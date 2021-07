En s'appuyant sur le premier programme de subventions lancé plus tôt cette année, en partenariat avec IFundWomen, Visa Canada offrira des subventions et de l'encadrement à 10 autres femmes entrepreneures pour permettre à leurs entreprises de croître et de prendre de l'expansion.

TORONTO, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Visa Canada a annoncé aujourd'hui la prolongation du programme mondial de subventions « She's Next », qui vise à soutenir les entrepreneures canadiennes. Grâce à la collaboration avec IFundWomen, dix autres femmes entrepreneures au Canada auront la possibilité de demander des subventions de 10 000 $ CA chacune et de recevoir du mentorat pendant un an pour appuyer la croissance et l'expansion de leur entreprise. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 3 août, les femmes entrepreneures canadiennes de tous les secteurs pourront présenter une demande à https://ifundwomen.com/visacanada.

Même avec la réouverture graduelle du pays, les petites entreprises canadiennes continuent d'éprouver des difficultés en raison de la pandémie. Une étude récente de Visa a révélé que 54 % des petites entreprises canadiennes affirment que cette année a été difficile et que leurs activités continuent d'être sur la voie de la reprise.i La grande majorité des propriétaires de petites entreprises s'attendent à ce que les mesures mises en œuvre pendant la COVID-19 restent en place. De plus, 94 % des répondants conviennent que les clients continueront de s'attendre à ce qu'elles soient en place.ii

« La pandémie a touché toutes les petites entreprises du pays, mais celles dirigées par des femmes ont été affectées de façon disproportionnée, a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. Nous avons été si inspirés par les propositions du premier programme de subventions " She's Next "au début de l'année que nous avons décidé de le lancer de nouveau, pour continuer à changer les choses et ainsi contribuer à la reprise collective des petites entreprises. »

La plupart des Canadiens (66 %) conviennent également que les petites entreprises appartenant à des femmes et à des minorités au Canada ont été plus durement touchées par la COVID-19 que les autres entreprises. iii Parmi les entreprises appartenant majoritairement à des femmes canadiennes, seulement 13 % s'attendaient à ce que les ventes augmentent, et seulement 8 % pensaient que la rentabilité augmenterait d'ici le deuxième trimestre de 2021, tandis que 42 % s'attendaient à ce que la rentabilité diminue.iv Dans un autre sondage mené plus tôt cette année par Visa, 48 % des propriétaires de petites entreprises appartenant à des femmes ont indiqué qu'une subvention serait utile pour leur survie ou leur croissance à court terme, et plus de 60 % ont déclaré qu'une subvention de 10 000 $ couvrirait au moins la moitié des besoins de financement.v

Cependant, il y a des signes d'espoir à mesure que les propriétaires de petites entreprises ont de plus en plus confiance que la situation s'améliorera. Plus des trois quarts (87 %) des propriétaires de petites entreprises au Canada se disent optimistes quant à l'avenir de leur entreprise.vi De plus, 95 % disent être prêts à absorber l'afflux de clients, y compris en personne, à mesure que le pays continue de rouvrir.vii

« Comme de nombreuses petites entreprises au Canada, nous avons subi des revers en raison de la pandémie, a déclaré Rowan McAnoy, copropriétaire de CurlShoppe. Depuis que notre entreprise a été nommée l'une des dix lauréates du premier programme de subventions " She's Next ", notre marque a connu une croissance exponentielle, ce qui a entraîné une hausse considérable des ventes. Les ressources financières nous permettent d'acquérir du nouvel équipement pour nous aider à stabiliser et à accroître nos capacités de production actuelles, et nous avons commencé à chercher des solutions de rechange écologiques à nos bouteilles en plastique. »

Pour en savoir plus et participer au programme de subventions « She's Next » de Visa, en partenariat avec IFundWomen, les demanderesses sont priées de soumettre des détails sur leur entreprise et leur présence en ligne, ainsi qu'une courte vidéo sur leur entreprise à ifundwomen.com/visacanada. Dix lauréates seront sélectionnées parmi les finalistes et recevront des subventions de 10 000 $ CA chacune, ainsi qu'un encadrement pour une année (d'une valeur approximative de 1 800 $ CA) de la part de dirigeants du réseau IFundWomen.

« Nous sommes très reconnaissantes envers des partenaires comme Visa Canada, qui ont à cœur d'appuyer les femmes entrepreneures, a déclaré Karen Cahn, fondatrice et chef de la direction d'IFundWomen. C'est un honneur de travailler de nouveau en partenariat avec eux pour un deuxième programme de subvention " She's Next " et nous sommes persuadées qu'avec ce financement et ces ressources continus, chaque entreprise dirigée par des femmes non seulement se rétablira de la pandémie, mais en ressortira plus forte. »

Grâce à l'expansion du programme de subventions « She's Next », Visa Canada vise à renforcer son engagement de longue date à soutenir les petites entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes entrepreneures. Avant la prolongation du programme de subventions « She's Next » de Visa, Visa Canada a lancé le Carrefour des petites entreprises, qui offre de nouveaux programmes et de nouvelles solutions pour permettre aux PME de stimuler l'efficacité et les ventes grâce à l'acceptation des paiements numériques et à l'expansion des entreprises en ligne.

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques. Notre mission consiste à relier le monde au moyen du réseau de paiement le plus novateur, le plus fiable et le plus sécuritaire, permettant ainsi aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. VisaNet, notre réseau de traitement avancé, utilisé à l'échelle mondiale, permet d'effectuer des paiements sécuritaires et fiables partout dans le monde et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transaction par seconde. Notre insistance constante sur l'innovation est un catalyseur de la croissance rapide du commerce numérique sur n'importe quel appareil, pour tout le monde, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa met à profit sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour transformer l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, visitez visa.ca, visa.com/blog et @VisaCA.

______________________ i Étude de recherche de Wakefield pour Visa 2021 ii Étude de recherche de Wakefield pour Visa 2021 iii Étude de recherche de Wakefield pour Visa 2021 iv Enquête canadienne de Statistique Canada sur les perspectives du monde des affaires, premier trimestre de 2021 v Enquête du printemps sur les perspectives des petites entreprises de Visa Canada, janvier 2021 vi Étude de recherche de Wakefield pour Visa 2021 vii Étude de recherche de Wakefield pour Visa 2021

