TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Visa et Moneris Solutions Corporation (« Moneris »), un chef de file canadien en matière de commerce unifié, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle fonctionnalité pour aider les entreprises à payer et à être payées. Ensemble, Paiements B2B MonerisMC et Visa Payables Automation (VPA), la solution de comptes créditeurs et des cartes virtuelles de Visa, aident les entreprises à verser leurs paiements par le biais de cartes commerciales pour les achats.

Paiements B2B MonerisMC offre une capacité supplémentaire aux utilisateurs de cartes commerciales virtuelles Visa en automatisant le traitement des paiements interentreprises. Grâce au traitement direct, les entreprises peuvent payer les fournisseurs numériquement avec une carte Visa commerciale, déposer les fonds directement dans le compte du fournisseur et envoyer immédiatement des rapports de paiement détaillés. La nécessité pour les fournisseurs de traiter manuellement les paiements et de traiter les renseignements sensibles sur les comptes est éliminée, permettant aux entreprises d'accroître leur sécurité et leur efficacité au moment du paiement.

Pendant la pandémie de la COVID-19, une gestion des paiements plus intégrée et numérique est devenue prioritaire. Les entreprises reconnaissent le besoin de réévaluer l'ensemble de leur expérience de paiement. Afin d'assurer un meilleur contrôle du flux de la trésorerie, l'automatisation des comptes fournisseurs et des comptes débiteurs suscite un intérêt accru, et ce, des modes aux processus de paiement. Parmi les titulaires de carte sondés lors d'une récente étude menée par Visa au Canada, 74 % des acheteurs disent que les cartes virtuelles sont attrayantes.1 L'étude révèle que les entreprises reconnaissent l'utilité des cartes d'achat au niveau de l'automatisation et de la gestion des opérations de comptes fournisseurs.

Les cartes commerciales virtuelles de Visa peuvent offrir une sécurité supplémentaire ainsi qu'une gamme de solutions pour aider aux entreprises à relever les défis communs en matière de paiement, tels que les mesures de contrôle liées au moment, au lieu et à la façon dont les paiements sont autorisés. De plus, les cartes virtuelles peuvent contribuer à l'amélioration des fonds de roulement ainsi qu'à réduire les coûts d'exploitation des affaires, simplifiant ainsi le rapprochement et l'acceptation à l'échelle mondiale.

« Les cartes commerciales virtuelles sont de plus en plus un mode de paiement accepté lors des transactions interentreprises, remplaçant rapidement les chèques », a déclaré Jim Filice, chef des Nouveaux paiements, Visa Canada. « Nous avons constaté une croissance de l'utilisation des cartes commerciales virtuelle pendant la pandémie de la COVID-19 et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive bien au-delà de la crise sanitaire. »

« Paiements B2B MonerisMC facilite une transition vers l'acceptation des cartes commerciales virtuelles pour les entreprises», explique Rob Wilkinson, vice-président des ventes interentreprises chez Moneris. « Grâce à ce système automatisé, les acheteurs et les fournisseurs peuvent savoir que leurs paiements de routine sont effectués rapidement, et ce, en toute sécurité avec peu d'efforts de leur part. »

À propos de Visa.

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir plus de renseignements, consultez visa.ca , visa.com/blog et @VisaCA .

À propos de Moneris

Moneris est le plus grand fournisseur canadien de solutions innovantes pour les paiements mobiles, en ligne et en boutique, traitant plus d'une transaction sur trois. Au service des entreprises de toute taille et de tout secteur, Moneris propose du matériel, des logiciels et des solutions pour aider à transformer la façon dont les entreprises se développent et fonctionnent, en matière de paiements et plus encore. Pour plus d'information, veuillez visiter moneris.com/fr-CA et suivre @moneris .

