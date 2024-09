Violence à Québec : Le Parti Québécois demande au gouvernement de collaborer avec la Ville et le SPVQ

QUÉBEC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Pascal Paradis, député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Sécurité publique, déplore le nouveau refus du gouvernement de soutenir la Ville de Québec et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour faire face aux incidents de violence liés au crime organisé dans la grande région de Québec au cours des derniers mois et lui demande de plutôt se mettre en mode collaboratif.

EN BREF

Le Parti Québécois appelle le gouvernement à intensifier les efforts et l'action en matière de prévention et de lutte à la criminalité;

Le Parti Québécois demande une fois de plus au ministre de la Sécurité publique d'acquiescer aux demandes répétées de la ville pour une aide financière spéciale lui permettant de faire face aux incidents de violence liés au crime organisé.

Le Parti Québécois appelle encore une fois le gouvernement à l'action face aux récents incidents de violence armée. « Nous ne pouvons pas permettre que la situation se détériore. Le gouvernement doit agir pour résorber cette hausse de la criminalité, combattre les groupes criminels organisés et maintenir le sentiment de sécurité », affirme Pascal Paradis, député de Jean-Talon.

L'élu péquiste invite le gouvernement à reconsidérer les demandes pressantes de la Ville de Québec et du SPVQ. « Le ministre persiste à fermer les yeux et à refuser de collaborer avec la Ville de Québec et le SPVQ, qui réclament des ressources adaptées pour faire face à la montée de la violence, à la fois par la prévention dans la communauté et par la lutte au crime organisé. La situation a changé, le ministre ne peut se contenter de dire qu'il en a déjà assez fait. Il est temps que le gouvernement démontre que la sécurité des citoyens de Québec est une priorité, pas une option », indique Pascal Paradis, député de Jean-Talon.

Des effectifs qui manquent à la grandeur du Québec

De nombreux départs à la retraite sont anticipés au sein des forces policières et la capacité maximale de formation de l'École nationale de police du Québec est atteinte. Dans ce contexte, le Parti Québécois propose de se donner les moyens pour assurer une relève adéquate et compétente. « La capacité de formation de nos policiers est insuffisante pour répondre aux défis actuels. Il est urgent d'investir dans la formation pour assurer une relève compétente et en nombre suffisant afin de protéger efficacement nos citoyens », conclut Pascal Paradis.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717 - [email protected]