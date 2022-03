Avec DoorDash et Stripe, Visa continue d'offrir flexibilité et choix aux entrepreneurs indépendants pour accéder en temps réel à leurs revenus

TORONTO, le 23 mars 2022 /CNW/ - Visa a annoncé aujourd'hui une nouvelle offre avec DoorDash, une des plus importantes plateformes de logistique du dernier kilomètre, qui permettra des paiements plus rapides aux Dashers admissibles partout au Canada. La nouvelle fonctionnalité, appelée DoorDash Fast Pay, est assurée par le service Instant Payouts de Stripe, rendue disponible par l'institution financière partenaire de Stripe et alimentée par Visa Direct, la plateforme de paiements en temps réel1 de Visa.

Le nombre de Canadiens qui travaillent sous contrat à court terme n'a cessé d'augmenter et l'on estime qu'un adulte canadien sur dix est un entrepreneur indépendant2. Les entrepreneurs indépendants souhaitent de plus en plus un accès rapide et efficace à leurs revenus. En fait, l'enquête menée par Visa auprès des travailleurs indépendants démontre que 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient l'intention de s'inscrire pour recevoir des paiements en temps réel. D'autre part, 66 % des répondants ont déclaré qu'ils choisiraient les entreprises de travail indépendant qui proposent des paiements en temps réel plutôt que d'autres, ce qui montre que les paiements rapides et sur demande peuvent constituer un outil puissant pour les entreprises liées au travail indépendant3.

« De plus en plus, les entrepreneurs indépendants veulent être payés selon leurs propres conditions », déclare Jim Filice, vice-président et responsable des nouveaux paiements chez Visa Canada. « Avoir accès en temps réel à la rémunération gagnée fait partie des attentes de nombreux travailleurs, et des entreprises comme DoorDash aident à répondre à cette demande en tirant parti du réseau de Visa et en mettant en œuvre des solutions comme Fast Pay. »

Les Canadiens se tournent vers des plateformes logistiques telles que DoorDash pour trouver un travail flexible et peu contraignant qui leur permet de gagner leur vie quand, où et comme ils le souhaitent. Pour s'assurer que les Dashers peuvent accéder à leurs gains rapidement et efficacement, DoorDash utilise Instant Payouts avec Stripe Connect. Ceci lui permet de gérer les paiements aux États-Unis et au Canada, de la réception des paiements des clients par les Dashers jusqu'au transfert des fonds vers les cartes de débit ou le compte bancaire des Dashers. Stripe Connect aide les entreprises à créer facilement une plateforme pour faciliter les achats et les paiements entre acheteurs et vendeurs tiers.

« Nous sommes fiers de fournir une infrastructure de paiement qui permet aux Dashers d'accéder plus rapidement aux revenus provenant de millions de repas livrés en Amérique du Nord », a déclaré Jeanne DeWitt Grosser, responsable des revenus et de la croissance en Amérique chez Stripe. « Instant Pay a été créé pour les plateformes qui veulent assurer aux travailleurs et aux marchands un accès rapide aux fonds quand ils le souhaitent. L'expansion de Stripe avec Visa et DoorDash au Canada est une nouvelle étape dans la réalisation de cet objectif. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec Stripe et Visa pour offrir aux Dashers une plus grande souplesse en matière de rémunération », a déclaré Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. « Cela représente une avancée majeure dans le déploiement de nouveaux outils pour donner plus de pouvoir aux Dashers qui comptent sur DoorDash pour un travail stable, indépendant et flexible, ainsi qu'un revenu supplémentaire. »

Désormais, grâce à cette nouvelle intégration avec Visa Direct, les Dashers titulaires d'une carte Visa Débit pourront accéder à leurs revenus en temps réel, plutôt que d'attendre la fin de la semaine. Fast Pay est disponible pour les Dashers aux États-Unis depuis 2018.

La pandémie actuelle de COVID-19 a un impact sur les finances des Canadiens et il peut être particulièrement difficile de gérer les paiements pendant cette période. C'est pourquoi Visa fait équipe avec Stripe, dont la fonction de paiements instantanés est intégrée à Visa Direct. Ceci permet aux entreprises comme DoorDash à aider les Dashers à accéder à leurs revenus en temps réel, ainsi qu'à régler d'autres dépenses commerciales.

Pour plus d'informations sur la façon dont Visa Direct peut aider votre entreprise, visitez Visa.com/VisaDirect .

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour en apprendre davantage, visitez Visa.ca.

À propos de Stripe

Stripe est une plateforme d'infrastructure économique pour les entreprises. Des millions d'entreprises de toutes tailles, des start-ups les plus ambitieuses aux plus grandes sociétés, utilisent Stripe pour accepter des paiements, accroître leurs revenus et saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Basée à San Francisco et à Dublin, la société a pour objectif d'augmenter le PIB d'internet.

À propos de DoorDash

DoorDash est une entreprise technologique qui connecte les gens avec le meilleur de leurs quartiers aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon. Depuis 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de simplicité et de réactivité, et de prospérer dans l'économie de commodité actuelle. En construisant l'infrastructure logistique du dernier kilomètre pour le commerce local, DoorDash rapproche les communautés, un seuil de porte à la fois.

___________________________ 1 La disponibilité réelle des fonds varie en fonction de l'institution financière destinataire, du type de compte destinataire, de la région et du caractère domestique ou transfrontalier de la transaction. 2 Sondage Léger/Payments Canada 2020 du suivi du comportement des consommateurs et des entreprises en matière de paiements 3 Cette recherche a été mandatée par Visa et menée en ligne par Directions Research, Inc. du 5 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Les 2326 répondants étaient des travailleurs à la demande, originaires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la France, de l'Espagne, de la Pologne, de l'Ukraine, de la Russie, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de Singapour, de l'Australie, du Brésil, du Pérou et de la Colombie.

