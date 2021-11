GLASGOW, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Viridis Terra est fière d'annoncer les premiers investissements d'impacts durables TreesOfLives®, au Pérou, dans ses projets de restauration des paysages forestiers à grande échelle pour lutter contre les crises climatiques et écologiques. Par la même occasion, l'organisation annonce son partenariat avec l'Alliance entrepreneuriale pour l'Amazonie (AEA), une création de Conservation internationale et l'Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID) ainsi qu'une contribution pouvant atteindre trois (3) millions de dollars américains pour réduire les risques associés aux investissements de TreesOfLives® à être réalisés dans le pays.

De plus, Viridis Terra se joint à l'annonce 2021-2030 du Pérou, par le biais d'une entente avec le Service national des Forêts et de la Faune sauvage (SERFOR) du gouvernement péruvien, dans le but de favoriser la restauration et l'aménagement durable des forêts et agro-forêts dans les zones prioritaires du pays, appuyant ainsi la poursuite de leur objectif de 2030 de restaurer plus de 2,15 millions d'hectares dans le pays dans le but de combler le déficit créé par la déforestation.

Le véhicule d'investissements d'impacts durables et la plateforme numérique TreesOfLives® permettent aux individus et organisations d'investir dans des projets de reforestation et de restauration de terres dégradées. Grâce à la plateforme, un espace sécurisé est également disponible afin de permettre aux investisseurs de suivre les activités des projets de façon transparente et traçable. Les investisseurs peuvent y visualiser les impacts présents et futurs, autant financiers, qu'environnementaux et sociaux, pour eux-mêmes, la planète et les communautés liés à leur investissement.

« Viridis Terra vise à développer une économie verte basée sur des activités durables. Le véhicule d'investissement TreesOfLives® est un moyen unique d'investir dans nos projets en échange de rendements financiers, sociaux et environnementaux tout en compensant pour des émissions de gaz à effet de serre. TreesOfLives® est une solution idéale pour aider les entreprises et les individus à compenser pour leur empreinte carbone et écologique et ainsi devenir un joueur-clé dans la lutte contre les changements climatiques et la dégradation de la nature. Nous sommes fiers d'annoncer les premiers investissements TreesOfLives®, au Pérou, réalisés en 2021 comme une vitrine de notre nouveau modèle d'affaires de Restauration intégrée des Paysages forestiers à grande échelle (IFLR®) », indique Martin Beaudoin Nadeau, fondateur et président directeur général de Viridis Terra.

Dans le cadre de ses activités de restauration de terres dégradées, au Pérou, Viridis Terra concrétise son partenariat avec Conservation internationale qui cumule plus de 30 ans d'expérience dans le pays, via l'Alliance entrepreneuriale pour l'Amazonie (AEA), financée par USAID. L'AEA a pour but d'engager les investisseurs, les entrepreneurs et les entreprises axées sur la conservation à promouvoir la croissance verte et à réduire la déforestation et la dégradation des ressources naturelles, tout en améliorant les moyens de subsistance des communautés dans l'Amazonie péruvienne. Il est prévu que l'Alliance contribue au développement d'initiatives, au Pérou, à travers le cofinancement, à concurrence d'un dollar pour chaque dollar investi par TreesOfLives®, durant la première phase dans le pays.

« Nous sommes heureux de contribuer et de faciliter les projets de Viridis Terra. En offrant un appui à Viridis Terra, nous contribuons à une croissance économique inclusive et durable, grâce à des projets de restauration des paysages forestiers et agroforestiers afin de lutter contre les enjeux majeurs qu'engendre la dégradation des terres et des changements climatiques.», mentionne Claudio Schneider, directeur technique senior chez Conservation internationale au Pérou.

La première phase du projet permettra de restaurer 3000 hectares de terres dégradées en nouvelles forêts et agro-forêts, protéger quelques 2100 hectares supplémentaires et de séquestrer plus de deux (2) millions de tonnes de carbone sur 30 ans. À cet effet, en collaboration avec les propriétaires de terres, Viridis Terra a commencé ses travaux de restauration de terres dégradées visant un premier projet de 200 hectares, au Pérou, en 2021, qui selon Conservation internationale contribuera, cette année seulement, à une meilleure gestion des ressources naturelles et de l'aménagement plus durable touchant plus de 1000 hectares.

Le Gouvernement du Pérou a identifié 8,2 millions d'hectares d'écosystèmes dégradés comme étant une haute priorité nationale de restauration dans le pays pour lutter contre les changements climatiques. L'entente entre le Service national des Forêts et de la Faune sauvage (SERFOR) et Viridis Terra inclut nos efforts conjoints pour mobiliser du financement mixte permettant de renforcer les capacités des communautés amazoniennes à gérer de façon durable les nouvelles forêts et agro-forêts créées à travers l'établissement de centres de démonstration et de formation en Amazonie.

« Nous reconnaissons que restaurer n'est pas seulement planter des arbres sinon créer de la valeur pour les personnes qui seront appelées à gérer ces nouvelles forêts et agro-forêts. Nous savons que la restauration est un défi complexe dont les aspects sociaux, environnementaux et économiques doivent être pris en considération pour assurer le succès. Nous voulons développer des alliances pour relever ce grand défi, contribuer à la réduction des GES pour la préservation de la planète. Viridis Terra avec son nouveau modèle d'affaire intégré amène une solution réelle et durable à ce défi complexe en créant des bénéfices pour toutes les Parties prenantes impliquées. Nous sommes heureux de nous allier avec eux pour la restauration des terres dégradées dans le pays.» mentionne Carmela Gina Quintanilla Centenaro, l'économiste, du Service national des Forêts et de la Faune sauvage du Pérou (SERFOR).

À propos de Viridis Terra

Fondée en 2015, Viridis Terra est une organisation de technologies vertes, composée d'une équipe multidisciplinaire, innovante et expérimentée qui se spécialise dans le domaine de la restauration et de la gestion durable des écosystèmes à travers la reforestation à grande échelle. En partenariat permanent avec diverses entreprises et organisations de la société civile et gouvernementales, Viridis Terra est motivée par son engagement à contribuer de façon significative et durable, à lutter contre les effets pervers du changement climatique et de la dégradation de la nature et pour un avenir meilleur pour les présentes générations et les futures.

