MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - La Cour fédérale a tranché en faveur de Vidéotron dans un litige concernant la retransmission illégale des chaînes TVA et TVA Sports par Technologies Konek inc., Coopérative de câblodistribution Hill Valley et Libéo inc. Dans sa décision rendue le 26 mai, le tribunal a condamné les trois entreprises ainsi que Jean-François Rousseau, actionnaire de deux des sociétés, à payer solidairement 553 000 $ en dommages pour violation de droit d'auteur. La Cour a de plus émis une injonction permanente pour que les défenderesses cessent immédiatement la retransmission de TVA Sports.

Soucieuse de l'importance du respect du droit d'auteur pour protéger le travail des artistes et des artisans du milieu télévisuel, Vidéotron prend acte de la condamnation par le tribunal des pratiques des entreprises défenderesses, ainsi que de celles de l'un de leurs actionnaires, preuve que le temps de l'impunité est révolu.

Rappelons que les entreprises défenderesses sont à l'origine d'une technologie qui proposait à la clientèle hôtelière un ensemble de services de télécommunications incluant l'accès non autorisé aux chaînes TVA et TVA Sports.

Un recours en diffamation intenté par Vidéotron contre les mêmes sociétés est toujours devant la Cour supérieure.

Faits saillants de la décision

« M. Rousseau a engagé sa responsabilité personnelle en posant lui-même les gestes qui constituent une violation du droit d'auteur. » (paragraphe 69)

« […] le fait d'avoir eu recours à des services de retransmission qui sont vraisemblablement illégaux donne à penser que M. Rousseau n'a qu'un souci limité du respect de la loi. » (paragraphe 73)

« D'une part, [les défendeurs] ont commencé à exploiter leur entreprise avant de s'assurer d'avoir obtenu les autorisations et les droits requis. Ce faisant, ils s'exposaient au risque que certains aspects de leurs activités s'avèrent illégaux. En d'autres termes, ils ont fait preuve d'insouciance face au risque associé à l'incertitude juridique. En prenant ce risque, ils doivent maintenant faire face aux conséquences d'une violation intentionnelle de la loi. » (paragraphe 90)

« D'autre part, les défendeurs ont fait preuve d'aveuglement volontaire en faisant miroiter jusqu'au procès l'éventualité que le CRTC leur accorde une quelconque forme d'autorisation à retransmettre les chaînes TVA Sports. » (paragraphe 91)

« Dans la mesure où j'ai conclu que les défendeurs avaient fait preuve de mauvaise foi, leur conduite doit être dénoncée et dissuadée. » (paragraphe 98)

Le jugement complet peut être consulté ici.

Québecor et Vidéotron continuent de faire valoir leurs droits

Notons que Québecor, engagée depuis toujours dans l'épanouissement de la vie culturelle et économique d'ici, prend depuis plusieurs années les moyens nécessaires afin de combattre le piratage et la contrefaçon. Elle a notamment fait valoir ses droits dans le dossier de la négligence à implanter des systèmes de sécurité adéquats (Bell en 2015 qui avait été condamnée à verser 141 millions $), dans la contrefaçon de ses contenus (application TVAddon), dans l'utilisation abusive de brevets (Xperi) ainsi que dans l'ordonnance émise par la Cour fédérale pour contrer les matchs piratés de la LNH au Canada.

