En s'appuyant sur le succès de la première édition du programme de subventions lancé plus tôt cette année en partenariat avec IFundWomen, Visa a offert une subvention de 10 000 $ et de l'encadrement à 10 nouvelles entrepreneures canadiennes pour permettre à leurs entreprises de croître et de prendre de l'expansion,

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Visa Canada a annoncé une nouvelle série de bénéficiaires de son programme de subventions She's Next au Canada visant à stimuler l'entrepreneuriat au féminin, contribuer à la reprise à la suite de la COVID-19 et favoriser la croissance et l'innovation. En collaboration avec IFundWomen, dix autres entrepreneures canadiennes ont reçu une subvention de 10 000 $ CA et un an d'encadrement dans le but de soutenir, de faire croître et d'élargir leur entreprise.

Les petites entreprises, surtout celles dirigées par des femmes, continuent d'éprouver des difficultés en raison de la pandémie. D'ailleurs, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) estime que la dette totale des petites entreprises au Canada s'élève à 139 milliards de dollars.i De nombreuses entreprises se trouvent dans une situation difficile parce que les ventes n'ont pas rebondi au niveau où elles étaient avant la pandémie. Selon la cinquième édition de l'étude mondiale Back to Business de Visa, les propriétaires de deux petites entreprises canadiennes sur cinq estiment que les défis causés par la pandémie seront toujours d'actualité une fois la pandémie terminée. Les programmes de subventions peuvent contribuer à la reprise en offrant un soutien financier, tout en stimulant la croissance et l'innovation.

« À l'heure actuelle, il est essentiel d'aider les petites entreprises à se rétablir et de donner les moyens aux entrepreneurs de continuer à croître et à innover, car nous sommes toujours aux prises avec la pandémie, a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. En ce qui concerne les endroits où faire leurs achats, les Canadiens accordent la priorité aux achats locaux et, maintenant plus que jamais, ils reconnaissent les contributions de chaque petite entreprise à leur collectivité. C'est la raison pour laquelle nous avons un engagement continu à leur égard, en particulier les entreprises dirigées par des femmes qui ont été touchées de façon disproportionnée pendant la pandémie. Nous félicitons les dix femmes entrepreneures sélectionnées, qui proviennent de tous les milieux et de tous les secteurs, et qui sont une véritable source d'inspiration ».

« Nous remercions Visa de son soutien continu aux femmes entrepreneures partout au Canada, a déclaré Karen Cahn, fondatrice et chef de la direction de IFundWomen. Le programme de subventions She's Next a permis d'éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d'avoir accès à des subventions en éliminant une exigence en matière de revenu et en permettant aux demandeuses de faire connaître leur potentiel de croissance tout au long du processus. Cette nouvelle série de subventions témoigne de l'engagement inébranlable de Visa envers les petites entreprises canadiennes, et plus particulièrement les petites entreprises dirigées par des femmes, et nous avons hâte de voir l'incidence que ces subventions auront sur les bénéficiaires et leurs collectivités ».

Les bénéficiaires de cette série du programme de subventions She's Next proviennent de milieux et de secteurs variés, notamment des vêtements, des aliments et des boissons et des produits ménagers aux services professionnels, en passant par les organismes sans but lucratif et à but lucratif dans le domaine social, et chacune d'elles offre des solutions et des produits novateurs :

Brave Soles , Toronto ( Ontario ) : Brave Soles croit au pouvoir de la mode circulaire pour bâtir un avenir meilleur pour nous tous. L'entreprise se concentre sur la fabrication de chaussures et d'accessoires de style classique avec des matériaux recyclés et des chaînes de production éthiques à petite échelle.

, Toronto ( ) : Brave Soles croit au pouvoir de la mode circulaire pour bâtir un avenir meilleur pour nous tous. L'entreprise se concentre sur la fabrication de chaussures et d'accessoires de style classique avec des matériaux recyclés et des chaînes de production éthiques à petite échelle. EarthPup , Toronto ( Ontario ) : EarthPup s'attaque au problème du gaspillage alimentaire au Canada en transformant des aliments riches en éléments nutritifs, qui seraient autrement destinés aux sites d'enfouissement, en gâteries santé pour chiens. À ce jour, l'entreprise a permis d'éviter que plus de 500 kg (1 100 livres) de nourriture se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

, Toronto ( ) : EarthPup s'attaque au problème du gaspillage alimentaire au en transformant des aliments riches en éléments nutritifs, qui seraient autrement destinés aux sites d'enfouissement, en gâteries santé pour chiens. À ce jour, l'entreprise a permis d'éviter que plus de 500 kg (1 100 livres) de nourriture se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Employ to Empower , Vancouver (Colombie-Britannique) : L'organisme de bienfaisance enregistré Employ to Empower (ETE), qui appartient à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC), vise à autonomiser ceux qui font face à des obstacles en cultivant un esprit communautaire grâce à l'entrepreneuriat et à des possibilités de promotion personnelle.

, (Colombie-Britannique) : L'organisme de bienfaisance enregistré Employ to Empower (ETE), qui appartient à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC), vise à autonomiser ceux qui font face à des obstacles en cultivant un esprit communautaire grâce à l'entrepreneuriat et à des possibilités de promotion personnelle. Kind Karma Company , Toronto ( Ontario ) : Kind Karma est une entreprise appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC). Elle emploie des jeunes à risque et sans-abri de Toronto qui fabriquent de beaux bijoux à la main. L'entreprise offre un taux horaire équitable, et le produit de ses ventes est remis aux jeunes artisans pour appuyer leurs objectifs individuels, comme le financement de leur formation, de leur logement et de leurs cours.

