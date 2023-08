CRACOVIE, Pologne, 7 août 2023 /CNW/ -- Virgin Active, l'un des plus grands clubs de santé au monde, choisit Comarch comme nouveau fournisseur de solutions de fidélisation. Grâce à la puissance de la plateforme ComarchLoyalty Management, Virgin Active espère améliorer l'expérience, la rétention et l'engagement de ses membres.

Le lancement de la nouvelle application Virgin Active et du programme Virgin Active Rewards vise à rendre un mode de vie sain plus accessible pour les membres. Virgin Active offre maintenant aux membres un programme de récompenses entièrement intégré dans la nouvelle application.

« Nous avons conçu la nouvelle application en tenant compte de l'expérience de nos membres, en mettant l'accent sur la façon dont nous pouvons les immerger davantage et les aider dans leur cheminement vers le mieux-être. Nous reconnaissons que les gens se fient aux plateformes numériques pour obtenir des conseils sur la forme physique, et notre objectif avec l'application a été de rassembler les mondes numérique et physique pour favoriser et développer nos relations avec nos membres », explique Dean Kowarski, chef de la direction de Virgin Active.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, Comarch possède les compétences et les outils nécessaires pour assurer la réussite de la mise en œuvre d'un programme de fidélisation très intéressant.

Dès la première réunion, l'équipe de Virgin Active avait une vision et une mission claires pour le programme qu'elle voulait lancer. Grâce à notre forte présence en Afrique du Sud et à notre expérience dans de nombreuses agences de fidélisation, Comarch a permis à l'équipe VA de la présenter à ses clients en temps opportun. Je suis extrêmement fier que Virgin Active ait non seulement choisi notre solution de fidélisation, mais aussi décidé de l'héberger dans l'un de nos centres de données. La collaboration étroite entre les deux équipes se poursuit, et je me réjouis de ce qui nous attend et de la valeur que nous offrirons aux membres de Virgin Active Rewards. - Jakub Socha, directeur des ventes chez Comarch

À PROPOS DE VIRGIN ACTIVE

Virgin Active est une chaîne de clubs de santé en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, en Italie, en Australie, à Singapour, en Thaïlande et au Royaume-Uni. La marque compte près d'un million de membres en Afrique du Sud qui ont accès à ses classes exclusives, à des experts de premier plan et à 238 clubs de sport répartis sur quatre continents.

À PROPOS DE COMARCH :

Comarch est une entreprise mondiale de logiciels qui compte plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la création de solutions technologiques de fidélisation. Reconnue par Forrester Wave comme l'un des meilleurs fournisseurs de solutions technologiques de fidélisation en 2023, Comarch est responsable de plus de 120 initiatives de fidélisation mises en œuvre avec succès dans 50 pays.

