Virage stratégique dans l'industrie de la location d'outils et de machineries

Québec, le 1er mai 2026 /CNW/ - Location Beauport franchit aujourd'hui une étape majeure de son développement en annonçant officiellement son repositionnement sous une nouvelle identité : LOB Location d'outils. Cette évolution stratégique s'accompagne également de l'acquisition d'Équipements L.A.V. inc., consolidant ainsi sa position sur le marché québécois de la location d'équipements.

Fondée en 1988 à Québec, Location Beauport s'est imposée comme un acteur fiable et reconnu dans la location d'outils et de machineries. Aujourd'hui, l'entreprise opère 3 succursales et dessert une clientèle partout au Québec. De son côté, Équipements L.A.V. inc., fondée en 1978, est reconnue comme un joueur clé de son industrie, grâce à son expertise et à la qualité de son service.

Avec LOB, l'entreprise amorce une nouvelle phase de croissance, portée par une ambition claire : devenir une référence à l'échelle provinciale. Ce changement de nom vise à dépasser les limites géographiques associées à « Beauport » et à soutenir une expansion à travers tout le Québec. LOB incarne une marque moderne, accessible et mémorable, tout en conservant l'héritage et l'expertise bâtis au fil des décennies. Son acronyme reflète également sa promesse : Louer. Optimiser. Bâtir.

L'acquisition d'Équipements L.A.V. inc. représente un levier stratégique majeur. Reconnue pour son expertise en location et vente d'équipements pour les secteurs de la construction, de la rénovation et de l'entretien, l'entreprise partage des valeurs communes de service, de fiabilité et de proximité avec sa clientèle.

Cette intégration permettra à LOB Location d'outils d'élargir significativement son offre, d'augmenter sa capacité opérationnelle et de desservir un plus large éventail de clients, tant professionnels que particuliers.

« Cette transformation marque un tournant important pour notre organisation. Avec LOB, nous nous donnons les moyens de nos ambitions, tout en restant fidèles à ce qui fait notre force : la proximité, la fiabilité et l'expertise », souligne la direction.

À propos de LOB Location d'outils

Anciennement Location Beauport, LOB est une entreprise fondée en 1988 à Québec, spécialisée dans la location d'outils et de machineries. Reconnue pour la qualité de son service et de son expertise, elle dessert une clientèle variée partout au Québec.

À propos d'Équipements L.A.V. inc.

Fondée en 1978, Équipements L.A.V. inc. est une entreprise québécoise spécialisée dans la location et la vente d'équipements pour les secteurs de la construction, de la rénovation et de l'entretien. Elle est reconnue pour son savoir-faire et sa proximité avec sa clientèle.

SOURCE LOB Location d'outils

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