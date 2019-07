Visa et PayPal unissent leurs forces pour permettre aux consommateurs et aux petites entreprises du Canada d'accéder à de l'argent plus rapidement

TORONTO, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Visa et PayPal ont lancé aujourd'hui une fonctionnalité qui permet aux consommateurs et aux petites entreprises du Canada d'accéder instantanément à des fonds. Le nouveau service de virement instantané de PayPal, optimisé par Visa Direct, la solution de paiement en temps réel de Visa1, transfère l'argent des comptes PayPal des clients vers leur compte bancaire par le biais de leur carte de débit Visa : une expérience proposant rapidité, sécurité et commodité, 24/24, 7/7, 365/365.

Le désir pour des paiements plus rapides s'intensifie : 60 % des consommateurs ont déclaré que le fait de disposer plus rapidement de fonds pour leur usage personnel est un avantage de débours de fonds en temps réel2. Pour les petites entreprises, la capacité de gérer les flux de trésorerie est essentielle à leur croissance et à leur succès : 85 % des petites entreprises affirment qu'elles passeraient probablement à un nouvel acquéreur marchand offrant des paiements en temps réel3.

« Visa veut donner aux consommateurs et aux petites entreprises les moyens de transférer leur argent où ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef de produit, Visa Canada. « Visa Direct offre à des millions de Canadiens des moyens plus pratiques d'accéder à leurs fonds, et nous sommes heureux de nous associer à PayPal pour offrir cette capacité à nos clients communs. »

« Chez PayPal, nous nous concentrons sur la recherche de solutions permettant à nos clients de devenir plus efficients », a déclaré Paul Parisi, président de PayPal Canada. « Pour nos clients de petites entreprises, un accès plus rapide à leurs fonds est essentiel. Le transfert instantané n'est qu'un moyen additionnel de donner le contrôle et la flexibilité à nos clients, leur permettant d'envoyer et de dépenser leur argent selon leurs propres conditions. »

Le transfert instantané pour les consommateurs PayPal est maintenant offert à grande échelle, tandis que pour les petites entreprises, il est actuellement offert à un groupe de clients PayPal à accès anticipé, avec des forfaits qui seront lancés à travers le Canada dans les prochains mois. Pour de plus amples renseignements sur Visa Direct, visitez : https://usa.visa.com/run-your-business/visa-direct.html.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce branché sur tout appareil, et un moteur qui sous-tend le rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour de plus amples renseignements, consultez À propos de Visa , https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews.

À propos de PayPal

PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ : PYPL) est convaincue que l'accès à des services financiers crée des occasions. Dans cette optique, elle s'engage à démocratiser les services financiers et à donner la possibilité aux particuliers comme aux entreprises d'y adhérer et de s'épanouir dans l'économie mondiale. Notre plateforme de paiements numériques ouverte permet aux 277 millions de titulaires de comptes actifs de faire des transactions branchées en toute confiance, au moyen de modes de paiement nouveaux et puissants, qu'il s'agisse d'une transaction effectuée en ligne, depuis un appareil mobile, dans une appli ou en personne. Avec la combinaison d'innovations technologiques et de partenariats stratégiques qu'elle offre, PayPal fait naître de meilleures manières de gérer et de déplacer de l'argent, et permet de pouvoir envoyer des paiements, de payer ou d'être payé avec liberté et souplesse. Offerte dans plus de 200 marchés dans le monde, la plateforme PayPal, qui englobe Braintree, Venmo, Xoom et iZettle, permet aux consommateurs comme aux marchands de recevoir de l'argent dans plus de 100 devises, de retirer des fonds dans 56 devises et de détenir des fonds dans leurs comptes PayPal dans 25 devises. Pour de plus amples renseignements au sujet de PayPal, visitez https://www.paypal.com/ca/home/?locale.x=fr_CA.

________________________ 1 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région. Visa exige que les émetteurs dotés d'un accès rapide aux fonds permettent aux destinataires titulaires de carte d'accéder aux fonds dans les 30 minutes suivant l'approbation de la transaction. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant Visa et le Guide de mise en œuvre mondiale des transactions de crédit initiales de Visa Direct 2 Recherche de Visa sur les débours de fonds, sondage de l'Aite Group commandé par Visa auprès de 154 PME nord-américaines, T4 2017 3 Voir note de bas de page 2

SOURCE Visa Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Melissa Vekil, Visa Canada, Melissa.Vekil@visa.com; Personne-ressource pour les médias : Sandie Benitah, PayPal Canada, sbenitah@paypal.com