L'appli Virgin TV est maintenant offerte aux Membres du service Virgin Internet au Québec et en Ontario .

. Regardez les émissions les plus populaires, des émissions sportives en direct et bien plus, en tout temps et sur l'écran de votre choix.

Accédez à plus de 240 chaînes en direct et sur demande; vous pouvez choisir plus de 50 chaînes à partir de seulement 35 $.

MONTRÉAL, le 14 juill. 2020 /CNW/ - Virgin Mobile Canada a lancé Virgin TV. Il s'agit d'une toute nouvelle manière pour les Membres du service Virgin Internet au Québec et en Ontario de regarder les émissions de télévision et le contenu sportif en direct et sur demande les plus populaires sur l'écran de leur choix.

« Nous sommes très emballés d'offrir aux Membres une nouvelle façon d'accéder à tout leur contenu télé favori, partout et en tout temps, et à un excellent prix, grâce à notre appli Virgin TV conviviale, a déclaré Jennifer Posnikoff, directrice, marketing (Virgin). Grâce à un accès aux émissions de télévision les plus populaires, au retour de la diffusion en direct des championnats sportifs majeurs, à des événements spéciaux et à du contenu sur demande en tout genre, Virgin TV vous permet de regarder la télé comme un chef, à la maison comme en déplacement. »

Le service Virgin TV est une application qui ne nécessite ni de récepteur télé conventionnel ni d'installation, et qui fonctionne sur tous vos appareils préférés : les téléphones intelligents et tablettes iOS et Android, les ordinateurs portables ainsi que les dispositifs Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV et Google Chromecast. Offert dans les boutiques App Store et Google Play , l'appli Virgin TV vous permet de visionner du contenu sur deux flux en même temps, de mettre sur pause et de reculer la télé en direct, de reprendre le visionnement des émissions sur demande là où vous l'aviez laissé ainsi que de consulter toutes les émissions les plus écoutées du moment.

Les Membres peuvent suivre toutes les nouvelles intrigues, toute l'action et toutes les sensations fortes des jours de match grâce à des émissions telles que Ma villa au soleil, Animal Kingdom, La semaine des 4 Julie et aux émissions sportives en direct sur RDS. Le forfait de base de Virgin TV comprend plus de 50 chaînes, dont Canal Vie, Z, V, Series+, Prise2 de même que tous les grands réseaux canadiens et américains. Vous pouvez ajouter des chaînes à la carte ou comprises dans un forfait complémentaire et vous procurer également l'abonnement à Crave + Super Écran + HBO et Starz afin de pleinement personnaliser votre forfait.

Les Membres adorent déjà notre service à la clientèle primé, et notre formidable équipe de techniciens est fin prête à vous offrir de l'aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, n'oubliez pas nos avantages de Membre qui vous permettent de profiter d'offres exclusives sur la mode, le divertissement et la nourriture ainsi que de courir la chance de gagner des expériences VIP uniques.

Virgin TV est un service par abonnement offert exclusivement aux Membres du service Virgin Internet ayant un forfait Internet illimité de Virgin de 15 Mbit/s ou plus. Aucun contrat à long terme n'est requis, et les Membres actuels du service Virgin Internet peuvent ajouter le service Virgin TV à partir de 35 $. Le forfait Virgin Internet + TV est offert à partir de 85 $.

Pour plus d'informations et pour vérifier la disponibilité du service, veuillez visiter le site Web VirginMobile.ca, nous appeler au 1 888 999-2321 ou nous rencontrer dans un magasin Virgin Mobile ou La Source .

À propos de Virgin Mobile Canada

Chez Virgin Mobile Canada, vous êtes plus qu'un client, vous êtes un Membre. Les Membres ont droit à des aubaines quotidiennes sur les marques les plus géniales de la mode, de la bouffe et des voyages, et courent la chance de gagner des expériences V.I.P. uniques. Nous avons des forfaits qui en valent la peine avec une tonne de données, des téléphones d'enfer et le meilleur service à la clientèle au Canada. Plus vous profitez de la vie et de votre téléphone, mieux c'est. Les résidents admissibles du Québec et de l'Ontario peuvent se brancher à l'Internet résidentiel avec des forfaits dans lesquels tout est inclus et tout est génial, sans frais supplémentaires. À partir du programme RÉ*Génération de Virgin Mobile , les Membres de Virgin Mobile et les Canadiens peuvent aider les jeunes à risque à développer des habiletés pour des emplois en demande et l'expérience dont ils ont besoin pour obtenir ces emplois qui changeront leur vie pour de bon.

Vous voulez vous brancher? Rendez-vous en ligne ou appelez au 1 888 999-2321. Suivez Virgin Mobile Canada sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Questions des médias :

Janelle Lee

416 643-6746

[email protected]

SOURCE Virgin Mobile Canada

Liens connexes

http://www.virginmobile.ca