, ( ) : Kind Karma est une entreprise appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC). Elle emploie des jeunes à risque et sans-abri de qui fabriquent de beaux bijoux à la main. L'entreprise offre un taux horaire équitable, et le produit de ses ventes est remis aux jeunes artisans pour appuyer leurs objectifs individuels, comme le financement de leur formation, de leur logement et de leurs cours. Monday Girl , Toronto ( Ontario ) : Le Monday Girl Social Club est une entreprise appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC), qui révolutionne la façon dont les jeunes femmes bâtissent leur vie professionnelle au Canada grâce à une plateforme professionnelle unique. Celle-ci donne aux membres l'accès à des occasions de réseautage exclusives, à un examen de leur curriculum vitæ, à de l'encadrement, à une bibliothèque de ressources, à des cours, à un tableau d'emplois, à du mentorat, et bien plus.

, Toronto ( ) : Le Monday Girl Social Club est une entreprise appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC), qui révolutionne la façon dont les jeunes femmes bâtissent leur vie professionnelle au grâce à une plateforme professionnelle unique. Celle-ci donne aux membres l'accès à des occasions de réseautage exclusives, à un examen de leur curriculum vitæ, à de l'encadrement, à une bibliothèque de ressources, à des cours, à un tableau d'emplois, à du mentorat, et bien plus. Nuba , Oakville ( Ontario ) : Une équipe de mères et de filles passionnées qui offrent des boissons égyptiennes traditionnelles transmises de génération en génération dans leur famille. Nuba infuse des plantes naturelles et saines avec des ingrédients uniques comme des fleurs d'hibiscus, du tamarinier et du caroubier pour créer des boissons étonnamment délicieuses et authentiques.

, Oakville ( ) : Une équipe de mères et de filles passionnées qui offrent des boissons égyptiennes traditionnelles transmises de génération en génération dans leur famille. Nuba infuse des plantes naturelles et saines avec des ingrédients uniques comme des fleurs d'hibiscus, du tamarinier et du caroubier pour créer des boissons étonnamment délicieuses et authentiques. Our Ancestories Corporation , Oakville ( Ontario ) : Our Ancestories, une maison d'édition appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC), crée des livres pour enfants qui partagent des récits positifs basés sur l'histoire africaine.

, ( ) : Our Ancestories, une maison d'édition appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC), crée des livres pour enfants qui partagent des récits positifs basés sur l'histoire africaine. Remix Snacks , Markham ( Ontario ) : Remix Snacks est une entreprise spécialisée dans les collations appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC). Elle est née d'une simple mission que se sont donnée deux diététiciennes qui cherchaient à combler un vide dans l'industrie des collations, à savoir créer des collations simples et saines qui favorisent le bien-être des consommateurs et sont respectueuses de l'environnement, en utilisant des fèves comme source de protéines végétales et des ingrédients recyclés pour réduire le gaspillage alimentaire.

, ( ) : Remix Snacks est une entreprise spécialisée dans les collations appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC). Elle est née d'une simple mission que se sont donnée deux diététiciennes qui cherchaient à combler un vide dans l'industrie des collations, à savoir créer des collations simples et saines qui favorisent le bien-être des consommateurs et sont respectueuses de l'environnement, en utilisant des fèves comme source de protéines végétales et des ingrédients recyclés pour réduire le gaspillage alimentaire. The Plot Market Garden , Victoria (Colombie-Britannique) : Plot Market Garden lutte contre l'insécurité alimentaire sur l'île de Vancouver en fournissant des produits frais et sains aux gens du coin.

, Victoria (Colombie-Britannique) : Plot Market Garden lutte contre l'insécurité alimentaire sur l'île de en fournissant des produits frais et sains aux gens du coin. Toronto Womxn in Data Science, Toronto ( Ontario ) : La mission de Toronto Womxn in Data Science est d'autonomiser un million de femmes ayant une bonne connaissance des données, d'accroître le recrutement et le maintien en poste de femmes au sein des professions liées aux données et d'accroître l'innovation dans ce domaine. Fondée par un groupe de femmes autochtones, noires et de couleur (PANDC), elle offre des programmes qui célèbrent les femmes ouvrant dans le domaine de la science des données, renseigne celles qui s'y intéressent par l'entremise d'événements, d'occasions de mentorat et de la création commune de produits de données. L'entreprise encourage la diversification du bassin de talents spécialisés dans la science des données et d'autres carrières orientées sur les données.

Depuis le début de 2020, dans le cadre de son programme international She's Next, Visa a accordé plus de 1,5 million de dollars en subventions et en services de soutien à des femmes partout dans le monde. Au Canada, Visa renforce son engagement au moyen de son programme de subventions canadiennes et grâce à des initiatives comme le Centre pour les petites entreprises de Visa Canada, qui offre des programmes et des solutions pour aider les petites entreprises à accroître leur efficacité et leurs revenus grâce à l'acceptation des paiements numériques et à l'expansion des entreprises en ligne.

