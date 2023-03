MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Virtuoso®, le principal réseau mondial spécialisé dans les voyages de luxe et expérientiel, a identifié quand, où et pourquoi les Canadiens plus raffinés s'aventureront en 2023. Dans le cadre de l'étude 2022 de Virtuoso sur les tendances en matière de marques et de voyages, menée en collaboration avec YouGov, plus de 500 voyageurs canadiens ont été interrogés. La majorité d'entre eux (75 %) ont indiqué que la détente et la déconnexion étaient les principales motivations d'un voyage d'agrément, suivies par l'aventure, qui est presque deux fois plus importante pour les Canadiens que pour les voyageurs du monde entier (41 % contre 25 %). Parmi les autres révélations, on note une affinité pour les destinations soleil, les croisières d'expédition et une volonté de dépenser beaucoup et de rester plus longtemps.

Escapades tropicales

L'étude de Virtuoso montre que 61 % des voyageurs préfèrent les vacances à la plage, suivies par l'exploration des villes (47 %). Les Canadiens sont tout aussi enclins à voyager en Europe qu'à l'intérieur de leur propre pays, et ils affichent une préférence pour les Antilles (36 % contre 20 % dans le monde) et le Mexique (30 % contre 16 % dans le monde), ce qui s'explique probablement par le désir de s'évader vers des climats plus chauds pendant les mois d'hiver.

Voyage en famille : L'exploration stimule le développement de l'enfant

Les Canadiens ont indiqué que les façons les plus populaires de voyager sont avec un conjoint ou une autre personne importante et les voyages en famille multigénérationnelle. Voyager avec des enfants d'âge scolaire est toujours aussi populaire. Il est intéressant de noter qu'à l'approche des vacances de mars, plus de la moitié des personnes interrogées pensent que les voyages sont importants pour le développement des enfants de moins de 18 ans.

Dépenser beaucoup et rester plus longtemps

Par rapport à 2019, les voyageurs prévoient de dépenser 12 % de plus en 2023 et les dépenses annuelles prévues pour les voyageurs conseillés par Virtuoso en 2023 sont encore plus élevées, soit 20 000 $ CA par personne. Si les clients Virtuoso ont effectué à peu près le même nombre de voyages que les autres voyageurs au cours de l'année écoulée, les voyageurs conseillés par Virtuoso ont effectué des voyages plus longs, ont passé plus de nuitées dans des hôtels, des propriétés locatives et des croisières, et se sont davantage tournés vers les voyages internationaux.

Conseillers en voyages professionnels versus les voyageurs non conseillés : Pas de contestation possible

Les Canadiens sont plus enclins à faire appel à des conseillers en voyages que les autres voyageurs dans le monde, et 73 % des personnes interrogées effectuent généralement leurs recherches deux à huit mois à l'avance. Ils sont également deux fois plus susceptibles de se soucier de créer une expérience de voyage qui corresponde le mieux à leurs attentes plutôt qu'au prix (66 % des voyageurs conseillés par Virtuoso contre 33 % de ceux qui le font eux-mêmes). Les voyageurs non conseillés ont dépensé 8 400 $ CA par personne en voyages en 2022, alors que les clients canadiens de Virtuoso ont dépensé 19 600 $ CA par personne - ce qui prouve qu'ils accordent plus d'importance aux voyages que les autres et qu'ils apprécient beaucoup leur conseiller en voyages. Les voyageurs interrogés citent les avantages et les valeurs spéciales, les surclassements gratuits, le traitement VIP et l'accès rare, l'expertise de première main des conseillers et un réseau mondial d'agences comme les principales raisons de réserver auprès d'un conseiller en voyages Virtuoso.

« Virtuoso compte plus de 2 300 conseillers en voyages au Canada, répartis d'un océan à l'autre, et ce nombre a augmenté de 13 % depuis 2019 », a déclaré la directrice générale de Virtuoso Canada, Úna O'Leary. « Les voyageurs se tournent vers les conseillers pour gagner du temps, fournir des conseils d'experts et offrir une couche de protection supplémentaire en cas de problème. »

Les meilleures destinations de voyage pour 2023

Virtuoso a puisé dans sa base de données de plus de 63,6 milliards de dollars ($US) de transactions pour déterminer les meilleures destinations de 2023, selon les voyageurs basés au Canada :

Mexique - Cancun , Puerto Vallarta , Los Cabos Canada - Toronto , Vancouver , Calgary États-Unis - Orlando , Fort Lauderdale , Las Vegas République dominicaine - Punta Cana , Puerto Plata Royaume-Uni - Londres Jamaïque - Montego Bay Italie - Rome , Venise France - Paris , Nice Australie - Sydney Portugal - Lisbonne, Faro

À propos de Virtuoso :

Virtuoso® est le premier réseau mondial d'agences de voyages spécialisé dans les voyages de luxe et les voyages thématiques. Cette organisation, accessible uniquement sur invitation, comprend plus de 1 200 agences de voyages et plus de 21 000 conseillers en voyages dans 54 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des Antilles, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Afrique et du Moyen-Orient. Grâce à ses relations privilégiées avec plus de 2 300 des meilleurs hôtels et centres de villégiature, croisiéristes, compagnies aériennes, voyagistes et destinations de premier plan du monde, le réseau offre à sa clientèle haut de gamme des aménagements exclusifs, des expériences rares et un accès privilégié. Le chiffre d'affaires annuel normalisé de 28 à 32 milliards de dollars américains fait de Virtuoso une puissance dans l'industrie du voyage de luxe. Pour plus de détails , visitez le site www.virtuoso.com.

