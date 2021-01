MONTRÉAL, le 28 jan. 2021 /CNW Telbec/ - Pendant qu'avec la COVID-19, la sédentarité devient un problème de santé publique et que parallèlement, l'accès aux médecins se voit plus difficile qu'auparavant, Énergie Cardio offre dès maintenant une solution aux Québécois en lançant son nouveau service 100 % virtuel : LE 3600.

L'abonnement LE 3600 offre notamment l'accès au service de télémédecine Santé 24/7 (www.sante247.ca) permettant aux abonnés et à leurs familles d'avoir accès à des infirmières et des médecins en quelques clics.

Virage vers la santé globale : Une première canadienne pour Énergie Cardio avec une offre combinant la télémédecine et l’entrainement virtuel (Groupe CNW/Énergie Cardio)

L'offre de services comprend les prescriptions, les références à des spécialistes, des consultations téléphoniques ou vidéo, etc., pour toute la famille, avec un seul abonnement.

« Alors que la santé est au cœur des préoccupations des Québécois, Énergie Cardio fait encore la preuve que la santé du corps et de l'esprit de ses membres est une priorité absolue en prenant un virage vers la santé globale, entièrement virtuel, qui encourage les gens à mieux bouger, à mieux manger et à se remettre sur pied plus rapidement, 24/7. C'est comme avoir un gym et une clinique médicale dans sa poche! », souligne Eveline Canape, vice-présidente du Groupe Énergie Cardio.

En plus de l'accès à la télémédecine pour toute la famille, LE 3600 offre plusieurs options d'entrainement virtuel avec ses deux nouvelles applications disponibles dans l'App Store, pour seulement 29,99 $ par mois (359,99 $ par année), taxes en sus. Ce prix de lancement est pour une durée limitée. Certaines conditions s'appliquent.

L'application Énergie Cardio VIRTUEL, donnant accès à plus de cent cours et entrainements virtuels pré-enregistrés, en « streaming » et en différé à chaque semaine, avec des nouveautés à chaque mois.



L'application Énergie Cardio ENTRAINEMENT donnant accès à des programmes d'entrainement, un suivi de sa progression, un calendrier d'entrainement, la possibilité de se connecter avec différents appareils d'entrainement mobiles (Polar, Fitbit, Strava, Garmin, etc.), ainsi qu'à un entraineur personnel virtuel si l'abonné souhaite recevoir plus de soutien personnalisé. Cette application donne aussi accès à des recettes santé d'Isabelle Huot, Docteure en nutrition, exclusives à Énergie Cardio.

LE 360° est le tout premier abonnement qui propose un accès complet aux professionnels de la santé au moment où la population en ressent le besoin. Il offre non seulement l'efficacité et la flexibilité des meilleurs entrainements virtuels, mais aussi et surtout, la tranquillité d'esprit d'avoir accès à un soutien médical en quelques instants : un vrai 360 degrés de la santé globale.

« Même si 83 % des adultes pensent que l'inactivité physique est un sérieux problème de santé, seulement 16 % respectent les directives nationales recommandant de faire chaque semaine 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée », souligne ParticipACTION.1

Un rapport préparé par Medisys en 2019 a relevé qu'en moyenne, les travailleurs à temps plein s'absentent 9,3 jours par année. De plus, 68 % des Canadiens ont déclaré avoir négligé de consulter un médecin en raison du temps d'attente, de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en dehors des heures normales de travail ou d'autres obstacles.2

Tendances 2021 en santé physique

LE 3600 d'Énergie Cardio s'inscrit directement dans les grandes tendances de santé physique projetées pour 2021. Selon l'enquête mondiale annuelle Health & Fitness Journal de l'American College of Sports Medicine (ACSM), la nouvelle tendance numéro un est l'entrainement en ligne, qui était classé comme 26e tendance en 2020.

La télémédecine, la technologie portable, la musculation, l'entrainement à haute intensité et le recours à un entraineur personnel font partie des tendances qui caractériseront l'année 2021, ce qui correspond à l'initiative d'Énergie Cardio.

Pour tous les détails : https://www.energiecardio.com/fr/nos-offres#abonnements

Eveline Canape, vice-présidente d'Énergie Cardio, est disponible pour discuter de cette initiative ou des tendances d'entrainement 2021.

_________________________

