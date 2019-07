Virtuozzo annonce des mises à jour à sa solution d'infrastructure hyperconvergente de prochaine génération

La plate-forme permet aux clients d'offrir de manière économique des solutions infonuagiques publiques et privées comprenant les fonctions ajoutées les plus prisées par la clientèle.

SEATTLE, 11 juillet 2019 /CNW/ - Virtuozzo, un fournisseur mondial de solutions de virtualisation et d'infrastructure hyperconvergente (HCI), annonce la plus récente mise à jour de son produit HCI de prochaine génération, soit la plate-forme d'infrastructure Virtuozzo. La nouvelle version propose des fonctionnalités novatrices qui permettent aux prestataires de service et aux entreprises de lancer des solutions infonuagiques en tirant parti d'une agilité et d'une performance accrues au sein de leurs centres de données grâce à un faible coût d'accession.

La plate-forme d'infrastructure Virtuozzo rassemble capacité de calcul résiliente, réseautage, stockage et gestion au sein d'une solution entièrement logicielle. Cette mise à jour permet aux clients d'améliorer la stabilité de leur infrastructure et réduit radicalement les coûts d'exploitation. Elle prend en charge de manière unique de nombreux cas d'utilisation, qu'il s'agisse de nuage privé virtuel, de nuage hybride, de nuage privé géré ou de stockage-service. Mentionnons parmi les partenaires mondiaux de la plate-forme d'infrastructure Virtuozzo United Hoster (Allemagne), OCS (Russie), Tsukaeru (Japon), Cloudmatika (Indonésie), Treemind (Afrique) et TLine (Amérique latine).

« Cette dernière version de la plate-forme d'infrastructure Virtuozzo permet aux prestataires de service d'offrir une fonction libre-service et un soutien à de multiples locataires à leurs clients, réduisant ainsi le délai de rentabilité des deux parties », affirme Alex Fine, chef de la direction à Virtuozzo. « Elle répond aussi à la demande croissante des clients commerciaux voulant une performance élevée pour les MV. »

Tline, un fournisseur de service complet de solutions de virtualisation et d'infonuagique menant ses activités en Amérique latine, est un exemple éloquent. Carlos Pino, chef de la direction à Tline, affirme : « Nous avons choisi la plate-forme d'infrastructure Virtuozzo puisqu'elle nous permet d'offrir à nos clients une expérience infonuagique robuste, sécurisée et évolutive de même que la liberté de gérer leurs propres ressources. » Il ajoute : « Elle est aussi compatible avec un modèle opérationnel axé sur l'abonnement qui est important pour notre croissance. »

Voici quelques-unes des nouvelles caractéristiques :

Grande disponibilité pour les MV avec restauration automatique de la charge de travail en cas de défaillance de nœud.

avec restauration automatique de la charge de travail en cas de défaillance de nœud. Prise en charge d'IP flottant et de routeur virtuel pour permettre aux utilisateurs d'exposer leurs MV aux réseaux publics.

pour permettre aux utilisateurs d'exposer leurs MV aux réseaux publics. Prise en charge du rayonnage de MV qui permet aux utilisateurs de libérer des ressources vCPU/RAM pendant leurs projets.

qui permet aux utilisateurs de libérer des ressources vCPU/RAM pendant leurs projets. Aperçus conformes à l'application des volumes des machines virtuelles Linux et Windows.

des volumes des machines virtuelles Linux et Windows. Prise en charge de système d'exploitation invité pour Microsoft Windows Server 2019 et Red Hat Enterprise Linux 8.

pour Microsoft Windows Server 2019 et Red Hat Enterprise Linux 8. Gestion de clés SSH pour machine virtuelle afin d'assurer que les utilisateurs aient accès à leurs ressources informatiques en toute sécurité.

Pour savoir comment les fournisseurs de service et les entreprises peuvent tirer parti des avantages qu'offre la plate-forme d'infrastructure Virtuozzo, consultez le www.virtuozzo.com/vip.

