Virage 4.0 : investissement de près de 6 M$ - Un appui de plus de 4 M$ pour accélérer la transformation numérique au Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 4 145 158 $ au Collège d'Alma pour appuyer la construction du laboratoire d'innovation régional COlab et l'acquisition d'équipements nécessaires à la réalisation de ses activités. La somme versée provient du volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO). Le projet, évalué à 5 996 158 $, a pour objectif de favoriser la recherche-action, la collaboration, l'expérimentation, la formation et le développement des compétences numériques dans les entreprises, les organismes et les communautés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Rappelons que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation avait déjà alloué, par le biais du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), un montant de 1 420 000 $ pour la réalisation de ce projet, ce qui inclut un montant de 384 000 $ destiné au budget de fonctionnement pour les trois premières années du projet.

« La mise en place de ce nouveau laboratoire est prioritaire pour le Collège d'Alma et ses partenaires. Ce projet suscite également l'adhésion des organismes voués au développement économique régional, notamment parce qu'il vise à aider un plus grand bassin d'entreprises à démystifier la culture 4.0 et à accélérer leur transformation numérique. De plus, il permettra de favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes, et il contribuera à leur rétention en région. C'est avec une grande fierté que j'annonce aujourd'hui ce soutien gouvernemental, grâce auquel cette initiative essentielle au développement de l'écosystème numérique au Saguenay-Lac-Saint-Jean pourra se concrétiser rapidement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les nouvelles installations du COlab et ses infrastructures numériques modernes favoriseront l'accompagnement personnalisé des entreprises et le transfert de compétences à celles-ci. Le Collège d'Alma, grâce à la collaboration notamment avec des enseignants-chercheurs et des mentors spécialisés dans les domaines de la production technologique et numérique, de l'intelligence artificielle et de l'éthique face au numérique, contribuera à la mise en œuvre de nouveaux projets audacieux en lien avec l'innovation sociale et la culture numérique. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'économie mondiale amène les entreprises à innover, à se moderniser et à renforcer leur compétitivité, en misant sur l'immense potentiel qu'offre l'industrie 4.0. La transformation numérique constitue un véritable levier pour développer tous les secteurs d'activité dans toutes les régions et, par le fait même, stimuler la croissance économique de tout le Québec. Le gouvernement est fier de participer à la construction du laboratoire d'innovation régional COlab qui accompagnera les entreprises dans le développement de nouveaux modèles d'affaires axés sur la robotisation, l'automatisation et les nouvelles technologies numériques. Propulser davantage les entreprises québécoises dans cette nouvelle économie du 21e siècle demeure plus que jamais une priorité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Créé en 2018 par le Collège d' Alma , COlab vise à devenir un véritable accélérateur vers l'économie du savoir pour les entreprises, les organismes, les décideurs, les créateurs, les étudiants et les citoyens de la région.

, COlab vise à devenir un véritable accélérateur vers l'économie du savoir pour les entreprises, les organismes, les décideurs, les créateurs, les étudiants et les citoyens de la région. Au sein de la région, le Collège d' Alma est porteur du créneau d'expertise du numérique. Depuis le printemps 2019, l'organisme offre l'attestation d'études collégiales Virage numérique 4.0, qui vise l'acquisition de compétences en intégration numérique. Les conseillers formés seront appelés à exercer des fonctions de planification, d'organisation, de veille numérique, de mobilisation et de conseil auprès des entreprises et des organismes qui désirent implanter de nouvelles pratiques en lien avec les outils numériques disponibles.

est porteur du créneau d'expertise du numérique. Depuis le printemps 2019, l'organisme offre l'attestation d'études collégiales Virage numérique 4.0, qui vise l'acquisition de compétences en intégration numérique. Les conseillers formés seront appelés à exercer des fonctions de planification, d'organisation, de veille numérique, de mobilisation et de conseil auprès des entreprises et des organismes qui désirent implanter de nouvelles pratiques en lien avec les outils numériques disponibles. Le COlab poursuit ses activités de recherche en collaboration avec ses partenaires, dont l'Université du Québec à Chicoutimi , le cégep de Chicoutimi , le cégep de Jonquière, le cégep de Saint-Félicien et HEC Montréal, et continue de renforcer progressivement ses partenariats dans une perspective de développement régional.

, le cégep de , le cégep de Jonquière, le cégep de Saint-Félicien et HEC Montréal, et continue de renforcer progressivement ses partenariats dans une perspective de développement régional. Le PSO a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

Le FARR permet aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés. Les sommes qui y sont consacrées servent entièrement au financement de projets de développement axés sur les priorités déterminées par chacune des régions.

