enquête d'Aite Group mandatée par Visa auprès de 154 PME nord-américaines, au quatrième trimestre de 2017. 6 Recherche Visa Funds Disbursements, enquête d'Aite Group mandatée par Visa auprès de 154 PME nord-américaines, au quatrième trimestre de 2017.

