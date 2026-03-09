Violence sexuelle et violence conjugale - Plus de 443 000 $ pour soutenir la mise en œuvre de quatre projets à Montréal

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, et la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin-Roy, sont heureuses d'annoncer, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, l'octroi d'un montant de 443 060 $ pour soutenir la mise en œuvre de quatre projets de sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans la région de Montréal. Il s'agit des organismes :

- Maison de jeunes de Saint-Léonard - 112 694 $;

- Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal (CAVAC de Montréal) - 99 500 $;

- En Marge 12-17 - 199 740 $;

- Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles - 31 126 $.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Elle vise à soutenir des activités concrètes de sensibilisation pour le grand public ou pour certains groupes ciblés, afin notamment de favoriser la reconnaissance de ces formes de violence, de contrer leur banalisation et de faire connaître les ressources.

Rappelons que cette annonce fait suite à l'Appel de projets de sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, à l'issue duquel plus de 200 projets ont été reçus et analysés par le Secrétariat à la condition féminine.

Citations :

« Je tiens à remercier tous les organismes qui ont répondu à notre appel de projets. Leur engagement, leur créativité et la richesse des propositions reçues démontrent à quel point ils sont mobilisés pour prévenir la violence sexuelle et la violence conjugale ainsi que pour sensibiliser les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ces problématiques. Avec ce financement, notre gouvernement leur donne un appui, afin qu'ensemble, nous puissions continuer de mener des actions pour mettre fin à ces formes de violence, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts dans la lutte contre les violences sexuelles et la violence conjugale. Grâce aux projets soutenus partout sur le territoire, nous donnons aux organismes les moyens concrets de prévenir la violence, de sensibiliser la population et d'accompagner les victimes. Nous voulons renforcer la sécurité dans toutes les régions du Québec. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Chaque personne doit pouvoir vivre dans le respect et la dignité, sans craindre la discrimination. La lutte contre l'homophobie et la transphobie passe par la prévention, la sensibilisation et un soutien concret aux personnes qui en ont besoin. À Montréal, les organismes communautaires jouent un rôle essentiel pour accompagner les personnes et bâtir des milieux plus inclusifs. Notre gouvernement est fier d'appuyer leur travail et de soutenir des initiatives qui font une réelle différence sur le terrain. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« À titre d'adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, je mesure chaque jour l'importance d'agir concrètement pour prévenir et contrer la violence sexuelle et la violence conjugale. Ces investissements témoignent de notre volonté d'appuyer des initiatives structurantes, ancrées dans les réalités du terrain, qui favorisent la sensibilisation, la prévention et l'accès aux ressources. En soutenant ces projets à Montréal, nous renforçons l'action gouvernementale mise en place dans le cadre de la Stratégie intégrée et réaffirmons notre engagement à bâtir des milieux de vie sécuritaires, où les femmes et toutes les personnes touchées par ces violences peuvent vivre dans la dignité et la confiance. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec annonce un financement total de 5 347 418 $ pour soutenir la mise en œuvre de 37 projets de sensibilisation contre la violence sexuelle et la violence conjugale, dont les femmes sont les principales victimes.

Soulignons que les projets retenus seront mis en œuvre dans les 17 régions administratives du Québec, assurant une portée large et inclusive des actions entreprises, en cohérence avec les besoins des communautés.

Parmi les projets retenus, 16 portent sur la violence sexuelle (agression sexuelle, exploitation sexuelle ou harcèlement sexuel), 17 sur la violence conjugale et 4 abordent les deux. Dans l'ensemble, 5 ciblent les hommes ou les garçons dans une portion du projet.

Des projets visent particulièrement les populations les plus susceptibles d'être exposées à la violence, notamment, les femmes et les filles des Premières Nations et inuit, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les personnes immigrantes, ainsi que celles issues de la diversité sexuelle et de genre.

Cet appel de projets constitue le deuxième mené dans le cadre de l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, bonifiée par l'Accord Canada-Québec pour contrer la violence fondée sur le sexe.

Lien connexe :

Pour consulter les projets retenus : Gouvernement du Québec

