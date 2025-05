Virus de la rougeole - Confirmation d'un cas à bord d'un avion en provenance de la Turquie

QUÉBEC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Les autorités de la Santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tiennent à informer la population qu'une personne atteinte de la rougeole était présente à bord d'un vol pour Montréal en provenance d'Istanbul, en Turquie.

Il s'agit du vol TK35 de la compagnie Turkish Airlines qui a atterri à l'Aéroport international Montréal-Trudeau à 17 h 37, le 7 mai. Les personnes présentes sur ce vol et à l'aéroport dans la section des arrivées, des douanes et des bagages entre 17 h 45 et 21 h cette journée-là ont pu être exposées à la rougeole.

Toutes les personnes ayant fréquenté ces lieux pendant cette période sont considérées comme des contacts de cas de rougeole.

Attention!

Les personnes ayant fréquenté ces lieux à ce moment sont invitées à appeler dès que possible Info-Santé 811 si elles ou leurs enfants qui y étaient aussi présents font partie des groupes suivants :

les bébés âgés de moins d'un an;

les personnes dont le système immunitaire est affaibli;

les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Ces personnes pourraient recevoir un traitement préventif, si nécessaire.

Pour connaître les mesures à prendre pour tous les contacts de cas de rougeole, nous vous invitons à consulter la page Éclosion de rougeole sur Québec.ca.

Rappelons que, dans le contexte actuel de l'éclosion de rougeole qui sévit en Ontario et ailleurs au Canada, le MSSS invite la population à s'assurer que son statut vaccinal est à jour. La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole.

Faits saillants :

Pour consulter la liste des milieux fréquentés par des cas récents de rougeole au Québec ou ailleurs au Canada et les consignes à suivre pour les contacts, se rendre sur la page Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

et les consignes à suivre pour les contacts, se rendre sur la page Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca). La vaccination contre la rougeole est offerte dans les points de service locaux de plusieurs régions du Québec. Il est possible de prendre rendez-vous sur le site Clic Santé ou en appelant au 1 877 644-4545.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]