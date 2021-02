Alors que l'économie à la demande continue de croître, Visa offre aux travailleurs la flexibilité et le choix d'accéder aux fonds gagnés en temps réel

TORONTO, le 2 févr. 2020 /CNW/ - Il est plus important que jamais pour les travailleurs économiques à la demande de bénéficier d'un accès rapide et facile à leurs salaires. Dans un récent sondage de Visa auprès des travailleurs à la demande, 70 % ont déclaré qu'ils feraient des heures supplémentaires pour gagner rapidement de l'argent en cas de besoin, s'ils pouvaient être payés en temps réel1. Aujourd'hui, Visa a annoncé une nouvelle offre avec SkipTheDishes, le réseau de livraison de nourriture le plus populaire au Canada, afin de permettre le versement de fonds en temps réel à leurs services de messagerie sous contrat indépendant à travers le Canada. La nouvelle fonctionnalité, appelée SkipTheDishes Fast Cash, est facilitée par le produit de paiements instantanés de Stripe, rendue disponible auprès de l'institution financière partenaire de Stripe et alimentée par Visa Direct, le système de paiement en temps réel de Visa; cette fonctionnalité est désormais en ligne et disponible pour des dizaines de milliers de services de messagerie SkipTheDishes partout au Canada.

SkipTheDishes facilite des milliers de livraisons effectuées par des entrepreneurs indépendants chaque mois par plus de 30 000 restaurants partenaires au Canada. Skip compte sur Stripe Connect, le produit de Stripe pour les marchés multilatéraux, pour gérer tous les aspects de l'expérience de paiement, y compris l'acceptation des paiements des clients et l'envoi de paiements aux services de messagerie.

« La capacité de décaissement des fonds en temps réel de Visa Direct permet aux individus d'avoir accès aux fonds en quelques minutes, y compris les soirs, les fins de semaine et les jours fériés, offrant ainsi la flexibilité et le choix nécessaires aux travailleurs intéressés pour accéder à leurs revenus », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef des produits, Visa Canada. « Un accès plus rapide à l'argent est essentiel pendant cette période, et Visa Direct est particulièrement bien placée pour aider les entreprises comme SkipTheDishes à proposer cette offre unique. »

Grâce à cette nouvelle intégration avec Visa Direct, les services de messagerie sous contrat indépendant de SkipTheDishes qui sont titulaires de carte Visa pourront utiliser les paiements instantanés de Stripe pour obtenir un accès en temps réel à leurs revenus, au lieu d'attendre sept jours pour recevoir les paiements. En acheminant les transactions via Visa Direct, SkipTheDishes peut offrir une expérience de paiement rapide et sécurisée qui les distingue de la concurrence.

En tant que chef de file mondial des paiements numériques, Visa s'engage à fournir des solutions de paiement novatrices qui peuvent aider les entreprises et les travailleurs économiques à la demande à relever des défis de paiement spécifiques. L'impact de la pandémie actuelle de la COVID-19 sur les finances des Canadiens peut rendre particulièrement difficile la gestion des paiements pendant cette période. C'est pourquoi Visa collabore avec des participants aux paiements précieux comme Stripe, dont la fonction de paiements instantanés utilise Visa Direct pour aider les entreprises à envoyer de l'argent en temps réel aux employés, aux entrepreneurs et aux producteurs de services pour les salaires, les dépenses et autres paiements commerciaux. Dans le sondage de Visa auprès de travailleurs à la demande, 89 % ont déclaré qu'ils s'abonneraient à des paiements en temps réel, et 66 % ont indiqué qu'ils choisiraient des entreprises de services à la demande qui offrent des paiements en temps réel plutôt que d'autres, montrant à quel point les paiements rapides et sur demande peuvent être un outil puissant pour les entreprises de services à la demande.2

Pour plus d'information sur ce que Visa Direct peut faire pour votre entreprise, visitez Visa.com/VisaDirect .

_____________________________ 1 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit ainsi que de la région. 2 Cette étude a été commandée par Visa et menée en ligne par Directions Research, Inc. entre le 5 décembre 2019 et le 6 janvier 2020. Les 2 326 répondants étaient des travailleurs à la demande, originaires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d'Irlande, de France, d'Espagne, de Pologne, d'Ukraine, de Russie, d'Afrique du Sud, de l'Inde, de Singapour, d'Australie, du Brésil, du Pérou et de Colombie.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour plus d'information, visitez visa.ca , usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaCA .

À propos de SkipTheDishes

SkipTheDishes fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial en matière de livraison de nourriture en ligne. SkipTheDishes relie des millions de clients à plus de 30 000 restaurants partenaires au Canada.

À propos de Stripe

Stripe est une entreprise technologique mondiale qui construit une infrastructure économique pour l'Internet. Des millions d'entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de nouvelles entreprises en démarrage ou d'entreprises publiques comme Salesforce, Shopify ou Zoom Video Communications, utilisent le logiciel de l'entreprise pour accepter les paiements et gérer leurs entreprises en ligne. À long terme, Stripe vise à augmenter le PIB de l'Internet. Pour plus d'information, visitez : stripe.com





