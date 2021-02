En partenariat avec IFundWomen, Visa offrira à dix femmes entrepreneures un financement par l'entremise de subventions, ainsi que des ressources et du mentorat pour développer et faire croître leur entreprise.

TORONTO, le 23 févr. 2021 /CNW/ - Avec la Journée internationale de la femme qui approche à grands pas, Visa Canada a annoncé aujourd'hui le prolongement du programme mondial de subventions de Visa, pour favoriser les initiatives de soutien de l'entreprise aux petites entreprises au Canada. En partenariat avec IFundWomen, dix femmes entrepreneures au Canada auront l'occasion de recevoir des subventions de 10 000 $ CA chacune et de bénéficier d'un programme de mentorat d'un an pour soutenir la croissance et le développement de leur entreprise. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 12 mars, IFundWomen examinera un certain nombre de candidatures de femmes entrepreneures canadiennes dans tous les secteurs.

Les petites entreprises au Canada continuent à être aux prises avec des difficultés financières. L'étude Retour aux affaires a révélé que les petites entreprises canadiennes sont moins susceptibles dans l'ensemble des marchés d'avoir repris la totalité de leurs activités et ne prévoient aucun changement à cette situation au cours des six prochains mois (62 %, comparativement à la moyenne mondiale de 78 %i).

Bien qu'il y ait des signes de reprise, les entreprises détenues par des femmes au Canada prennent presque deux fois plus de temps à se remettre des revers financiers causés par la crise de la COVID-19 que les entreprises appartenant à des hommesii. Selon un récent sondage de Visa, 48 % des femmes propriétaires de petites entreprises ont indiqué qu'une subvention serait utile pour leur survie ou leur croissance à court terme. En outre, une subvention de 10 000 $ permettrait d'alléger au moins la moitié du fardeau financier pour plus de 60 % de ces petites entreprises détenues par des femmesiii.

« Démarrer, posséder ou développer une entreprise est une aventure incroyable, qui comporte ses propres défis, surtout pendant une pandémie », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. « En réalité, la crise de la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les femmes propriétaires d'entreprise. Avec IFundWomen, nous sommes ravis d'offrir une subvention bien nécessaire pour aider les femmes entrepreneures à relever les défis uniques auxquels elles sont confrontées tout en les positionnant davantage pour diriger notre reprise collective, et nous demeurons engagés à promouvoir la communauté des petites entreprises du Canada. »

« Chez IFundWomen, notre principal objectif est de déployer les efforts nécessaires pour que les femmes entrepreneures du monde entier puissent bénéficier de subventions. Nous sommes très fiers de nous associer à Visa pour soutenir ces entrepreneures innovatrices au Canada », a déclaré Karen Cahn, fondatrice et PDG d'IFundWomen. « Nous n'aurions pas pu trouver un meilleur partenaire avec lequel mener notre premier programme de subventions canadien. »

Pour en savoir plus et participer au programme de subventions IFundWomen de Visa, les candidates sont invitées à soumettre des détails sur leur entreprise et leur présence en ligne, ainsi qu'une courte vidéo sur leur entreprise à ifundwomen.com/visa-canada. Dix gagnantes seront sélectionnées dans la liste restreinte et recevront des subventions de 10 000 $ chacune et un encadrement pendant un an de la part des dirigeants du réseau Visa et IFundWomen.

Visa s'est engagée à soutenir 50 millions de petites entreprises à l'échelle mondiale afin de leur permettre de reprendre leurs activités et de les aider à se développer du point de vue numérique. Avec l'annonce de ce programme de subventions, Visa Canada poursuit son engagement à appuyer les petites entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes entrepreneures partout au Canada. Les efforts les plus récents de l'entreprise incluent le lancement de sa campagne #MySmallBizReco avec le lancement d'un nouveau Centre pour les petites entreprises de Visa Canada qui offre de nouveaux programmes et de nouvelles solutions pour permettre aux PME d'accroître leurs activités et leur chiffre d'affaires grâce à l'acceptation des paiements numériques et au développement des entreprises en ligne.

