VirTex Operating Company présente une occasion dans Eagle Ford Shale

CORPUS CHRISTI, Texas, 8 mai 2023 /CNW/ - VirTex Operating Company, de Corpus Christi au Texas, a annoncé une occasion d'acquisition dans la riche formation Eagle Ford Shale, dans le Texas du Sud, couvrant environ 48 000 acres. La société est intégrée verticalement avec des actifs en amont, des actifs intermédiaires et des actifs d'entretien des puits. Ces actifs ont une forte composante de production pétrolière brute à long terme de près de 2 119 BEP/jour et un flux de gaz produisant près de 352 BPJ de GNL brut. L'actif d'Eagle Ford compte 64 emplacements prêts à forer selon les rapports techniques de tiers. Les réserves 3P nettes totales sont estimées à 52 030 MBEP et évaluées à environ 454 M$, et le potentiel de ressources est estimé à 177 920 MBEP, pour une valeur évaluée à 1 314 M$.

Pour en savoir plus sur cette occasion unique, veuillez communiquer avec Jason Reimbold de BOK Financial Securities au 713-412-9079 ou à [email protected].

SOURCE VirTex Operating Co Inc